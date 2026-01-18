"Thuyền ma" 2.400 tuổi lưu giữ thứ không thể tin nổi
Các nhà khoa học vừa có phát hiện gây sốc khi nghiên cứu "thuyền ma" Hjortspring nổi tiếng.
Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học PLOS One cho biết các nhà khoa học đã thu thập được một dấu vân tay nguyên vẹn trên "thuyền ma" Hjortspring, con thuyền ván cổ nhất vùng Scandinavia (Bắc Âu).
Theo tờ Sci-News, vào thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, ít nhất 4 chiếc thuyền ván gỗ đã tấn công đảo Als ngoài khơi bờ biển Đan Mạch.
Những kẻ tấn công không rõ danh tính đã bị đánh bại, thuyền và vũ khí của chúng đã bị nhấn chìm xuống đầm lầy. Hjortspring là một trong những chiếc thuyền bị chôn vùi đó.
Nhiều thế kỷ sau, "thuyền ma" dưới đầm lầy đã được các nhà khảo cổ đem lên mặt nước, lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch từ năm 1937.
Trong nghiên cứu mới, nhà khảo cổ học Mikael Fauvelle thuộc Đại học Lund (Thụy Điển) và các đồng nghiệp đã xác định niên đại con thuyền này bằng phương pháp định tuổi thông qua đồng vị carbon phóng xạ trong vật liệu xảm thuyền và dây thừng, những phần chưa được nghiên cứu trước đây.
Điều này đã giúp xác định con thuyền này khoảng 2.400 tuổi.
Nhưng bất ngờ hơn, cuộc nghiên cứu này đã giúp phơi bày một dấu vân tay cổ đại nguyên vẹn được lưu giữ ở vật liệu xảm thuyền, tức loại vật liệu dùng để bịt kín các khe hở và chống thấm cho con thuyền.
Dấu vân tay đáng chú ý này cung cấp một liên kết trực tiếp với những người đi biển cổ đại đã sử dụng thuyền Hjortspring.
Sử dụng phương pháp sắc ký khí khối phổ, các nhà nghiên cứu cũng xác định được vật liệu xảm thuyền có khả năng được tạo thành từ mỡ động vật và nhựa thông, thứ khó tìm thấy ở Đan Mạch thời kỳ đó.
“Tuy nhiên, các khu vực ven biển khác dọc theo biển Baltic, phía đông Đan Mạch, lại có rừng thông, điều này khiến chúng tôi tin rằng con thuyền có thể đã được đóng ở những vùng này, và nó cùng các chiến binh của nó có thể đến từ hướng này” - tiến sĩ Fauvelle nói.
Nếu điều này là đúng, chiếc thuyền có thể đã di chuyển một quãng đường dài trên đại dương bao la để đến được Als, thể hiện một cuộc tấn công được tổ chức bài bản.
Nói cách khác, vật liệu xảm thuyền ít được chú ý này thực sự là báu vật, đã kể lại cả một câu chuyện lớn về nguồn gốc của "thuyền ma" Hjortspring, cũng như lát cắt lịch sử mà nó thuộc về.
