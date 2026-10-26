4 con giáp cực may mắn, đón nhận tin vui vào tuần cuối tháng 10/2026

Vận khí tốt cho con giáp Ngọ và lưu ý cho Tuất sau Rằm tháng 9 âm lịch GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, sau Rằm tháng tháng 9 âm lịch, con giáp Ngọ đón vận khí tốt, Tuất cần chú ý trong các phương diện về công việc và tài chính dưới đây.

1. Con giáp Mão

Xem tử vi tuần mới từ 26/10 – 1/11, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Mão đứng đầu các con giáp may mắn của tuần. Người tuổi Mão dễ nhận sự trợ giúp từ những người xung quanh, nhờ vậy nhiều vấn đề mà bạn đang đau đầu có cơ hội được tháo gỡ.

Ngay từ những ngày đầu tuần, Mão có những chuyển biến tích cực về công việc. Các dự án và những cuộc trao đổi với đối tác hoặc cấp trên dễ đạt kết quả như ý muốn. Với sự khéo léo và tinh thần cầu tiến, tuổi Mão tạo được ấn tượng tốt, mở ra những hướng phát triển triển vọng.

Vận may của tuổi Mão không chỉ đến từ năng lực cá nhân mà còn có sự đóng góp của quý nhân. Một lời giới thiệu, một thông tin hữu ích hoặc sự giúp đỡ đúng lúc sẽ giúp cho tuổi Mão phát triển. Lời khuyên cho tuổi Mão tuần này là cần duy trì những mối quan hệ tích cực và chủ động hơn, đừng chỉ chờ vào vận may.

Về tài lộc của con giáp Mão cũng có dấu hiệu khởi sắc ngay từ đầu tuần. Thực Thần mang đến cơ hội đón nhận những khoản thu nhỏ ngoài dự tính cho tuổi Mão. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy Nguyên đây chưa phải là thời điểm tiền bạc dồi dào đến mức có thể thoải mái chi tiêu nên Mão cần tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.

2. Con giáp Mùi

Tuổi Mùi là con giáp tiếp theo được cát tinh ưu ái trong tuần mới từ 26/10 – 1/1. Con giáp Mùi có nhiều thuận lợi cho công việc, các mối quan hệ, nhất là nữ mệnh. Với khả năng xử lý tình huống khéo léo, cẩn thận, giao tiếp mềm mỏng, tuổi Mùi dễ tạo được thiện cảm; đồng thời hiệu quả làm việc được nâng cao.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để cho tuổi Mùi thúc đẩy những kế hoạch dài hạn, hoàn thiện quy trình làm việc hoặc đề xuất hướng phát triển mới trong công việc.

Tuần này, tuổi Mùi cũng không cần quá vội vàng mà vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Thay vì cố gắng gây chú ý bằng những hành động phô trương, người tuổi Mùi nên tập trung vào chứng minh năng lực bằng chất lượng công việc. Sự ổn định, tin cậy sẽ giúp cho Mùi xây dựng được uy tín, tạo nền tảng thuận lợi cho những bước tiến tiếp theo.

3. Con giáp Dậu

Xem tử vi tuần mới từ 26/10 đến 1/11/2026, chuyên gia cho biết, người tuổi Dậu có nhiều cơ hội cải thiện chất lượng công việc. Với sự trợ giúp của Thiên Ấn, người tuổi Dậu phát huy được khả năng chuyên môn, tư duy tổ chức và năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp.

Tuổi Dậu vốn coi trọng trách nhiệm và hiệu quả, nên khi gặp đúng môi trường để phát huy năng lực sẽ dễ được tin tưởng. Trong tuần này, sự hợp tác của mọi người cũng là yếu tố giúp công việc của người tuổi Dậu tiến triển suôn sẻ.

Về tài lộc của con giáp Dậu cũng rất tốt. Thái Dương cát tinh nâng đỡ, mang tới những nguồn thu đáng kể cho người tuổi Dậu. Thu nhập từ công việc chính vẫn là nền tảng quan trọng, trong khi những lợi ích bổ sung giúp cho con giáp Dậu thêm nguồn thu để cân đối thoải mái hơn các nhu cầu.

Tình cảm của tuổi Dậu trong tuần này khá hài hòa. Nhờ cách ứng xử chân thành và tinh thần sẵn sàng chia sẻ, Dậu thuận lợi hơn trong mọi việc. Người độc thân nên cởi mở hơn với những lời mời gặp gỡ vì khi mở rộng vòng tròn xã giao có thể giúp bạn gặp thêm những người thú vị.

4. Con giáp Tuất

Nhờ Chính Quan nâng đỡ vào đầu tuần, con giáp Tuất có điều kiện phát huy tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khả năng tổ chức công việc. Những ý tưởng mới có thể xuất hiện liên tiếp giúp người tuổi Tuất giải quyết hiệu quả hơn cho các vấn đề đang tồn đọng.

Công việc tiến triển tốt, Tuất có thể dành thời gian nghiên cứu và đánh giá tính khả thi các dự án. Tài lộc của con giáp Tuất vào giữa tuần sẽ sáng hơn. Những nỗ lực được duy trì từ đầu tuần có thể mang lại thành quả về thu nhập giúp cho người tuổi Tuất cải thiện được tài chính.

Ngoài nguồn thu cố định từ công việc chính, Tuất cũng sẽ có thêm được nguồn thu phụ gắn với những nhiệm vụ bạn đã kiên trì theo đuổi. Tuy nhiên chuyên gia khuyên, con giáp Tuất cần duy trì việc kiểm soát chi tiêu dù nguồn thu có chuyển biến tích cực.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Các con giáp Hợi, Mão, Mùi đón tín hiệu mới về tài lộc sau Rằm tháng 9 âm lịch GĐXH - Khám phá những cơ hội và thách thức trong công việc, tình duyên và tài chính của các con giáp Hợi, Mão, Mùi sau Rằm tháng 9 âm lịch 2026.

Dự báo vận khí của 3 con giáp Tý, Thân, Thìn từ sau Rằm tháng 9 âm lịch 2026 GĐXH – Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những lời khuyên cho 3 con giáp Tý – Thân – Thìn dưới đây từ sau Rằm tháng 9 âm lịch.



