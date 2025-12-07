Bao nhiêu tuổi thì nên “làm chuyện ấy”? Sự thật khiến nhiều phụ huynh giật mình
Quan hệ tình dục là nhu cầu tự nhiên của con người. Nhưng bắt đầu khi nào, ở độ tuổi nào thì an toàn về cả sức khỏe lẫn tâm lý lại là câu hỏi khiến không ít cha mẹ và người trẻ hoang mang.
Có con gái đang ở tuổi dậy thì, chị Minh Phương (Hà Nội) không giấu được nỗi lo: “Cháu cao lớn, xinh xắn, nhanh nhẹn nên được nhiều bạn nam để ý. Tôi không cấm yêu đương, nhưng rất sợ các cháu bồng bột, tò mò rồi đi quá giới hạn. Tôi thực sự băn khoăn, bao nhiêu tuổi thì mới coi là ‘nên’ làm chuyện ấy?”.
Đáng chú ý, câu hỏi của chị Minh Phương cũng là nỗi trăn trở chung của rất nhiều bậc phụ huynh hiện nay.
Thực tế, quan hệ tình dục là nhu cầu tự nhiên của con người, tuy nhiên nhiều bạn trẻ ngày nay đã "ăn trái cấm" ở độ tuổi khá sớm.
Theo khảo sát của Chương trình sức khỏe vị thành niên tại Việt Nam do Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Giáo dục và đào tạo thực hiện và công bố vào tháng 4/2022, chỉ trong 6 năm, tỉ lệ quan hệ tình dục của trẻ vị thành niên trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần, từ 1,45% (năm 2013) lên mức 3,51% (năm 2019). Đây được xem là con số đáng báo động.
Trong số học sinh đã từng quan hệ tình dục vào năm 2013, 52,6% có sử dụng bao cao su và 64,2% sử dụng các phương pháp tránh thai khác. Số liệu này ở năm 2019 lần lượt là 42,4% và 44,0%.
Tuy nhiên, xét theo khung pháp luật, các chuyên gia cho biết:
- Dưới 14 tuổi: Tuyệt đối cấm quan hệ tình dục.
- Từ 14-16 tuổi: Quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.
- Từ 16-18 tuổi: Có thể đồng thuận khi quan hệ tình dục.
- Trên 18 tuổi: Mới được phép quan hệ tình dục.
Mặc dù vậy, theo các chuyên gia đó chỉ là khung về mặt pháp luật còn về sự trưởng thành và phát triển thì không có mốc trưởng thành cụ thể nào đối với mỗi người.
Có những người trưởng thành rất sớm khi mới chỉ 15, 16 tuổi nhưng cũng có những người 30 - 35 tuổi bộ não vẫn là trẻ thơ. Do đó, trưởng thành tình dục là một quá trình, bắt đầu từ việc biết yêu thương, tôn trọng cơ thể mình và người khác.
Những hành động rất nhỏ như nắm tay, ôm hay hôn đều là những bước đệm giúp người trẻ học cách kiểm soát cảm xúc, thay vì lao thẳng vào quan hệ tình dục khi chưa sẵn sàng.
Ở góc độ sức khỏe sinh sản, bác sĩ cảnh báo nếu quan hệ tình dục khi quá sớm và chưa trưởng thành sẽ khá nguy hiểm. Bởi ở độ tuổi đang kỳ dậy thì, cơ thể chưa phát triển toàn diện. Việc làm "chuyện ấy" ở độ tuổi này có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản và tinh thần suốt cả cuộc đời.
Trong đó có thể kể đến những hậu quả thường gặp của việc "yêu" khi chưa sẵn sàng là dễ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường quan hệ hay có thai ngoài ý muốn và ung thư cổ tử cung sẽ cao hơn ở những người làm "chuyện ấy" khi đã thật sự trưởng thành.
Do đó, bác sĩ khuyến cáo, bằng mọi cách, hãy chờ đợi đến khi bạn thực sự thấy mình đã trưởng thành, lúc đó tư duy và thái độ của bạn đối với cuộc sống đã đúng đắn, bạn sẽ có một “lần đầu tiên” thật ý nghĩa và an toàn.
