Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh từ giao dịch trên WeChat, thu giữ 11.600 viên ma túy

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Ngày 11/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 9/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau khi triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 11.600 viên ma túy tổng hợp.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h30 ngày 4/7/2026, Tổ công tác phối hợp giữa Công an phường Cam Đường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai và Tổ công tác 373, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ Tráng Seo Thanh (SN 1993, trú thôn Tẩn Chư, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai) khi đối tượng đang thực hiện hành vi trao đổi, mua bán 200 viên ma túy tổng hợp với hai đối tượng tại tỉnh Điện Biên thông qua ứng dụng WeChat.

Đối tượng Sùng Quáng Dình cùng tang vật (ảnh CALC).

Ngay trong đêm 4/7, Tổ công tác khẩn trương chia làm hai mũi truy xét, lần lượt bắt giữ Sùng Quáng Dình (SN 1992, trú bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên) và Vàng A Sình (SN 1995, trú thôn Huổi Púng, xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên).

Kiểm tra người và phương tiện của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 11.600 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ngày 5/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ Tráng Seo Câu (SN 1997, trú thôn Tẩn Chư, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai).

Bốn đối tượng tại cơ quan công an - (ảnh CALC).

Kết quả điều tra xác định Tráng Seo Câu là đối tượng có vai trò móc nối cho Tráng Seo Thanh, Sùng Quáng Dình và Vàng A Sình thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhằm thu lợi bất chính.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

