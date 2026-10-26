“Xem phim ngắn nhận hoa hồng” – nguy cơ mất thông tin cá nhân, bị cài đặt phần mềm độc hại

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Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, kiếm thu nhập trực tuyến của người dân, các đối tượng lừa đảo mời chào tham gia "xem phim ngắn nhận hoa hồng" qua Facebook, Zalo, Telegram.

Đằng sau lời hứa "việc nhẹ, thu nhập cao" là nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin cá nhân hoặc cài đặt phần mềm độc hại vào thiết bị.

Cơ quan chức năng cho biết, các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân qua Facebook, Zalo, Telegram, mời tham gia xem video, thả tim hoặc bình chọn để nhận "hoa hồng".

Để tạo lòng tin, chúng sử dụng hình ảnh, tên gọi của các đơn vị giải trí, nền tảng xem phim có thật hoặc thiết lập website, ứng dụng có giao diện chuyên nghiệp.

Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo người dân cần cảnh giác với những lời mời kiếm tiền trực tuyến từ bẫy lừa đảo “xem phim ngắn nhận hoa hồng” trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: AI

Ở những nhiệm vụ đầu tiên, nạn nhân được chuyển vài chục đến vài trăm nghìn đồng vào tài khoản. Sau đó, các đối tượng tiếp tục dẫn dắt nạn nhân thực hiện những nhiệm vụ có giá trị cao hơn, yêu cầu đặt cọc, mua thẻ xem phim hoặc nạp tiền để nâng hạng điểm tích lũy, kèm theo lời hứa nhận lợi nhuận cao.

Khi số tiền nạp đã đủ lớn, hệ thống thông báo "sai cú pháp", "lỗi dữ liệu" và yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền để "xác minh", "bù trừ" mới được rút tiền.

Vì tâm lý lo lắng, tiếc của và mong lấy lại số tiền đã mất, không ít người tiếp tục nạp tiền cho đến khi bị các đối tượng chặn liên lạc hoàn toàn.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ mất tiền, người tham gia còn có thể bị xâm phạm dữ liệu cá nhân khi làm theo hướng dẫn cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Nguồn: CA tỉnh Hưng Yên

Để tránh trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những lời mời kiếm tiền trực tuyến có dấu hiệu bất thường như:

- Công việc đơn giản nhưng hứa hẹn thu nhập cao.

- Yêu cầu chuyển tiền trước khi nhận việc hoặc thực hiện nhiệm vụ.

- Bắt buộc nạp thêm tiền mới được rút hoa hồng.

- Yêu cầu tải ứng dụng từ website lạ hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực dùng một lần (OTP).

Người dân không nên tin vào những lời mời kiếm tiền dễ dàng nhưng yêu cầu người tham gia liên tục thực hiện nhiệm vụ, nạp thêm tiền hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm mới được nhận tiền thưởng.

Trước những lời mời kiếm tiền trên không gian mạng, cần tỉnh táo, không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo; không truy cập đường link lạ hoặc tải ứng dụng bên ngoài các cửa hàng ứng dụng chính thức để hạn chế nguy cơ bị lây nhiễm mã độc.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng lưu giữ lịch sử trò chuyện, thông tin giao dịch ngân hàng và đến cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

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