Những điều phụ nữ làm khiến đàn ông sợ hãi khi gần gũi
GĐXH - Khi nói về gần gũi, nhiều người nghĩ đàn ông luôn sẵn sàng và ít nhạy cảm hơn phụ nữ. Thực tế hoàn toàn ngược lại.
Trong khoảnh khắc thân mật, đàn ông có những nỗi sợ rất âm thầm, không dễ nói ra, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc, phong độ và mong muốn gắn bó lâu dài. Điều đáng nói là phần lớn những nỗi sợ ấy không đến từ “kỹ thuật”, mà đến từ những hành động rất vô thức của người phụ nữ.
Các chuyên gia tâm lý hôn nhân cho rằng, đàn ông thường sợ bị đánh giá, bị phủ nhận và bị so sánh, đặc biệt là trong không gian gần gũi – nơi cảm xúc dễ tổn thương nhất.
Bị so sánh hoặc nhắc lại quá khứ ngay lúc gần gũi
Đây được xem là nỗi sợ hàng đầu của đàn ông. Một câu nói vô tình nhắc đến người cũ, một lời so sánh với “người khác”, hay thậm chí là cách khen không đúng chỗ, đều có thể khiến đàn ông lập tức tụt cảm xúc.
Trong não bộ nam giới, so sánh đồng nghĩa với thất bại. Khi cảm giác này xuất hiện, họ sẽ chuyển sang trạng thái phòng vệ, thu mình lại và khó có thể tiếp tục kết nối trọn vẹn.
Thái độ lạnh lùng hoặc miễn cưỡng
Không ít phụ nữ gần gũi với tâm thế “cho xong”, không phản hồi, không biểu lộ cảm xúc, cũng không chủ động tương tác. Với đàn ông, điều này đáng sợ hơn cả lời từ chối thẳng thừng.
Theo chuyên gia trị liệu tình dục, đàn ông rất nhạy với tín hiệu cảm xúc. Khi họ cảm nhận sự miễn cưỡng, họ dễ tự diễn giải rằng mình không còn được mong muốn. Lâu dần, điều này khiến đàn ông ngại chạm vào vợ, thậm chí né tránh thân mật để không phải đối diện cảm giác bị từ chối ngầm.
Phàn nàn về cơ thể hoặc tự hạ thấp bản thân
Những câu nói như “Em xấu lắm”, “Em béo quá”, “Chắc anh không thích đâu” tưởng là tự ti vô hại, nhưng lại tạo áp lực lớn cho đàn ông. Họ sợ làm vợ tổn thương, sợ chạm sai chỗ, và sợ rằng bất kỳ hành động nào của mình cũng có thể khiến vợ thêm tự ti.
Khi phụ nữ không yêu cơ thể mình, đàn ông rất khó thể hiện sự khao khát một cách tự nhiên. Nỗi sợ làm đau cảm xúc của vợ khiến họ dần dè dặt, mất đi sự chủ động vốn có.
Đưa cảm xúc tiêu cực vào phòng ngủ
Mang theo căng thẳng, bực bội, trách móc hoặc những câu chuyện áp lực ngay trước và trong lúc gần gũi là điều khiến đàn ông “đóng băng” nhanh nhất. Với họ, phòng ngủ là nơi cần sự an toàn và tách biệt khỏi gánh nặng đời sống.
Khi bầu không khí trở nên nặng nề, đàn ông sẽ bản năng rút lui về mặt cảm xúc. Đây không phải là trốn tránh, mà là phản xạ tự vệ của hệ thần kinh khi không còn cảm giác an toàn.
Kiểm soát quá mức hoặc liên tục chỉ đạo
Một số phụ nữ, với mong muốn mọi thứ “đúng ý”, lại vô tình khiến đàn ông cảm thấy mình đang bị kiểm tra hoặc điều khiển. Việc liên tục chỉnh sửa, nhắc nhở hay thể hiện sự không hài lòng sẽ làm đàn ông mất tự tin rất nhanh.
