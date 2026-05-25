Bạch tuộc quái vật dài 19 m lộ diện ở Nhật Bản
Những con bạch tuộc to như cá voi từng là loài săn mồi hàng đầu ở một số vùng biển kỷ Phấn Trắng.
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Hokkaido (Nhật Bản) đã phân tích 27 mẫu vật mỏ bạch tuộc hóa thạch có niên đại từ 72-100 triệu năm trước và có phát hiện gây sốc: Một số con trong số đó từng có thân hình dài đến 19 m, không khác gì những thủy quái được mô tả trong thần thoại.
Bạch tuộc vốn là động vật thân mềm nên cơ thể của chúng khó lòng được lưu giữ dưới dạng hóa thạch. Tuy nhiên, chúng vẫn có một thứ cứng cáp: Chiếc mỏ giống như mỏ vẹt.
Đó là những gì mà các nhà khoa học Nhật Bản đã sử dụng để nghiên cứu về các loài bạch tuộc cổ đại. Họ đã phân tích 15 mỏ bạch tuộc hóa thạch được lưu giữ trong các bảo tàng và 12 hóa thạch khác được khai quật gần đây.
Theo bài công bố trên tạp chí Science, tất cả mẫu vật này đều thuộc về 2 loài Nanaimoteuthis jeletzkyi và Nanaimoteuthis haggarti đã biết, là những loài bạch tuộc cổ đại sống vào kỷ Phấn Trắng, cũng là kỷ nguyên hoàng kim của khủng long.
Từ chiếc mỏ này, các tác giả đã ước tính kích thước thân hình của con vật dựa trên các mô hình chi tiết. Kết quả gây sốc: Trong 2 loài đó, loài lớn hơn Nanaimoteuthis haggarti - với hóa thạch từng được tìm thấy tại Nhật Bản và Canada - có chiều dài tới 7-19m.
Để dễ hình dung, hầu hết các ước tính về kích thước của siêu cá mập Megalodon đã tuyệt chủng là khoảng 13-18 m, trong khi loài thương long (mosasaur) lớn nhất được biết đến có kích thước tối đa là 17 m.
Loài động vật thân mềm lớn nhất thế giới còn sống là mực khổng lồ, có thể dài tới 12-13 m, trong khi động vật lớn nhất hiện tại là cá voi xanh, có thể hơn 30 m.
Với chiều dài đó và cấu trúc cơ thể của bạch tuộc, thủy quái Nanaimoteuthis haggarti gần như chắc chắn là động vật đứng đầu chuỗi thức ăn tại những vùng biển mà chúng từng sinh sống.
Nguy hiểm hơn, nó có thể rất thông minh. Một số hóa thạch, đặc biệt là các mẫu lớn nhất, bị mòn nhiều hơn ở một bên, có thể là bằng chứng về tính "thuận tay", tức một bên cơ thể hoạt động linh hoạt hơn giống như ở con người.
Điều này chỉ có thể xuất hiện ở một sinh vật có bộ não phát triển, khả năng nhận thức cao.
Phát hiện mới này cho thấy "bạch tuộc quái vật" khổng lồ và tinh quái trong thần thoại, phim ảnh có lẽ không chỉ là chuyện giả tưởng.
