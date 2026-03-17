Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam thiếu niên 16 tuổi trộm hơn 5 cây vàng của họ hàng bán lấy tiền đi du lịch

Theo Báo Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Gia Huy (16 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn 13, xã Kbang, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, ngày 5/3/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo từ Công an phường Vũ Ninh về một vụ trộm cắp vàng trong két sắt tại nhà chị Lê Thị T.H ở một căn hộ chung cư Royal Park (thuộc địa phận tổ dân phố Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Đắk Lắk: Khởi tố, bắt giam con dâu trộm 280 chỉ vàng thật của nhà chồng rồi tráo bằng vàng giả GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (SN 1992, trú xã Đồng Xuân) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường Vũ Ninh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành điều tra vụ án.

Sau 10 giờ đồng hồ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên là Nguyễn Gia Huy khi đang lẩn trốn ở một căn hộ tại Chung cư Vinhomes Ocean Park ở xã Gia Lâm, TP Hà Nội.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Huy đã thành khẩn khai nhận: Huy có mối quan hệ họ hàng với chị H và biết gia đình nhà chị H có điều kiện kinh tế. Khoảng 09 giờ ngày 14/2/2026, lợi dụng gia đình chị H về quê ăn Tết Nguyên đán, Huy đã sử dụng một chiếc máy cắt sắt loại nhỏ đột nhập vào căn hộ của chị H cắt mở két sắt, lấy trộm nhẫn vàng, hạt đậu vàng, thìa và bình vàng với tổng khối lượng 5,3 cây vàng.

Chiếc két sắt bị phá. Ảnh: CACC

Sau khi trộm cắp được số vàng trên, Huy đến các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) để bán, được tổng số tiền 887 triệu đồng. Số tiền trên, Huy đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân và đi du lịch những ngày Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo cơ quan công an, Huy thường xuyên có mặt tại tỉnh Bắc Ninh thuê các khách sạn, nhà nghỉ ở và giao du với bạn bè quen biết.

Bắt đối tượng có 7 tiền án, tiền sự vẫn tiếp tục phá két sắt trộm vàng, tiền GĐXH - Dù vừa ra tù, Trần Tuấn Anh vẫn "ngựa quen đường cũ", liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm két sắt tại TP Vinh cũ (Nghệ An) với tổng giá trị tài sản hơn 800 triệu đồng.