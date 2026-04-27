Khởi tố, bắt giam 2 vợ chồng sản xuất, tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi ở TPHCM chứa chất cấm

Thông tin từ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM triệt phá cơ sở sản xuất mì tươi có chứa chất cấm quy mô lớn, đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn hơn 2.800 tấn; khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", xảy ra tại phường Tân Tạo, TPHCM.

Theo Cơ quan Công an, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán mì tươi có chứa chất cấm, xảy ra tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng, phường Tân Tạo do Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng sinh năm 1982, ngụ tại phường Tân Tạo, TPHCM) cầm đầu.

Cơ quan CSĐT tống đạt, thi hành các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Thị Mỹ Phụng và Phạm Tuấn Thanh. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 16/4/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Tạo và các địa phương triển khai nhiều Tổ công tác, đồng loạt kiểm tra đối với cơ sở sản xuất của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng tại phường Tân Tạo và các đầu mối tiêu thụ tại phường Phú Định, phường Bình Đông…

Cơ quan chức năng thu giữ gần 700 kg mì tươi (còn gọi là mì trứng, mì vàng), 10,2kg bột Borax – hàn the, 27 can nhựa chứa Natri Silicat (thủy tinh lỏng), 10 lít dung dịch chất lỏng màu vàng và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ hoạt động sản xuất mì tươi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Mỹ Phụng và Phạm Tuấn Thanh trực tiếp và thuê nhân công tổ chức sản xuất mì tươi từ năm 2014 đến nay.

Quá trình sản xuất, các đối tượng sử dụng các hóa chất là Borax (hàn the), dung dịch Natri Silicat (thủy tinh lỏng - hóa chất công nghiệp) là các chất cấm sử dụng trong thực phẩm và các chất phẩm màu khác để sản xuất mì tươi. Mục đích để các sợi mì được dai, không bị bở, gãy vỡ, bảo quản được lâu (khoảng 02 ngày, so với không có hóa chất chỉ bảo quản được 08 tiếng) rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hiện trường thời điểm cơ quan Công an kiểm tra. Ảnh: CACC

Việc sản xuất mì tươi có chứa chất cấm, ngoài danh mục cho phép nêu trên diễn ra từ năm 2014 đến nay, theo đó hai vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Phạm Tuấn Thanh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ ước tính hơn 2.800 tấn mì tươi, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 25/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Phạm Tuấn Thanh về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại Điều 317, Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay, tiêu thụ, bán sản phẩm trên thị trường để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.