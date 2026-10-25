Hơn 40 năm làm vợ, tôi cay đắng khi người đàn ông lạ tìm đến tiết lộ bí mật của chồng
GĐXH - Sau hơn 40 năm chung sống, người phụ nữ lặng người khi một người đàn ông tìm đến, tiết lộ có thể là con riêng của chồng bà. Bí mật từ quá khứ không chỉ khơi lại nỗi đau về sự phản bội mà còn khiến bà lo lắng về những xáo trộn trong gia đình khi tuổi đã xế chiều.
* Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi nhằm truyền tải thông điệp của tác giả.
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