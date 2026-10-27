Bạn gái muốn quà kỷ niệm 15 triệu đồng, tôi thấy áp lực

| Tâm sự
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Tôi thu nhập 16 triệu đồng mỗi tháng, còn bạn gái muốn một món trang sức gần bằng tháng lương cho dịp ba năm yêu nhau.

Tôi 28 tuổi, làm kỹ thuật cho một doanh nghiệp tư nhân, bạn gái 25 tuổi, là giáo viên. Chúng tôi quen nhau gần ba năm, thu nhập hai đứa không chênh lệch nhiều, tôi khoảng 16 triệu đồng mỗi tháng, cô ấy khoảng 14 triệu đồng. Bình thường mỗi tuần hoặc hai tuần chúng tôi gặp nhau một lần, đi ăn thì phần lớn tôi trả, thỉnh thoảng cô ấy chủ động mời lại. Bạn gái không phải kiểu thường xuyên đòi mua mỹ phẩm, quần áo hay bắt tôi đưa tiền. Sinh nhật, lễ Tết, tôi thường tặng hoa, nước hoa hoặc đồ dùng cô ấy thích, giá khoảng 1-2 triệu đồng. Cô ấy cũng tặng quà cho tôi nên trước giờ chuyện tiền bạc giữa hai đứa khá thoải mái.

Gần đến kỷ niệm ba năm yêu nhau, bạn gái gửi tôi hình một chiếc dây chuyền vàng giá khoảng 15 triệu đồng rồi nói thích món này và muốn có một thứ giá trị để làm kỷ niệm. Ban đầu tôi tưởng cô ấy đùa nhưng sau đó cô ấy nhắc thêm vài lần. Tôi nói số tiền đó gần bằng cả tháng lương, bỏ ra chỉ để mua quà khiến tôi thấy không hợp lý. Cô ấy lại bảo ba năm qua chưa từng đòi hỏi món gì lớn, nếu xác định nghiêm túc và nghĩ đến chuyện cưới thì một món trang sức dùng được lâu cũng không phải tiêu xài vô nghĩa. Từ hôm đó, tôi bắt đầu tự hỏi liệu cô ấy có đang dần đặt nặng vật chất hay không.

Bạn gái biết gia đình tôi có điều kiện, bố mẹ kinh doanh và đã chuẩn bị cho tôi một căn hộ sau khi kết hôn. Có lẽ vì thế, cô ấy cho rằng 15 triệu đồng không phải khoản quá lớn đối với tôi. Nhưng thực tế tôi vẫn sống bằng tiền lương và không muốn cứ có việc là xin bố mẹ. Tôi cũng nghĩ nếu lần này mua món 15 triệu đồng, rồi đến sinh nhật, Valentine hay sau này cưới nhau, mức quà cô ấy mong đợi có ngày càng tăng không. Khi tôi nói điều đó, cô ấy rất buồn, bảo tôi đang quy chụp cô là người đào mỏ chỉ vì lần đầu tiên sau gần ba năm cô nói rõ món quà mình thích.

Theo độc giả, bạn gái là người đặt nặng vật chất, hay chính tôi đang suy nghĩ quá nhiều?

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