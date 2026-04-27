Khởi tố, bắt giam 2 vợ chồng sản xuất, tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi ở TPHCM chứa chất cấm
GĐXH - Công an TPHCM đã triệt phá cơ sở sản xuất và tiêu thụ lượng lớn mì tươi chứa chất cấm do Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng sinh năm 1982, ngụ tại phường Tân Tạo, TPHCM) cầm đầu.
Thông tin từ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM triệt phá cơ sở sản xuất mì tươi có chứa chất cấm quy mô lớn, đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn hơn 2.800 tấn; khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", xảy ra tại phường Tân Tạo, TPHCM.
Theo Cơ quan Công an, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán mì tươi có chứa chất cấm, xảy ra tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng, phường Tân Tạo do Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng sinh năm 1982, ngụ tại phường Tân Tạo, TPHCM) cầm đầu.
Trước đó, ngày 16/4/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Tạo và các địa phương triển khai nhiều Tổ công tác, đồng loạt kiểm tra đối với cơ sở sản xuất của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng tại phường Tân Tạo và các đầu mối tiêu thụ tại phường Phú Định, phường Bình Đông…
Cơ quan chức năng thu giữ gần 700 kg mì tươi (còn gọi là mì trứng, mì vàng), 10,2kg bột Borax – hàn the, 27 can nhựa chứa Natri Silicat (thủy tinh lỏng), 10 lít dung dịch chất lỏng màu vàng và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ hoạt động sản xuất mì tươi.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Mỹ Phụng và Phạm Tuấn Thanh trực tiếp và thuê nhân công tổ chức sản xuất mì tươi từ năm 2014 đến nay.
Quá trình sản xuất, các đối tượng sử dụng các hóa chất là Borax (hàn the), dung dịch Natri Silicat (thủy tinh lỏng - hóa chất công nghiệp) là các chất cấm sử dụng trong thực phẩm và các chất phẩm màu khác để sản xuất mì tươi. Mục đích để các sợi mì được dai, không bị bở, gãy vỡ, bảo quản được lâu (khoảng 02 ngày, so với không có hóa chất chỉ bảo quản được 08 tiếng) rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.
Việc sản xuất mì tươi có chứa chất cấm, ngoài danh mục cho phép nêu trên diễn ra từ năm 2014 đến nay, theo đó hai vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Phạm Tuấn Thanh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ ước tính hơn 2.800 tấn mì tươi, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.
Ngày 25/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Phạm Tuấn Thanh về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại Điều 317, Bộ luật Hình sự.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay, tiêu thụ, bán sản phẩm trên thị trường để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồngPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Mặc dù chỉ là nhân viên ngân hàng với nhiệm vụ tìm kiếm, lập hồ sơ vay, làm thẻ tín dụng, không có chức năng quản lý tiền gửi tiết kiệm, nhưng Hằng vẫn lợi dụng sự quen biết để tạo dựng lòng tin, bịa đặt, từ đó lừa nhiều khách hàng...
Cú lừa giao dịch bất động sản khiến nhiều nạn nhân mất hơn 42 tỷ đồngPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỷ đồng từ các bị hại.
Tự ý chôn, lấp trái phép hàng tấn chất thải xuống ao gia đình, người đàn ông bị đề nghị truy tốPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Công an xác định Phạm Văn Tuân là cá nhân không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, không có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng đã chỉ đạo, tổ chức đổ, chôn, lấp trái phép 393.460kg chất thải rắn...
Người phụ nữ bán thịt heo bị người tình chém tử vongPháp luật - 22 giờ trước
Do mâu thuẫn tình cảm, khi người phụ nữ bán thịt heo ở Ninh Bình rời khỏi nhà, Nguyễn Tiến Dũng đã đi theo dùng dao chém tử vong rồi bỏ trốn
Lào Cai: 5 cán bộ lĩnh án tù vì 'bòn rút' tiền hỗ trợ chăn nuôi của người dânPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Yêu cầu người dân nộp tiền để được nhận hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước, 5 bị cáo tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cũ (tỉnh Lào Cai) đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Bắt tạm giam Mai Thành Trung SN 2000 về tội cưỡng dâmXã hội - 1 ngày trước
Mai Thành Trung dùng video nhạy cảm để đe dọa, nhiều lần ép bạn gái cũ quan hệ với mình và người khác nhằm trục lợi.
Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng thu tiền 'chạy' học đại học, làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệpPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng danh nghĩa lớp đại học hệ vừa làm vừa học, Phạm Quốc Dương (xã Thanh Trì, Hà Nội) đã nhận tiền của nhiều người để “lo” đầu vào, sau đó làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Khởi tố đối tượng say rượu, phóng hỏa xưởng gỗ gây thiệt hại gần 2 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Say rượu thiếu kiểm soát hành vi, Nguyễn Bá Khoa đã dùng bật lửa đốt giấy rồi ném vào xưởng gỗ tại làng nghề Tân Hội (xã Ô Diên, Hà Nội) gây ra đám cháy lớn, thiệt hại về tài sản trị giá 1,9 tỷ đồng.
Ninh Bình: Xử phạt 85 triệu đồng hai trường hợp cho mượn tài khoảnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình vừa xử phạt hành chính hai trường hợp cho mượn tài khoản thanh toán với tổng số tiền 85 triệu đồng.
Khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh SN 1984 về tội chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồngXã hội - 1 ngày trước
Dùng danh nghĩa mua được các suất bất động sản ưu đãi cùng hồ sơ giả mạo chủ đầu tư, Phạm Thị Như Quỳnh đã khiến nhiều nhà đầu tư “sập bẫy” với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
