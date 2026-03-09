Đừng vội chuyển tiền khi nhận tin nhắn Messenger: Bài học từ vụ lừa đảo 30 triệu đồng
GĐXH - Sau khi bị kẻ xấu chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, đối tượng giả danh chị T. nhắn tin cho bạn bè, người thân của nạn nhân để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau, với mục đích chiếm đoạt tài sản.
Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Hưng Đạo vừa xác minh làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook để lừa đảo.
Theo đó, vào ngày 10/2, Công an phường Hưng Đạo tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T (SN 1985, trú tại phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng) về việc bị một số đối tượng lừa đảo chuyển 30 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng tại TDP Phú Hải 3 (phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng).
Sau khi tiếp nhận đơn, Công an phường Hưng Đạo nhanh chóng tổ chức xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu thập các tài liệu chứng cứ và truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hưng Đạo xác định 2 đối tượng gây ra vụ án nói trên, gồm: Hồ Ngọc Trung (SN 2007, trú tại thôn Tân Phước, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Lê Thanh Sáu (SN 2006, trú tại thôn Đồng Tâm 1, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị).
Đây là các đối tượng lừa đảo bằng hình thức hack (chiếm quyền sử dụng) tài khoản Facebook, rồi giả mạo là chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân của họ để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau. Sau đó, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để chiếm đoạt.
Khi đã nhận được tiền, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng giao dịch chuyển tiền qua lại để tránh sự truy vết của cơ quan Công an. Đến nay, Công an phường Hưng Đạo đã tạm giữ 2 đối tượng Hồ Ngọc Trung, Lê Thanh Sáu và đã đưa về TP Hải Phòng phục vụ công tác điều tra.
Công an phường Hưng Đạo khuyến cáo, khi mọi người nhận được tin nhắn mượn tiền của bạn bè qua Messenger, nên kiểm tra, xác minh thông tin trước khi chuyển tiền. Cùng với đó, người dân cần tăng cường tính bảo mật trang thông tin cá nhân để phòng ngừa bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
