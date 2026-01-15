Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Phòng the

Lời nói vô thức làm 'nguội' cảm xúc chỉ trong vài giây

Thứ năm, 20:00 15/01/2026 | Phòng the
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều cặp đôi ngạc nhiên khi thấy ham muốn bỗng tắt nhanh như công tắc, dù trước đó mọi thứ vẫn rất ổn. Nhưng họ quên mất rằng, phòng ngủ không chỉ là nơi của cơ thể, mà còn là nơi cảm xúc được đặt ở trạng thái nhạy cảm nhất.

Những lời nói vô thức làm “nguội” cảm xúc chỉ trong vài giây Cảm xúc mong manh hơn chúng ta nghĩ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi lời nói vô thức mang theo áp lực

Có những câu nói được thốt ra không hề mang ý chê trách, nhưng lại vô tình tạo áp lực. Một lời so sánh, một nhận xét về sự mệt mỏi, hay một câu than thở tưởng như rất đời thường, có thể khiến người nghe lập tức co lại. Đàn ông dễ cảm thấy mình đang bị đánh giá. Phụ nữ lại dễ cảm thấy mình không đủ hấp dẫn hay chưa được thấu hiểu.

Trong những giây phút ấy, não bộ không còn tập trung vào khoái cảm mà chuyển sang phòng vệ. Cảm xúc bị kéo ra khỏi hiện tại, và sự gần gũi mất đi dòng chảy tự nhiên vốn có.

Im lặng cũng có thể là một dạng “lời nói”

Không chỉ những câu nói trực tiếp mới làm nguội cảm xúc. Sự im lặng kéo dài, thiếu phản hồi, thiếu kết nối bằng ánh mắt hay cử chỉ cũng có sức nặng tương đương. Khi một người nói ra cảm xúc hoặc thể hiện mong muốn mà không nhận lại phản hồi, họ rất dễ hiểu rằng mình đang bị bỏ rơi trong chính khoảnh khắc cần sự gắn kết nhất.

Im lặng lúc này không còn là sự yên tĩnh dễ chịu, mà trở thành khoảng trống khiến người ta nghi ngờ chính giá trị của mình.

Lời nói vô thức phản ánh trạng thái cảm xúc tích tụ

Ít ai nhận ra rằng, những câu nói làm “nguội” cảm xúc thường không xuất hiện ngẫu nhiên. Chúng là phần nổi của những mệt mỏi, ấm ức, hay căng thẳng đã tích tụ từ bên ngoài phòng ngủ. Khi chưa được giải tỏa, chúng len vào khoảnh khắc thân mật dưới dạng những lời buột miệng.

Vấn đề không nằm ở việc ai nói sai, mà ở chỗ cảm xúc thật chưa được xử lý đúng lúc, đúng chỗ. Phòng ngủ trở thành nơi “xả” những điều lẽ ra nên được nói từ trước đó.

Khi cả hai đều tổn thương nhưng không ai nói ra

Sau những khoảnh khắc cảm xúc bị dập tắt, nhiều cặp đôi chọn cách im lặng cho qua. Không ai muốn làm lớn chuyện, không ai muốn biến một câu nói vô tình thành mâu thuẫn. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến tổn thương nhỏ tích tụ thành khoảng cách lớn.

Người ta bắt đầu dè chừng lời nói của mình. Bắt đầu giữ khoảng cách để tránh làm đau nhau. Và dần dần, sự gần gũi không còn là nơi an toàn để bộc lộ cảm xúc.

Gần gũi cần sự dịu dàng trong lời nói hơn chúng ta tưởng

Trong khoảnh khắc thân mật, điều con người cần không phải là những lời hoa mỹ, mà là sự an toàn về cảm xúc. Một câu nói nhẹ nhàng, một phản hồi thể hiện sự hiện diện, đôi khi còn quan trọng hơn mọi kỹ thuật.

Lời nói, dù vô thức, vẫn mang theo thông điệp rằng ta đang được lắng nghe, được trân trọng, hay đang bị phán xét. Và cảm xúc sẽ phản ứng ngay lập tức với thông điệp đó.

