Bán giấy tờ giả thu 1,5 tỷ đồng

Ngày 26/6, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng gồm Nguyễn Duy Quang (SN 1989, trú tại quận Nam Từ Liêm); Trương Bình Nguyên (SN 1997); Lê Đình An (SN 1997) cùng trú tại huyện Thanh Chương (Nghệ An); Lê Đình Tiệp (SN 1997, ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh); Bùi Văn Bình (SN 1997, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Đình Hoàng (SN 1998, ở huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.



Khoảng 13h ngày 28/5, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an Nam Từ Liêm trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Xuân Phương phát hiện Nguyễn Duy Quang có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra và bắt quả tang đang giao 2 bộ tài liệu trong đó có nhiều giấy tờ nghi vấn làm giả cho shipper đi vận chuyển. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Duy Quang, công an thu giữ 2 máy in, 1 máy tính, 1 máy phô tô, 1 máy ép plastic; 11 con dấu của các trường Đại học, Cao đẳng và văn phòng công chứng); 1.388 phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp đại học, bằng kĩ sư, bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp THPT, chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, chứng chỉ ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, giấy phép lái xe và 156 bộ văn bằng chứng chỉ giả đã hoàn thiện.

Đối tượng Quang (Ảnh tư liệu).

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2023, Nguyễn Duy Quang đã liên hệ với Trương Bình Nguyên để cùng nhau làm giấy tờ giả và rao bán trên mạng xã hội để kiếm lợi.

Quá trình giao dịch, Quang yêu cầu người mua chuyển khoản trước; khi nhận đủ số tiền thì Quang đã chuyển giấy tờ thông qua các dịch vụ giao hàng trên mạng. Sau mỗi lần giao dịch thành công thì Quang đã chia cho Nguyên một nửa.

Sau khi nhận 50% trên tổng số tiền do Quang chuyển lại thì Nguyên đã chia cho các đối tượng trong nhóm theo tỷ lệ: Nguyên hưởng lợi 38%, Hoàng hưởng lợi 20%, An, Tiệp, Bình mỗi người hưởng lợi 14% trên số tiền mà Quang đã chia cho Nguyên.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận việc bán giấy tờ giả từ 1– 3 triệu đồng trong đó, giá rẻ nhất là bằng tốt nghiệp THPT và cao nhất là Bằng tốt nghiệp Đại học.

Đáng chú ý, từ tháng 6/2023 cho khi bị bắt giữ, các đối tượng đã bán hơn 1.000 văn bằng chứng chỉ giả, thu về hơn 1,5 tỷ đồng.