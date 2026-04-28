Nhóm đối tượng sang Campuchia làm 'rửa tiền', bị khởi tố khi vừa về nước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi “rửa tiền” cho một công ty lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Nhóm này mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, trung chuyển dòng tiền chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, giao dịch dày đặc cả ngày lẫn đêm.
Ngày 28/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về hành vi phạm tội “Rửa tiền”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Các bị can bị khởi tố gồm: Vũ Huy Anh (SN 2004), Đoàn Việt Anh (SN 2003), Nguyễn Hoàng Lập (SN 2003), Lê Bách Minh (SN 2003) và Lê Bảo Hoàng Minh (SN 2003), cùng trú tại TP Hải Phòng; Phạm Đình Phú (SN 2004, trú tại Tổ 29A, khu phố 6, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2008, trú tại ấp Bàu Tràm Lớn, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Hà Văn Cần (SN 1996, trú tại thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện các đối tượng này làm việc tại một công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở tỉnh Bavet, Campuchia. Trước khi sang Campuchia, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản. Mỗi khi có tiền từ hoạt động phạm tội chuyển đến tài khoản ngân hàng, 8 đối tượng sẽ thực hiện thao tác chuyển toàn bộ số tiền đó đến tài khoản của các đối tượng khác theo chỉ đạo của công ty lừa đảo.
Nhận định tính chất phức tạp của hoạt động tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, cho xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá. Sau một thời gian điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.
Quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ Bộ Công an; Cục Phòng, chống rửa tiền và các ngân hàng có liên quan để xác minh các giao dịch bất thường, rà soát dòng tiền và xác định vai trò của từng đối tượng có liên quan.
Qua đó, bước đầu xác định 15 bị hại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau như: tham gia chương trình góp vốn để hưởng phúc lợi của công ty; đổi tiền ngoại tệ để kinh doanh, mua bán; giả danh công an, cảnh sát nước ngoài lừa đảo du học sinh… Các bị hại đã chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
Điều tra dòng tiền chảy qua tài khoản của các đối tượng từ tháng 8/2025 đến tháng 11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện khoảng 100 tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng, với tần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm.
Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồngPháp luật
GĐXH - Mặc dù chỉ là nhân viên ngân hàng với nhiệm vụ tìm kiếm, lập hồ sơ vay, làm thẻ tín dụng, không có chức năng quản lý tiền gửi tiết kiệm, nhưng Hằng vẫn lợi dụng sự quen biết để tạo dựng lòng tin, bịa đặt, từ đó lừa nhiều khách hàng...