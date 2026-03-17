Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam thiếu niên 16 tuổi trộm hơn 5 cây vàng của họ hàng bán lấy tiền đi du lịch

Thứ ba, 08:55 17/03/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
GĐXH - Lợi dụng gia đình họ hàng về quê ăn tết, Nguyễn Gia Huy (16 tuổi, thường trú tỉnh Gia Lai) đột nhập vào căn hộ, cắt mở két sắt, lấy trộm vàng bán lấy tiền tiêu xài và đi du lịch.

Theo Báo Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Gia Huy (16 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn 13, xã Kbang, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, ngày 5/3/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo từ Công an phường Vũ Ninh về một vụ trộm cắp vàng trong két sắt tại nhà chị Lê Thị T.H ở một căn hộ chung cư Royal Park (thuộc địa phận tổ dân phố Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (SN 1992, trú xã Đồng Xuân) để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".

Tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường Vũ Ninh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành điều tra vụ án.

Sau 10 giờ đồng hồ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên là Nguyễn Gia Huy khi đang lẩn trốn ở một căn hộ tại Chung cư Vinhomes Ocean Park ở xã Gia Lâm, TP Hà Nội.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Huy đã thành khẩn khai nhận: Huy có mối quan hệ họ hàng với chị H và biết gia đình nhà chị H có điều kiện kinh tế. Khoảng 09 giờ ngày 14/2/2026, lợi dụng gia đình chị H về quê ăn Tết Nguyên đán, Huy đã sử dụng một chiếc máy cắt sắt loại nhỏ đột nhập vào căn hộ của chị H cắt mở két sắt, lấy trộm nhẫn vàng, hạt đậu vàng, thìa và bình vàng với tổng khối lượng 5,3 cây vàng.

Sau khi trộm cắp được số vàng trên, Huy đến các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) để bán, được tổng số tiền 887 triệu đồng. Số tiền trên, Huy đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân và đi du lịch những ngày Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo cơ quan công an, Huy thường xuyên có mặt tại tỉnh Bắc Ninh thuê các khách sạn, nhà nghỉ ở và giao du với bạn bè quen biết.

GĐXH - Dù vừa ra tù, Trần Tuấn Anh vẫn "ngựa quen đường cũ", liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm két sắt tại TP Vinh cũ (Nghệ An) với tổng giá trị tài sản hơn 800 triệu đồng.

GĐXH - Công an thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Đông (SN 1995, ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".

Hà Nội: Bị 'Công an online' dọa bắt, nam sinh viên 19 tuổi lấy trộm vàng của bố mẹ mang đi bán

Bắt đối tượng có 7 tiền án, tiền sự vẫn tiếp tục phá két sắt trộm vàng, tiền

Gã đàn ông trộm vàng, tiền trị giá 3 tỷ đồng ở Cần Thơ nhanh chóng 'sa lưới'

Đột nhập vào nhà từ ban công để trộm vàng

Đột nhập phòng ngủ nhà dân trộm vàng

Bác thông tin 2 CSGT tử vong do truy đuổi phương tiện vi phạm

Công an tỉnh Thanh Hoá bác bỏ thông tin "hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa do truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông” đang lan truyền trên mạng xã hội.

GĐXH - Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lương Văn Thuận (32 tuổi) và vợ là Pay Thị Ngoạn (32 tuổi, cùng trú xã Hùng Chân, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

GĐXH - Sáng 16/3, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng bùn đất rơi vãi gây tai nạn liên hoàn trên trục đường Tô Hiệu và Quang Trung (phường Hà Đông, Hà Nội), Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã lập tức ra quân xử lý các phương tiện vi phạm.

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội do vợ chồng Nguyễn Hoài Nam – Nguyễn Thị Vọng cầm đầu. 6 đối tượng đã bị bắt giữ và 20kg ma túy bị thu giữ.

GĐXH - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; rửa tiền” xảy ra tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai.

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin chính thức về vụ trọng án xảy ra tại xã Đông Tiền Hải vào chiều 15/3/2026. Nghi phạm Nguyễn Xuân Thăng, sau khi sát hại vợ và một người đàn ông khác, đã được tìm thấy tử vong trong xe ô tô trên đường bỏ trốn.

GĐXH - Chỉ sau 6 giờ xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng dùng dao xông vào phòng tập Aerobic cướp tài sản, gây hoang mang trong dư luận địa phương.

GĐXH - Chiều 15/3, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương phong tỏa hiện trường và tổ chức truy bắt Ngô Duy Thắng (SN 1986) – nghi phạm dùng súng bắn tử vong hai người tại địa bàn xã Đông Tiền Hải trước khi lái xe ô tô bỏ trốn.

GĐXH - Một người đàn ông bịt kín mặt, cầm vật giống dao bất ngờ xông vào phòng tập thể dục ở xã Tân Châu (Nghệ An) nhằm cướp dây chuyền của một phụ nữ. Tuy nhiên, nạn nhân chống trả quyết liệt, khiến đối tượng không thực hiện được ý đồ và phải bỏ chạy.

GĐXH - Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa bắt giữ hai đối tượng Phạm Công Anh và Nguyễn Văn Hoàng về hành vi cướp giật 3.000 USD của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

