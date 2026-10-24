Vận khí tốt cho con giáp Ngọ và lưu ý cho Tuất sau Rằm tháng 9 âm lịch

Các con giáp Hợi, Mão, Mùi đón tín hiệu mới về tài lộc sau Rằm tháng 9 âm lịch GĐXH - Khám phá những cơ hội và thách thức trong công việc, tình duyên và tài chính của các con giáp Hợi, Mão, Mùi sau Rằm tháng 9 âm lịch 2026.

1. Con giáp Tuất chú ý trong công việc

Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, từ sau Rằm tháng 9 âm lịch, con giáp Tuất cần phải chú ý. Người tuổi Tuất có thể đón một số cơ hội để củng cố vị trí, nhưng lại tác động không thuận khiến vận trình chưa thực sự hanh thông, dễ phát sinh chuyện ngoài dự tính.

Người tuổi Tuất có xu hướng cầu toàn, nhạy cảm và muốn mọi việc phải diễn ra đúng theo kế hoạch. Đây vừa là ưu điểm nhưng cũng lại là nguyên nhân khiến cho con giáp Tuất dễ gặp phải những áp lực trong nửa tháng 9 âm lịch nầy. Bởi vậy, tuổi Tuất cần học cách linh hoạt hơn để bảo toàn những thành quả đang có.

Nếu giữ vai trò quản lý, bạn càng cần tránh việc kiểm soát quá sâu. Không phải nhiệm vụ nào cũng cần đạt mức hoàn hảo tuyệt đối mới có thể tiếp tục. Với những việc không ảnh hưởng tới kết quả chung cần biết chuyển việc cho cấp dưới. Điều nầy cũng là cách giúp công việc lớn tiến về phía trước.

Về tài lộc của con giáp Tuất khá tốt, đặc biệt khi bạn có thói quen tính toán cẩn thận trước mỗi khoản chi. Thời điểm này, chuyên gia nhắc nhở con giáp Tuất không nên nóng vội xuống tiền cho một cơ hội chưa được kiểm chứng. Việc nhìn lại toàn bộ dòng tiền sẽ giúp Tuất nhận ra khoản nào thực sự cần thiết và khoản nào có thể cắt giảm.

Trong chuyện tình cảm có phần trầm lắng vì bản thân tuổi Tuất dễ trở nên khó tính và đặt ra tiêu chuẩn cao cho đối phương. Người đã có đôi có thể xảy ra tranh luận từ những vấn đề rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày nếu cả hai không chịu nhường nhịn. Người độc thân cũng dễ bỏ qua một mối quan hệ tiềm năng chỉ vì vài điểm chưa vừa ý ngay từ lần đầu tiếp xúc.

2. Con giáp Ngọ đón vận khí tốt

Chuyên gia dự báo từ sau Rằm tháng 9 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ đón một trong những giai đoạn có vận khí sáng rõ nhất trong năm. Bạn có thêm động lực, sự tự tin và khả năng phát huy năng lực cá nhân.

Công việc của con giáp Ngọ có nhiều dấu hiệu tiến triển tích cực. Người tuổi Ngọ thể hiện được tố chất lãnh đạo, đặc biệt khi phải xử lý những nhiệm vụ phức tạp hoặc dự án đã bị đình trệ trong thời gian dài. Khả năng nhìn nhận vấn đề nhanh, nắm bắt trọng tâm và đưa ra quyết định đúng lúc giúp cho con giáp tuổi Ngọ gây được ấn tượng tốt với cấp trên, đối tác.

Nửa tháng 9 âm lịch này, người tuổi Ngọ cũng có cơ hội khẳng định năng lực, được giao nhiệm vụ quan trọng hoặc đứng ra dẫn dắt một dự án cần nhiều bản lĩnh. Người kinh doanh, làm tự do cũng thuận lợi hơn trong việc mở rộng khách hàng, đàm phán và thúc đẩy kế hoạch từng bị trì hoãn.

Điểm cần lưu ý nhất trong sự nghiệp chính là cái tôi quá mạnh. Tuổi Ngọ vốn thẳng thắn, quyết đoán, khi vận khí lên cao lại càng dễ muốn mọi người làm theo ý mình.

Hiệu suất công việc được cải thiện cũng giúp cho thu nhập của con giáp Ngọ có xu hướng tăng. Những người đang kinh doanh có thể bắt đầu nhìn thấy thành quả từ các khoản đầu tư trước đó, đặc biệt khi công việc bước vào giai đoạn thu hoạch. Tuy nhiên, tài lộc tốt không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan. Nếu có khoản tiền nhàn rỗi, tuổi Ngọ nên ưu tiên những hướng mang tính tích lũy giá trị lâu dài, không nên mạo hiểm đầu tư thời điểm này.

Trên phương diện tình cảm, sức hút cá nhân của tuổi Ngọ tăng mạnh, nhất là với người độc thân. Con giáp Ngọ dễ thành tâm điểm chú ý trong những cuộc gặp gỡ, giao lưu và có cơ hội làm quen với người phù hợp. Người đã có đôi cần tiết chế cái tôi. Sự mạnh mẽ, thói quen muốn được quyết định mọi việc của con giáp Ngọ có thể vô tình khiến nửa kia cảm thấy bị áp đặt, không khí gia đình căng thẳng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Dự báo vận khí của 3 con giáp Tý, Thân, Thìn từ sau Rằm tháng 9 âm lịch 2026 GĐXH – Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những lời khuyên cho 3 con giáp Tý – Thân – Thìn dưới đây từ sau Rằm tháng 9 âm lịch.



