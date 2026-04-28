Bắc Ninh: Khởi tố kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam vì lừa đảo
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang làm rõ vụ lập khống chứng từ đào tạo nghề xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam. Kế toán của trung tâm bị cáo buộc trực tiếp thực hiện hành vi gian dối nhằm quyết toán sai, gây thiệt hại ngân sách khoảng 300 triệu đồng.
Ngày 28/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đang điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam, có địa chỉ tại xã Hợp Đức, tỉnh Bắc Ninh.
Trước đó, ngày 01/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2024 tại trung tâm trên, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hà (SN 1975, ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), là kế toán của trung tâm, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam có dấu hiệu lập khống các chứng từ để quyết toán kinh phí đào tạo nghề cho 2 lớp dạy nghề sửa chữa cơ khí tại xã Vũ Xá và xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) (nay là xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh) trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) trong năm 2024.
Trung tâm này đã không thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký, lập khống các tài liệu, chứng từ trong hồ sơ đề nghị thanh, quyết toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 300 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định kế toán Nguyễn Thị Hà là người trực tiếp thực hiện các hành vi trên.
Theo cơ quan công an, Trung tâm dạy nghề tư thục Phương Nam được thành lập năm 2008, đến năm 2022 đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam do ông Nguyễn Đình Chiểu (SN 1945) làm Giám đốc. Trung tâm có 4 thành viên chính, gồm: ông Nguyễn Đình Chiểu giữ chức vụ Giám đốc; ông Trần Xuân Phương (SN 1970) phụ trách Phòng Hành chính - Đào tạo; bà Nguyễn Thị Hà (SN 1975) là kế toán; bà Trần Thị Thu Hằng (SN 2000) là nhân viên hành chính (đã nghỉ việc).
Thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cũ), nay là tỉnh Bắc Ninh, HĐND và UBND tỉnh đã thông qua chủ trương giao một số trung tâm đào tạo nghề trên địa bàn tổ chức đào tạo nghề cho người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, giúp họ có việc làm ổn định, cải thiện đời sống; kinh phí đào tạo được lấy từ ngân sách địa phương.
Quá trình thực hiện đề án đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhiều người dân sau khi được đào tạo nghề đã có việc làm ổn định, nâng cao đời sống gia đình. Tuy nhiên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam đã lợi dụng việc được giao mở lớp đào tạo nghề để lập khống chứng từ, chiếm đoạt kinh phí đào tạo.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