Học cách chậm lại trước khi buột miệng

Không ai hoàn hảo trong giao tiếp cảm xúc. Nhưng việc ý thức rằng lời nói trong phòng ngủ có sức nặng khác hẳn ngoài đời thường là bước đầu để giữ gìn sự kết nối. Chậm lại một nhịp trước khi nói, lắng nghe phản ứng của người kia, và nhận ra cảm xúc của mình đang ở đâu, có thể giúp tránh rất nhiều tổn thương không đáng có.

Điều quan trọng nhất để thăng hoa là đừng "yêu" trong trạng thái nàyĐiều quan trọng nhất để thăng hoa là đừng 'yêu' trong trạng thái này

GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều cặp vợ chồng, còn gần gũi nghĩa là còn yêu. Nhưng ít ai để ý rằng, sự vội vàng trong phòng ngủ lại thường không bắt nguồn từ ham muốn, mà từ một thứ rất đời thường: mệt mỏi.

Điều gì tiêu diệt ham muốn nhanh nhất?Điều gì tiêu diệt ham muốn nhanh nhất?

GĐXH - Nhiều cặp vợ chồng không hiểu vì sao chuyện gần gũi ngày càng nhạt nhẽo, dù không có mâu thuẫn lớn, không phản bội, không thiếu yêu thương. Họ chỉ cảm thấy “không còn hứng”, “không còn muốn”, rồi âm thầm chấp nhận điều đó như một hệ quả tất yếu của hôn nhân lâu năm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

'Cuộc yêu' chất lượng không thể thiếu nghi thức này!

'Cuộc yêu' chất lượng không thể thiếu nghi thức này!

Không cần thay đổi kỹ thuật, hãy để tâm tới những điều này, 'chuyện yêu' lại thăng hoa như ngày đầu

Không cần thay đổi kỹ thuật, hãy để tâm tới những điều này, 'chuyện yêu' lại thăng hoa như ngày đầu

Không phải 'điểm G', phụ nữ thực sự cần điều gì khi cả hai gần gũi?

Không phải 'điểm G', phụ nữ thực sự cần điều gì khi cả hai gần gũi?

Những điều phụ nữ làm khiến đàn ông sợ hãi khi gần gũi

Những điều phụ nữ làm khiến đàn ông sợ hãi khi gần gũi

Những lời chàng muốn nghe khi cả hai gần gũi

Những lời chàng muốn nghe khi cả hai gần gũi

Cùng chuyên mục

Điều quan trọng nhất để thăng hoa là đừng 'yêu' trong trạng thái này

Điều quan trọng nhất để thăng hoa là đừng 'yêu' trong trạng thái này

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều cặp vợ chồng, còn gần gũi nghĩa là còn yêu. Nhưng ít ai để ý rằng, sự vội vàng trong phòng ngủ lại thường không bắt nguồn từ ham muốn, mà từ một thứ rất đời thường: mệt mỏi.

Điều gì tiêu diệt ham muốn nhanh nhất?

Điều gì tiêu diệt ham muốn nhanh nhất?

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều cặp vợ chồng không hiểu vì sao chuyện gần gũi ngày càng nhạt nhẽo, dù không có mâu thuẫn lớn, không phản bội, không thiếu yêu thương. Họ chỉ cảm thấy “không còn hứng”, “không còn muốn”, rồi âm thầm chấp nhận điều đó như một hệ quả tất yếu của hôn nhân lâu năm.

'Cuộc yêu' chất lượng không thể thiếu nghi thức này!

'Cuộc yêu' chất lượng không thể thiếu nghi thức này!

Phòng the - 3 ngày trước

GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, không ít cặp đôi xem nụ hôn như một nghi thức “có thì tốt, không có cũng chẳng sao”.

Không cần thay đổi kỹ thuật, hãy để tâm tới những điều này, 'chuyện yêu' lại thăng hoa như ngày đầu

Không cần thay đổi kỹ thuật, hãy để tâm tới những điều này, 'chuyện yêu' lại thăng hoa như ngày đầu

Phòng the - 4 ngày trước

GĐXH - Nhiều cặp đôi tin rằng để làm mới đời sống phòng the, họ cần học thêm kỹ thuật mới, tư thế mới hoặc tìm kiếm những trải nghiệm táo bạo hơn.