Theo các nghiên cứu tâm lý, cảm giác bị kiểm soát làm giảm mạnh testosterone – hormone gắn liền với ham muốn và sự chủ động của nam giới. Khi testosterone giảm, cảm xúc và phong độ cũng đi xuống theo.
Im lặng kéo dài sau khi gần gũi
Không ít đàn ông sợ nhất khoảnh khắc sau ân ái, khi người phụ nữ quay lưng, im lặng hoặc tỏ ra xa cách. Sự im lặng ấy khiến họ tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì không, có làm vợ thất vọng không, hay mối quan hệ đang có vấn đề.
Chỉ một hành động nhỏ như quay sang ôm, nói một câu dịu dàng hay thể hiện sự hài lòng cũng đủ giúp đàn ông yên tâm và muốn gắn bó hơn.
Điều đàn ông thật sự cần không phải là hoàn hảo
Điều đàn ông sợ nhất khi gần gũi không phải là thiếu kỹ thuật, mà là cảm giác mình không còn được đón nhận. Khi người phụ nữ mang đến sự ấm áp, tôn trọng và cảm xúc an toàn, đàn ông sẽ tự nhiên mở lòng, chủ động và thăng hoa hơn.
Gần gũi, suy cho cùng, không phải là nơi để kiểm tra hay phán xét, mà là không gian để cả hai được là chính mình. Và đôi khi, chỉ cần tránh những hành động vô thức trên, khoảng cách cảm xúc đã có thể được thu hẹp rất nhiều.
GĐXH - Một câu nói nhỏ, được thốt ra bằng giọng dịu dàng và chân thành, có thể mở khóa cảm xúc, giúp đàn ông cảm thấy được chấp nhận, được tin tưởng và được là chính mình.
GĐXH - Ham muốn tình dục ở đàn ông gắn chặt với cảm giác được tôn trọng, được công nhận và được an toàn về mặt cảm xúc.
Để tăng cường khoái cảm và trải nghiệm mới mẻ trong đời sống tình dục, nhiều người tìm đến các loại thuốc kích dục được quảng cáo những công dụng như thần dược. . Nhưng đằng sau sự tò mò ấy là cả một vùng tối của nguy cơ sức khỏe và sự lệ thuộc tâm lý. Những hệ lụy đằng sau những thứ thuốc kích dục đó là gì? Mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trò chuyện hôm nay.
GĐXH - Trong nhiều năm, khi nói đến việc cải thiện đời sống vợ chồng, người ta thường nghĩ ngay đến kỹ thuật phòng the, những bí quyết "giữ lửa" hay lời khuyên mang tính hình thức. Thế nhưng, ngày càng nhiều chuyên gia hôn nhân chỉ ra một yếu tố tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại có tác động sâu sắc hơn rất nhiều: những buổi trò chuyện ngắn, đều đặn, chỉ khoảng 10 phút mỗi ngày.
Trong đời sống tình dục, không phải lúc nào nam giới cũng có thể được đáp ứng nhu cầu. Việc thiếu quan hệ trong bao lâu sẽ khiến đàn ông cảm thấy khó chịu, thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng?
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, có một trạng thái rất phổ biến nhưng hiếm khi được gọi tên: cả hai đều không còn ham muốn, nhưng không ai dám nói ra.
GĐXH - Trong những khoảnh khắc nồng nàn nhất, ngôn ngữ cơ thể chính là "mật mã" chân thực nhất. 3 tư thế dưới đây là lời khẳng định ngầm cho một tình yêu nồng cháy và sự tin tưởng tuyệt đối.
GĐXH - Trong nhiều cuộc trò chuyện với các cặp đôi gặp trục trặc đời sống chăn gối, một nhận định quen thuộc thường được đưa ra: "Chúng tôi thiếu kỹ năng dạo đầu".
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, có những câu nói tưởng chừng rất quen miệng, được thốt ra trong lúc bức xúc hay mệt mỏi, nhưng lại mang sức sát thương lớn hơn người nói tưởng tượng.
GĐXH - Trong nhiều cuộc hôn nhân, khi người đàn ông dần né tránh gần gũi, phản xạ quen thuộc của không ít người vợ là lo lắng chồng "yếu sinh lý".
