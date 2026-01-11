Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Phòng the

Không cần thay đổi kỹ thuật, hãy để tâm tới những điều này, 'chuyện yêu' lại thăng hoa như ngày đầu

Chủ nhật, 20:00 11/01/2026 | Phòng the
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều cặp đôi tin rằng để làm mới đời sống phòng the, họ cần học thêm kỹ thuật mới, tư thế mới hoặc tìm kiếm những trải nghiệm táo bạo hơn.

Thực tế, các chuyên gia hôn nhân – tình dục học cho rằng sự tươi mới trong chuyện chăn gối thường đến từ những thay đổi rất nhỏ, nhẹ nhàng nhưng đúng chỗ, bắt đầu từ cảm xúc và cách hai người kết nối với nhau mỗi ngày.

Không cần thay đổi kỹ thuật, hãy để tâm tới những điều này, 'chuyện yêu' lại thăng hoa như ngày đầu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Làm mới từ cảm xúc, không phải từ áp lực “phải khác đi”

Sau một thời gian chung sống, chuyện gần gũi dễ rơi vào quỹ đạo quen thuộc. Điều này không có nghĩa là tình yêu phai nhạt, mà đơn giản là cơ thể và cảm xúc đã quen nhịp. Sai lầm phổ biến là cố gắng “làm mới” bằng cách ép mình phải khác, phải giỏi hơn, phải mãnh liệt hơn. Áp lực này vô tình khiến cả hai căng thẳng và xa nhau hơn.

Theo các nhà trị liệu hôn nhân, cảm xúc thư giãn và được là chính mình mới là điều giúp ham muốn quay trở lại tự nhiên nhất.

Thay đổi cách bắt đầu, không phải cách kết thúc

Rất nhiều cặp đôi chỉ tập trung vào khoảnh khắc cuối cùng mà quên rằng sự hứng khởi được hình thành từ rất sớm. Một buổi tối bớt vội vàng, một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, một cái ôm đủ lâu hay một ánh nhìn thật sự chú ý có thể làm thay đổi hoàn toàn chất lượng gần gũi sau đó.

Khi khởi đầu chậm lại và có cảm xúc, cơ thể sẽ tự động phản hồi tích cực hơn mà không cần bất kỳ “chiêu thức” phức tạp nào.

Làm mới bằng sự hiện diện trọn vẹn

Một trong những điều khiến chuyện phòng the trở nên nhạt dần là sự thiếu hiện diện. Khi một người vẫn còn nghĩ về công việc, điện thoại hay áp lực bên ngoài, người còn lại sẽ cảm nhận được sự xa cách rất rõ.

Chỉ cần tắt bớt thiết bị, dành trọn sự chú ý cho nhau trong những phút gần gũi, cảm giác kết nối sẽ sâu hơn, mới mẻ hơn và thân mật hơn rất nhiều.

Thay đổi không gian quen thuộc

Không cần phải đi xa hay chuẩn bị cầu kỳ, đôi khi chỉ cần một thay đổi nhỏ về không gian cũng đủ tạo cảm giác mới. Ánh sáng dịu hơn, căn phòng gọn gàng hơn, một mùi hương dễ chịu hay đơn giản là thay đổi thời điểm gần gũi cũng có thể khiến cảm xúc khác đi rõ rệt.

Não bộ rất nhạy cảm với bối cảnh, và sự mới lạ từ môi trường giúp kích thích cảm xúc tự nhiên mà không gây áp lực.

Nói với nhau nhiều hơn về cảm giác, không phải về “kết quả”

Thay vì im lặng hoặc chỉ tập trung vào việc “có đạt hay không”, việc chia sẻ cảm giác, mong muốn và cả những điều chưa trọn vẹn giúp hai người hiểu nhau hơn. Khi được lắng nghe mà không bị phán xét, mỗi người sẽ dễ mở lòng và thoải mái thể hiện bản thân hơn trong những lần gần gũi sau.

Sự thấu hiểu này chính là yếu tố quan trọng giúp chuyện phòng the luôn sống động theo thời gian.

