Hơn 40 năm làm vợ, tôi cay đắng khi người đàn ông lạ tìm đến tiết lộ bí mật của chồng

Hơn 40 năm làm vợ, tôi cay đắng khi người đàn ông lạ tìm đến tiết lộ bí mật của chồng

| Tâm sự
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GĐXH - Sau hơn 40 năm chung sống, người phụ nữ lặng người khi một người đàn ông tìm đến, tiết lộ có thể là con riêng của chồng bà. Bí mật từ quá khứ không chỉ khơi lại nỗi đau về sự phản bội mà còn khiến bà lo lắng về những xáo trộn trong gia đình khi tuổi đã xế chiều.

Hơn 40 năm làm vợ, tôi cay đắng khi người đàn ông lạ tìm đến tiết lộ bí mật của chồng - Ảnh 1.Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, tôi lặng người khi mở món quà của chồng

GĐXH - Tôi đã cùng chồng đi qua 30 năm hôn nhân, nuôi hai đứa con trưởng thành, vun vén một mái nhà đủ đầy. Tôi từng nghĩ mình chẳng cần quà cáp, nhưng khi mở món quà kỷ niệm ngày cưới và nhìn thấy chiếc nồi mới, tôi vẫn không ngăn được cảm giác chạnh lòng.

Hơn 40 năm làm vợ, tôi cay đắng khi người đàn ông lạ tìm đến tiết lộ bí mật của chồng - Ảnh 2.Chồng không ngoại tình cũng chẳng vũ phu nhưng tôi vẫn mất phương hướng ở tuổi 48

GĐXH - Tôi có một gia đình đủ đầy, người chồng không phản bội, cũng chẳng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với vợ. Vậy mà ở tuổi 48, sau hơn 20 năm làm vợ, làm mẹ, tôi lại thấy mình lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Hơn 40 năm làm vợ, tôi cay đắng khi người đàn ông lạ tìm đến tiết lộ bí mật của chồng - Ảnh 3.Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

GĐXH - Tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về bố mẹ. Cho đến một ngày, trong lúc dọn lại giá sách cũ, tôi vô tình tìm thấy một tấm ảnh bé gái được kẹp trong một cuốn sách đã lâu không ai mở. Dòng chữ phía sau tấm ảnh khiến tôi sững người. Một bí mật bố cất giấu hàng chục năm bỗng nhiên được hé lộ, kéo theo câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn không biết phải trả lời thế nào.

* Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi nhằm truyền tải thông điệp của tác giả. 


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