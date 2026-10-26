Phạt quản trị viên nhóm 'Tộc Bàn Phím 1' vì đăng tin sai sự thật về 'giang hồ mạng Trường Con'

Ngày 26/10, thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, qua công tác nắm tình hình, đơn vị phát hiện hội nhóm Facebook mang tên "TỘC BÀN PHÍM 1" thường xuyên đăng tải các hình ảnh, bài viết có nội dung sai sự thật về một cá nhân được biết đến với biệt danh "Giang hồ mạng - Trường Con".

Ngay sau đó, Cục An ninh mạng đã chủ trì, phối hợp cùng Công an Thành phố Hải Phòng triệu tập làm việc với Nguyễn Quang Hà – quản trị viên (Admin) của hội nhóm này.

Hội nhóm Facebook mang tên "TỘC BÀN PHÍM 1" thường xuyên đăng tải các hình ảnh, bài viết có nội dung sai sự thật.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Quang Hà khai nhận là người trực tiếp quản lý nhóm "TỘC BÀN PHÍM 1" với số lượng thành viên lên tới khoảng 257.500 người. Hà thừa nhận đã duyệt và cho phép đăng tải các nội dung, hình ảnh sai lệch, bóp méo sự thật liên quan đến "Trường Con". Mục đích của hành vi này chỉ nhằm "câu view", "câu like", thu hút sự tò mò và lượt tương tác từ cộng đồng mạng, bản thân Hà chưa thu lợi ích vật chất gì từ việc này.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/10/2026, Phòng An ninh mạng - Công an Thành phố Hải Phòng đã chính thức ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Quang Hà.

Nguyễn Quang Hà tại cơ quan Công an.

Hành vi của Hà bị xử phạt về lỗi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", được quy định cụ thể tại điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Đáng chú ý, để ngăn chặn hệ lụy lâu dài, hội nhóm "TỘC BÀN PHÍM 1" đã được giao cho Công an Thành phố Hải Phòng phối hợp với các cá nhân liên quan tiếp quản. Mục đích nhằm quản lý, làm sạch môi trường mạng và định hướng đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực, hữu ích cho cộng đồng.

Từ vụ việc điển hình này, cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đối với người sử dụng mạng xã hội, tuyệt đối không đăng tải, bình luận hoặc phát tán thông tin chưa được xác thực, đặc biệt là các nội dung nhạy cảm liên quan đến đời tư, danh dự và nhân phẩm của người khác.

Không núp bóng các hội nhóm để lan truyền tin giả. Quản trị viên, người kiểm duyệt nội dung phải nâng cao trách nhiệm, kiểm duyệt chặt chẽ và kịp thời gỡ bỏ, ngăn chặn nội dung vi phạm.

Những nội dung giật gân, bôi nhọ có thể đem lại lượt xem "khủng" nhưng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật và gây tổn hại nghiêm trọng đến cá nhân, cộng đồng.

Khi phát hiện thông tin giả mạo, vu khống, xúc phạm danh dự, người dân cần tích cực sử dụng công cụ "báo cáo" (report) của nền tảng mạng xã hội và thông tin ngay cho cơ quan chức năng khi cần thiết.

Mỗi lượt chia sẻ bừa bãi đều có thể tiếp tay cho tin giả lan truyền. Người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo, ứng xử văn minh, tuân thủ pháp luật và không biến không gian mạng thành công cụ để công kích, bôi nhọ người khác.