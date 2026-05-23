Hàn Quốc: Dấu chân trên đá hé lộ sự tồn tại của sinh vật lạ
Các nhà cổ sinh vật học tuyên bố họ đã xác định được một loài quái vật tiền sử hoàn toàn mới mang tên Jinjuichnus procerus.
Trong một nghiên cứu mới, nhóm tác giả từ Đại học Texas (Mỹ), Đại học Sư phạm Quốc gia Chinju, Bảo tàng Khoa học Quốc gia Daegu (Hàn Quốc) và Đại học Khoa học địa chất Trung Quốc cho biết một dấu chân cổ đại được tìm thấy ở Hàn Quốc được xác định là thuộc về một loài sinh vật chưa từng được biết đến trên thế giới.
Họ đặt tên cho nó là Jinjuichnus procerus, một loài mới thuộc về một chi cũng hoàn toàn mới của gia tộc dực long.
Dực long (Pterosaur, thằn lằn có cánh, thằn lằn ngón cánh) là những quái vật bay sống cùng thời với khủng long.
Hầu hết chúng đều là những kẻ săn mồi nguy hiểm, mà Jinjuichnus procerus là một ví dụ.
Trên một phiến đá 106 triệu tuổi được khai quật ở Hàn Quốc, một cuộc chạm trán ngắn ngủi được ghi lại: Một sinh vật nhỏ hơn xuất hiện trước, di chuyển chậm rãi, trước khi đột ngột đổi hướng và chạy nhanh.
Theo sau dấu vết đó là dấu chân đặc trưng của một loài dực long lớn, phi nước đại nhanh bằng bốn chân, tiến đến từ một góc và bám sát phía sau con vật kia.
Câu chuyện sau đó đã nằm ngoài phạm vi của phiến đá cổ xưa, vì vậy không thể biết chắc sinh vật nhỏ hơn đó có trốn thoát con dực long hay không.
Nhưng quan trọng hơn, bấy nhiêu dấu tích đã đủ để các nhà khoa học tái hiện lại vẻ ngoài sơ bộ về loài dực long mới.
Tuy không "hoành tráng" như các bộ xương, nhưng hóa thạch dấu chân thực ra mang rất nhiều thông tin: Nó cung cấp các chi tiết về vẻ ngoài của bàn chân, từ đó có thể giúp suy ra các thông số liên quan đến toàn bộ cơ thể, cũng như cách mà con vật đó đã vận động.
Viết trên tạp chí khoa học Scientific Reports, các tác giả cho biết dấu chân của sinh vật lớn hơn cho thấy nó là một con dực long cỡ trung bình, di chuyển với tốc độ khoảng 2,9 km/giờ, khá nhanh đối với các sinh vật bay.
Cách mà nó săn mồi trên mặt đất cũng cho thấy nó thuộc về nhóm dực long mang tên Neoazhdarchia, điều cũng được thể hiện qua hình dáng bàn chân và móng vuốt.
Đó là nhánh dực long quy tụ những sinh vật bay khủng khiếp nhất thời khủng long, với các đại diện nổi tiếng như Quetzalcoatlus hay Hatzegopteryx có sải cánh rộng 10-12 m, đứng cao bằng một con hươu cao cổ trưởng thành.
Loài mới nhỏ hơn nhiều so với các đại diện nổi tiếng trên, nhưng khả năng săn mồi có thể không kém cạnh.
