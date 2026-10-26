Bắc Ninh: Tháo biển số, chạy quá tốc độ, thiếu niên 17 tuổi cùng chủ xe nhận phạt hơn 20 triệu đồng

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh), vào khoảng 15 giờ 26 phút ngày 23/10/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua Km 100+950), tổ công tác kiểm soát tốc độ đã phát hiện một trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Hệ thống thiết bị đo tốc độ chuyên dụng ghi nhận một xe mô tô không gắn biển kiểm soát đang di chuyển với tốc độ rất cao, lên tới 84 km/h trong khu vực giới hạn tốc độ tối đa chỉ 50 km/h (vượt quá 34 km/h).

Ngay lập tức, thông tin và đặc điểm nhận dạng của phương tiện được báo cho tổ công tác công khai đang chốt chặn trên tuyến. Chỉ ít phút sau, lực lượng CSGT đã tổ chức chặn dừng thành công chiếc xe mô tô nói trên để tiến hành kiểm tra hành chính.

Bắc Ninh: Tháo biển số, chạy quá tốc độ, nam thanh niên cùng chủ xe nhận phạt hơn 20 triệu đồng.

Tại chốt kiểm tra, danh tính người điều khiển phương tiện được làm rõ là Đ.V.H. (sinh năm 2009, trú tại xã Sa Lý, thành phố Bắc Ninh). Dù mới 17 tuổi, H. đã điều khiển phương tiện có dung tích xi-lanh từ 50 cm³ trở lên và vi phạm hàng loạt quy định về trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với Đ.V.H. về các lỗi vi phạm bao gồm: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định (vượt 34 km/h); Cố tình điều khiển xe không gắn biển số; Phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái; Không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký xe; Người điều khiển chưa đủ tuổi để điều khiển xe mô tô từ 50 cm³ trở lên theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong, tạm giữ phương tiện để xử lý nghiêm theo quy định. Đáng chú ý, trong vụ việc này, Cơ quan Công an cũng lập hồ sơ xử phạt đối với chủ phương tiện về 2 hành vi: Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông và Đưa xe cơ giới không gắn biển số tham gia giao thông.

Theo ước tính, tổng mức tiền phạt áp dụng cho cả người điều khiển và chủ phương tiện trong vụ việc này lên tới hơn 20 triệu đồng.

Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ đến các bậc phụ huynh về việc quản lý con em, tuyệt đối không giao xe phân khối lớn cho người chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe để tránh những hậu quả pháp lý và tai nạn đáng tiếc.