Không phải 'điểm G', phụ nữ thực sự cần điều gì khi cả hai gần gũi?

Không phải 'điểm G', phụ nữ thực sự cần điều gì khi cả hai gần gũi?

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, câu chuyện về khoái cảm nữ giới thường bị giản lược thành việc “tìm đúng điểm G”. Không ít người tin rằng chỉ cần chạm đúng chỗ, đúng kỹ thuật là phụ nữ sẽ thăng hoa.

Những điều phụ nữ làm khiến đàn ông sợ hãi khi gần gũi

Những điều phụ nữ làm khiến đàn ông sợ hãi khi gần gũi

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Khi nói về gần gũi, nhiều người nghĩ đàn ông luôn sẵn sàng và ít nhạy cảm hơn phụ nữ. Thực tế hoàn toàn ngược lại.

Những lời chàng muốn nghe khi cả hai gần gũi

Những lời chàng muốn nghe khi cả hai gần gũi

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Một câu nói nhỏ, được thốt ra bằng giọng dịu dàng và chân thành, có thể mở khóa cảm xúc, giúp đàn ông cảm thấy được chấp nhận, được tin tưởng và được là chính mình.

Khi nào chàng không thể 'lên đỉnh'?

Khi nào chàng không thể 'lên đỉnh'?

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Ham muốn tình dục ở đàn ông gắn chặt với cảm giác được tôn trọng, được công nhận và được an toàn về mặt cảm xúc.

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Lạm dụng thuốc kích dục nguy hiểm thế nào?

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Lạm dụng thuốc kích dục nguy hiểm thế nào?

Phòng the - 1 tuần trước

Để tăng cường khoái cảm và trải nghiệm mới mẻ trong đời sống tình dục, nhiều người tìm đến các loại thuốc kích dục được quảng cáo những công dụng như thần dược. . Nhưng đằng sau sự tò mò ấy là cả một vùng tối của nguy cơ sức khỏe và sự lệ thuộc tâm lý. Những hệ lụy đằng sau những thứ thuốc kích dục đó là gì? Mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trò chuyện hôm nay.

Làm điều này mỗi ngày, chất lượng phòng the sẽ được cải thiện

Làm điều này mỗi ngày, chất lượng phòng the sẽ được cải thiện

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi nói đến việc cải thiện đời sống vợ chồng, người ta thường nghĩ ngay đến kỹ thuật phòng the, những bí quyết “giữ lửa” hay lời khuyên mang tính hình thức. Thế nhưng, ngày càng nhiều chuyên gia hôn nhân chỉ ra một yếu tố tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại có tác động sâu sắc hơn rất nhiều: những buổi trò chuyện ngắn, đều đặn, chỉ khoảng 10 phút mỗi ngày.

Xem nhiều

Không phải 'điểm G', phụ nữ thực sự cần điều gì khi cả hai gần gũi?

Không phải 'điểm G', phụ nữ thực sự cần điều gì khi cả hai gần gũi?

Phòng the

GĐXH - Trong nhiều năm, câu chuyện về khoái cảm nữ giới thường bị giản lược thành việc “tìm đúng điểm G”. Không ít người tin rằng chỉ cần chạm đúng chỗ, đúng kỹ thuật là phụ nữ sẽ thăng hoa.

Khi gần gũi, nếu nàng có 3 cử chỉ này chứng tỏ cô ấy yêu bạn rất đậm sâu

Khi gần gũi, nếu nàng có 3 cử chỉ này chứng tỏ cô ấy yêu bạn rất đậm sâu

Phòng the
Khi nào chàng không thể 'lên đỉnh'?

Khi nào chàng không thể 'lên đỉnh'?

Phòng the
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Nam giới có thể nhịn sex bao lâu?

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Nam giới có thể nhịn sex bao lâu?

Phòng the
Những lời chàng muốn nghe khi cả hai gần gũi

Những lời chàng muốn nghe khi cả hai gần gũi

Phòng the

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top