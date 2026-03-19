Bạn gái Văn Thanh bị chê nhan sắc ngoài đời khác xa trên ảnh

Bạn gái Văn Thanh là một trong số nàng WAG nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh: @__hanhbichtran__/Instagram.

Hôm 14/3, cầu thủ Vũ Văn Thanh cùng bạn gái Trần Bích Hạnh có mặt tại Hải Phòng dự đám cưới của tiền vệ Phạm Đức Huy và MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang). Trong lúc cặp đôi check-in bên ngoài, một người quay lại video và chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong đó, gương mặt của Bích Hạnh được nhận xét có phần tròn trịa, khác lạ so với hình ảnh cô thường đăng tải trên trang cá nhân. Clip này sau đó gây bàn tán.

Ngày 17/3, Bích Hạnh đăng tải đoạn video ghi lại quá trình chụp ảnh. Nhiều dân mạng nhận xét dù ở góc nghiêng hay chính diện, nàng WAG vẫn giữ được sự cuốn hút.

Bích Hạnh bị một số dân mạng chê diện mạo trong ảnh do "camera thường" ghi lại khác với những gì cô tự đăng tải. Ảnh cắt từ clip.

Đáng chú ý, một tài khoản đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa hình ảnh "camera thường" trước đó và những khoảnh khắc Bích Hạnh tự đăng tải. Cô lập tức phản hồi: "Mình cũng không nhận ra mình luôn á bạn", kèm biểu cảm hài hước.

Trước đây, Bích Hạnh từng nặng khoảng 70 kg và có thời gian cảm thấy thiếu tự tin về ngoại hình. Tuy nhiên, nhờ duy trì tập luyện đều đặn kết hợp chế độ ăn uống khoa học, cô dần cải thiện vóc dáng, hiện sở hữu hình thể săn chắc và cân đối. Trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực thẩm mỹ, cô cũng từng có thời gian làm huấn luyện viên cá nhân.

Vũ Văn Thanh (sinh năm 1996) và Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993) là cặp đôi nhận được sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cả hai công khai mối quan hệ vào dịp sinh nhật lần thứ 29 của nam cầu thủ.

Kể từ khi xác nhận chuyện tình cảm, Văn Thanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên bạn gái trong các dịp đặc biệt. Dù bận rộn thi đấu tại TP.HCM, anh vẫn sắp xếp thời gian di chuyển ra Hà Nội để gặp gỡ người yêu.

Dưới các bài đăng liên quan đến cặp đôi, nhiều người theo dõi để lại bình luận bày tỏ sự mong chờ về một cái kết trọn vẹn. Trước những lời "giục cưới", cả hai từng có những phản hồi mang tính ẩn ý, cho biết mọi người có thể “chuẩn bị dần” cho một sự kiện vui trong tương lai.