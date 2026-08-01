Hà Nội: Công an xã Đại Thanh liên tiếp triệt phá các vụ án ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào rạng sáng ngày 29/7/2026, qua công tác tuần tra và kiểm tra hành chính trên địa bàn, Công an xã Đại Thanh đã phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và khai thác thông tin từ các đối tượng này, lực lượng công an nhanh chóng tiến hành kiểm tra đột xuất một nhà trọ trên địa bàn. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện quả tang 7 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CAHN

Ngay sau đó, toàn bộ số đối tượng liên quan cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an xã để tiếp tục đấu tranh, điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ ít giờ sau, cũng trong ngày 29/7, vào khoảng 19h30 phút, tại khu vực đường Tả Thanh Oai, quá trình tuần tra kiểm soát tiếp tục mang lại kết quả khi Công an xã Đại Thanh phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng này đang tàng trữ trái phép 0,358 gam heroin. Bước đầu làm việc, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên về để sử dụng cá nhân.

Đối tượng tàng trữ trái phép ma túy tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Việc liên tiếp phát hiện và triệt phá các vụ án về ma túy trong cùng một ngày cho thấy tinh thần quyết liệt, bám sát địa bàn của lực lượng Công an xã Đại Thanh trong công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội.

Hiện tại, Công an xã Đại Thanh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, giữ vững bình yên cho khu dân cư.

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 'cải trang' tinh vi nhằm qua mắt lực lượng công an GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam (SN 1985) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trước đó, đối tượng đang trốn cai nghiện này đã ngụy trang bằng tóc giả, kính đen, liều lĩnh đạp ga bỏ chạy gần 10km và cố thủ trong ô tô hòng thoát vòng vây của lực lượng công an.