Sự dịu dàng đều đặn quan trọng hơn cao trào hiếm hoi

Nhiều nghiên cứu cho thấy những cặp đôi duy trì được sự thân mật lâu dài thường không phải vì họ có những trải nghiệm quá đặc biệt, mà vì họ giữ được sự dịu dàng đều đặn. Những cái chạm nhỏ trong ngày, sự quan tâm chân thành và cảm giác được trân trọng là nền tảng khiến ham muốn không bị nguội lạnh.

Khi sự dịu dàng trở thành thói quen, sự mới mẻ sẽ xuất hiện một cách rất tự nhiên.

Làm mới bằng cách giảm kỳ vọng

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng càng bớt kỳ vọng vào “một lần phải thật hoàn hảo”, chuyện gần gũi lại càng dễ thăng hoa. Khi không bị áp lực về hiệu suất hay kết quả, cả hai sẽ thoải mái hơn trong việc tận hưởng từng khoảnh khắc.

Theo các chuyên gia, khoái cảm bền vững không đến từ việc cố gắng, mà đến từ cảm giác được an toàn và được là chính mình.

Làm mới không phải là thay đổi con người, mà là quay lại với nhau

Cuối cùng, điều quan trọng nhất để làm mới chuyện phòng the không nằm ở việc học thêm điều gì mới, mà là quay lại với cảm xúc ban đầu: sự tò mò, sự quan tâm và mong muốn kết nối. Khi hai người nhìn nhau không chỉ như vợ chồng, mà còn như hai cá thể cần được thấu hiểu và nâng niu, sự gần gũi sẽ tự khắc trở nên mới mẻ, dù đã bên nhau rất lâu.

Những lời chàng muốn nghe khi cả hai gần gũiNhững lời chàng muốn nghe khi cả hai gần gũi

GĐXH - Một câu nói nhỏ, được thốt ra bằng giọng dịu dàng và chân thành, có thể mở khóa cảm xúc, giúp đàn ông cảm thấy được chấp nhận, được tin tưởng và được là chính mình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Khi nào chàng không thể 'lên đỉnh'?

Khi nào chàng không thể 'lên đỉnh'?

Làm điều này mỗi ngày, chất lượng phòng the sẽ được cải thiện

Làm điều này mỗi ngày, chất lượng phòng the sẽ được cải thiện

Ứng xử ra sao khi cả hai 'không muốn' mà không dám nói ra

Ứng xử ra sao khi cả hai 'không muốn' mà không dám nói ra

Khi gần gũi, nếu nàng có 3 cử chỉ này chứng tỏ cô ấy yêu bạn rất đậm sâu

Khi gần gũi, nếu nàng có 3 cử chỉ này chứng tỏ cô ấy yêu bạn rất đậm sâu

Vì sao một số người 'thất bại' ngay từ màn dạo đầu?

Vì sao một số người 'thất bại' ngay từ màn dạo đầu?

Cùng chuyên mục

Không phải 'điểm G', phụ nữ thực sự cần điều gì khi cả hai gần gũi?

Không phải 'điểm G', phụ nữ thực sự cần điều gì khi cả hai gần gũi?

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, câu chuyện về khoái cảm nữ giới thường bị giản lược thành việc “tìm đúng điểm G”. Không ít người tin rằng chỉ cần chạm đúng chỗ, đúng kỹ thuật là phụ nữ sẽ thăng hoa.

Những điều phụ nữ làm khiến đàn ông sợ hãi khi gần gũi

Những điều phụ nữ làm khiến đàn ông sợ hãi khi gần gũi

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Khi nói về gần gũi, nhiều người nghĩ đàn ông luôn sẵn sàng và ít nhạy cảm hơn phụ nữ. Thực tế hoàn toàn ngược lại.

Những lời chàng muốn nghe khi cả hai gần gũi

Những lời chàng muốn nghe khi cả hai gần gũi

Phòng the - 3 ngày trước

GĐXH - Một câu nói nhỏ, được thốt ra bằng giọng dịu dàng và chân thành, có thể mở khóa cảm xúc, giúp đàn ông cảm thấy được chấp nhận, được tin tưởng và được là chính mình.

Khi nào chàng không thể 'lên đỉnh'?

Khi nào chàng không thể 'lên đỉnh'?

Phòng the - 4 ngày trước

GĐXH - Ham muốn tình dục ở đàn ông gắn chặt với cảm giác được tôn trọng, được công nhận và được an toàn về mặt cảm xúc.

