Phát hiện "kho báu" quý giá trong đầm lầy
Trong khi khảo sát một vùng đầm lầy ở Thụy Sĩ, hai nhà khảo cổ học tình nguyện đã phát hiện ra hai trong số những đồng tiền Celtic cổ nhất từng được tìm thấy ở nước này.
Hai đồng tiền vàng này được đúc cách đây gần 2.300 năm, vào khoảng giữa thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. "Điều này khiến chúng trở thành một phần của nhóm rất nhỏ gồm hơn 20 ví dụ được biết đến về những đồng tiền Celtic cổ nhất từ Thụy Sĩ", các nhà khảo cổ học Thụy Sĩ cho biết trong một tuyên bố được dịch và công bố vào ngày 18/12.
Một đồng xu là đồng stater nặng 0,28 ounce (7,8 gram) và đồng kia là đồng một phần tư stater nặng 0,06 ounce (1,86 gram).
Những đồng tiền quý hiếm này được khai quật chủ yếu dựa trên linh cảm. Từ năm 2022 đến năm 2023, các nhà khảo cổ học tình nguyện thuộc Cơ quan Khảo cổ Baselland, đơn vị khảo cổ địa phương, đã phát hiện 34 đồng tiền bạc Celtic ở cùng khu vực - đầm lầy Bärenfels gần thị trấn Arisdorf. Điều này đã thúc đẩy Wolfgang Niederberger và Daniel Mona, cũng là các nhà khảo cổ học tình nguyện của Cơ quan Khảo cổ Baselland, tiến hành các cuộc điều tra tiếp theo tại đó vào mùa xuân năm 2025, khi họ phát hiện ra hai đồng tiền vàng, theo thông cáo báo chí.
Theo tuyên bố, có khả năng hai đồng xu này được dùng làm vật tế lễ cho các vị thần.
"Các chuyên gia cho rằng tiền vàng của người Celt không được sử dụng cho các giao dịch hàng ngày. Chúng quá quý giá để dùng cho mục đích đó", thông cáo cho biết. Ngoài việc trả lương, chúng cũng có thể được sử dụng làm quà tặng ngoại giao, quà tặng cho người theo dõi, để đạt được mục tiêu chính trị hoặc làm của hồi môn.
Các đồng xu Celtic thường được tìm thấy gần các vùng đất hoang và các vùng nước. Mô hình này cũng rõ ràng ở Arisdorf, nơi các hố sụt chứa đầy nước tạo thành đầm lầy Bärenfels. Người Celt coi những nơi như vậy là linh thiêng và dành riêng cho các vị thần, vì vậy có vẻ hợp lý khi cho rằng các đồng xu được cố ý đặt ở đó như những vật phẩm cúng tế.
Cả hai đồng xu sẽ được trưng bày cùng nhau, bên cạnh các đồng xu bạc từ cùng địa điểm, trong một triển lãm đặc biệt ở Basel bắt đầu từ tháng 3/2026.
Phương Linh (t/h)
Thầy hiệu trưởng vừa nhậm chức đã đưa ra quyết định gây tranh cãi, 13 năm sau tất cả mọi người đều phải thừa nhận và nể phụcChuyện đó đây - 13 giờ trước
Cho đến nay, câu chuyện về người thầy Trung Quốc này vẫn được lưu truyền như một minh chứng về sức mạnh của trách nhiệm và sự tận hiến trong giáo dục.
Mất tích giữa núi băng suốt 28 năm, người đàn ông bất ngờ được "nhả" lại theo cách không ai ngờChuyện đó đây - 3 ngày trước
Gần ba thập kỷ mất tích không dấu vết giữa vùng núi băng giá, người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng khiến cả người phát hiện lẫn gia đình sững sờ.
"Thuyền ma" 2.400 tuổi lưu giữ thứ không thể tin nổiChuyện đó đây - 4 ngày trước
Các nhà khoa học vừa có phát hiện gây sốc khi nghiên cứu "thuyền ma" Hjortspring nổi tiếng.
NASA bắt được tín hiệu lạ cách Trái Đất 8 tỷ năm ánh sáng: Kéo dài 7 giờ, khiến giới khoa học lúng túngChuyện đó đây - 5 ngày trước
Theo các nhà thiên văn, đây là tín hiệu kỳ lạ nhất từng được con người ghi nhận, đến mức không phù hợp với bất kỳ mô hình lý thuyết nào hiện có.
Phát minh phá vỡ truyền thống về "ma trận nhôm" có thể rung chuyển ngành công nghiệp ô tô toàn cầuChuyện đó đây - 6 ngày trước
Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ cũng có thể được hưởng lợi từ phát minh này.
Các nhà khoa học tin rằng nếu con người biến mất, tất cả các loài chó trên hành tinh sẽ biến thành "chó ta" chỉ sau 5 nămChuyện đó đây - 6 ngày trước
Các nhà khoa học cho rằng sự đa dạng của hơn 400 giống chó ngày nay tồn tại chủ yếu nhờ bàn tay con người. Nếu yếu tố can thiệp này biến mất, chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng xóa bỏ các giống nhân tạo, để lại một hình mẫu chó sinh tồn duy nhất trên toàn thế giới.
Đặt 120 bẫy ảnh, sau hơn 2 tháng chuyên gia bất ngờ phát hiện loài vật hiếm từng vắng bóng nhiều nămChuyện đó đây - 6 ngày trước
Đó là loài vật nào?
Phát hiện bí mật vô giá dưới lòng đất: 12 bộ xương còn nguyên vẹn khiến các nhà khảo cổ chết lặngChuyện đó đây - 6 ngày trước
Khi lớp cát đá cuối cùng được cẩn trọng dời đi, hơi thở của cả đoàn thám hiểm như ngưng lại.
20.000 dấu chân quái vật bất ngờ hiện ra trong ảnh chụp vách núiChuyện đó đây - 1 tuần trước
Những dấu chân quái vật khổng lồ xuất hiện ở độ cao 2.400-2.800 m, "bị giấu" trước mắt người thường nhờ một loạt sự sắp đặt của thiên nhiên.
Cây chuối trong làng bỗng xuất hiện hiện tượng lạ, người dân xôn xao "chưa từng thấy bao giờ"Chuyện đó đây - 1 tuần trước
Hiện tượng khác thường của hai cây chuối tại ngôi làng khiến người dân ùn ùn kéo đến xem.
Cây chuối trong làng bỗng xuất hiện hiện tượng lạ, người dân xôn xao "chưa từng thấy bao giờ"Chuyện đó đây
Hiện tượng khác thường của hai cây chuối tại ngôi làng khiến người dân ùn ùn kéo đến xem.