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Lạm dụng thuốc kích dục nguy hiểm thế nào?

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Lạm dụng thuốc kích dục nguy hiểm thế nào?

Phòng the - 5 ngày trước

Để tăng cường khoái cảm và trải nghiệm mới mẻ trong đời sống tình dục, nhiều người tìm đến các loại thuốc kích dục được quảng cáo những công dụng như thần dược. . Nhưng đằng sau sự tò mò ấy là cả một vùng tối của nguy cơ sức khỏe và sự lệ thuộc tâm lý. Những hệ lụy đằng sau những thứ thuốc kích dục đó là gì? Mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trò chuyện hôm nay.

Làm điều này mỗi ngày, chất lượng phòng the sẽ được cải thiện

Làm điều này mỗi ngày, chất lượng phòng the sẽ được cải thiện

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi nói đến việc cải thiện đời sống vợ chồng, người ta thường nghĩ ngay đến kỹ thuật phòng the, những bí quyết “giữ lửa” hay lời khuyên mang tính hình thức. Thế nhưng, ngày càng nhiều chuyên gia hôn nhân chỉ ra một yếu tố tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại có tác động sâu sắc hơn rất nhiều: những buổi trò chuyện ngắn, đều đặn, chỉ khoảng 10 phút mỗi ngày.

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Nam giới có thể nhịn sex bao lâu?

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Nam giới có thể nhịn sex bao lâu?

Phòng the - 6 ngày trước

Trong đời sống tình dục, không phải lúc nào nam giới cũng có thể được đáp ứng nhu cầu. Việc thiếu quan hệ trong bao lâu sẽ khiến đàn ông cảm thấy khó chịu, thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng?

Ứng xử ra sao khi cả hai 'không muốn' mà không dám nói ra

Ứng xử ra sao khi cả hai 'không muốn' mà không dám nói ra

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, có một trạng thái rất phổ biến nhưng hiếm khi được gọi tên: cả hai đều không còn ham muốn, nhưng không ai dám nói ra.

Khi gần gũi, nếu nàng có 3 cử chỉ này chứng tỏ cô ấy yêu bạn rất đậm sâu

Khi gần gũi, nếu nàng có 3 cử chỉ này chứng tỏ cô ấy yêu bạn rất đậm sâu

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Trong những khoảnh khắc nồng nàn nhất, ngôn ngữ cơ thể chính là "mật mã" chân thực nhất. 3 tư thế dưới đây là lời khẳng định ngầm cho một tình yêu nồng cháy và sự tin tưởng tuyệt đối.

Vì sao một số người 'thất bại' ngay từ màn dạo đầu?

Vì sao một số người 'thất bại' ngay từ màn dạo đầu?

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Trong nhiều cuộc trò chuyện với các cặp đôi gặp trục trặc đời sống chăn gối, một nhận định quen thuộc thường được đưa ra: “Chúng tôi thiếu kỹ năng dạo đầu”.

Xem nhiều

Khi gần gũi, nếu nàng có 3 cử chỉ này chứng tỏ cô ấy yêu bạn rất đậm sâu

Khi gần gũi, nếu nàng có 3 cử chỉ này chứng tỏ cô ấy yêu bạn rất đậm sâu

Phòng the

GĐXH - Trong những khoảnh khắc nồng nàn nhất, ngôn ngữ cơ thể chính là "mật mã" chân thực nhất. 3 tư thế dưới đây là lời khẳng định ngầm cho một tình yêu nồng cháy và sự tin tưởng tuyệt đối.

Khi gần gũi, đàn ông sợ nhất phụ nữ nói ra câu này!

Khi gần gũi, đàn ông sợ nhất phụ nữ nói ra câu này!

Phòng the
Không phải 'điểm G', phụ nữ thực sự cần điều gì khi cả hai gần gũi?

Không phải 'điểm G', phụ nữ thực sự cần điều gì khi cả hai gần gũi?

Phòng the
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Nam giới có thể nhịn sex bao lâu?

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Nam giới có thể nhịn sex bao lâu?

Phòng the
Khi nào chàng không thể 'lên đỉnh'?

Khi nào chàng không thể 'lên đỉnh'?

Phòng the

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top