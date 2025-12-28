Mới nhất
Bắt gặp hình ảnh ‘con bướm vũ trụ’ tuyệt đẹp

Chủ nhật, 20:34 28/12/2025 | Tiêu điểm

Một kính thiên văn ở Chile đã chụp được hình ảnh một “con bướm vũ trụ” hùng vĩ và duyên dáng.

Bắt gặp hình ảnh ‘con bướm vũ trụ’ tuyệt đẹp - Ảnh 1.

Hình ảnh tinh vân trông như con bướm được kính thiên văn chụp. (Ảnh: AP)

Phòng thí nghiệm NoirLab thuộc Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ (NSF) công bố bức ảnh này hôm 27/11.

Bức ảnh được kính thiên văn Gemini South chụp từ tháng trước, cho thấy hình ảnh tinh vân hình con bướm hiện lên duyên dáng, nằm ở nơi cách Trái đất từ 2.500 - 3.800 năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Yết. Một năm ánh sáng tương đương 6 nghìn tỷ dặm.

Ở trung tâm của tinh vân lưỡng cực này là một sao lùn trắng đã trút bỏ lớp khí bên ngoài từ rất lâu.

Lượng khí đó tạo thành “đôi cánh” giống con bướm đang xòe cánh, và nhiệt lượng của nó khiến phần khí này phát sáng.

Theo Science Alert, các ngôi sao vốn là vật thể cường độ cao, và sự ra đời của chúng cũng vậy. Chúng hình thành từ các điểm đông đặc giữa các đám mây phân tử, khi khí và bụi sụp đổ, quay tròn dưới lực hấp dẫn của chính các ngôi sao mới sinh.

Điều này sẽ tạo thành một "xoáy nước" dữ dội, nơi vật chất xung quanh được hút vào đĩa bồi tụ của tiền sao, giúp ngôi sao có đủ vật liệu để lớn dần. Khi tiền sao lớn lên, nó bắt đầu tạo ra gió sao mạnh và vật chất rơi vào tiền sao bắt đầu tương tác với từ trường của chính nó, thổi vào không gian những tia plasma cực mạnh, chính là cơ chế tạo ra cánh bướm ma quái giữa vũ trụ.

Bình Giang
Cùng chuyên mục

Điều gì sẽ xảy ra khi Mặt Trăng ngày càng cách xa Trái Đất?

Điều gì sẽ xảy ra khi Mặt Trăng ngày càng cách xa Trái Đất?

Tiêu điểm - 8 giờ trước

GĐXH - Mặt trăng đang trôi ra xa Trái Đất 3,8 cm mỗi năm và có thể khiến ngày trên Trái đất kéo dài hơn theo thời gian.

Lựa chọn khi trưởng thành của thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học khiến ai cũng sốc

Lựa chọn khi trưởng thành của thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học khiến ai cũng sốc

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Câu chuyện của cô trở thành bài học quý giá về giáo dục và cách nuôi dạy con cái trong xã hội hiện đại.

Con trâu dài 2,4 mét được trả 1,4 tỷ đồng, người đàn ông từ chối bán

Con trâu dài 2,4 mét được trả 1,4 tỷ đồng, người đàn ông từ chối bán

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dù được trả tới 1,4 tỷ đồng cho con trâu 38 tháng tuổi, người đàn ông vẫn từ chối bán vì cho rằng nó đáng giá ít nhất ít nhất 2,9 tỷ đồng.

Phát hiện nơi sự sống ngoài hành tinh có thể đã ẩn nấp rất lâu

Phát hiện nơi sự sống ngoài hành tinh có thể đã ẩn nấp rất lâu

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Một trong các robot săn sự sống của NASA có thể đã hạ cánh đúng nơi sự sống ẩn nấp, chỉ là nó tìm chưa đúng cách.

Các nhà khoa học đưa ra cảnh báo về "sông băng ngày tận thế"

Các nhà khoa học đưa ra cảnh báo về "sông băng ngày tận thế"

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Một nghiên cứu mới được công bố đã tiết lộ "sông băng ngày tận thế" đang mất đi một lượng băng đáng kể do một cơ chế tan chảy mạnh mẽ và bất ngờ.

Robot này ăn được

Robot này ăn được

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Các nhà khoa học Thụy Sĩ đã phát triển robot mềm hoàn toàn có thể ăn được, bao gồm cả bộ phận cấp nguồn, mở ra hướng ứng dụng mới trong y tế, bảo tồn động vật và nghiên cứu robot bền vững.

Tàu vũ trụ trục trặc của Boeing không được chở phi hành gia trong chuyến bay tiếp theo

Tàu vũ trụ trục trặc của Boeing không được chở phi hành gia trong chuyến bay tiếp theo

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Boeing và NASA đã đồng ý không đưa phi hành gia lên chuyến bay Starliner tiếp theo, mà chỉ thực hiện chuyến bay thử nghiệm với hàng hóa để chứng minh khả năng đảm bảo an toàn.

Vật thể "bất khả thi" tiếp tục gây bối rối sau 140 năm lộ diện

Vật thể "bất khả thi" tiếp tục gây bối rối sau 140 năm lộ diện

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Vật thể NGC 6789 tồn tại giữa một vùng vũ trụ trống rỗng, mang nhiều đặc điểm không thể giải thích.

Lý do không phải ai cũng được ngồi ghế cạnh cửa thoát hiểm trên máy bay: Tiêu chuẩn nào cho hành khách ngồi gần cửa thoát hiểm?

Lý do không phải ai cũng được ngồi ghế cạnh cửa thoát hiểm trên máy bay: Tiêu chuẩn nào cho hành khách ngồi gần cửa thoát hiểm?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Ghế cạnh cửa thoát hiểm máy bay được ưa thích vì sự rộng rãi, thoải mái, nhưng hành khách không đáp ứng một số tiêu chuẩn đặc biệt sẽ không được ngồi ở vị trí này.

Chàng trai Việt sinh ra nghèo khó bất ngờ có cha là tỷ phú Mỹ, thừa kế tài sản tới 2.600 tỷ đồng, cuộc sống hiện tại ra sao?

Chàng trai Việt sinh ra nghèo khó bất ngờ có cha là tỷ phú Mỹ, thừa kế tài sản tới 2.600 tỷ đồng, cuộc sống hiện tại ra sao?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Chàng trai Việt bỗng đổi đời vì phát hiện là “con rơi” của tỷ phú Mỹ, hưởng thừa kế 2.600 tỷ đồng có cuộc sống kín tiếng bên Mỹ.

Chàng trai Việt sinh ra nghèo khó bất ngờ có cha là tỷ phú Mỹ, thừa kế tài sản tới 2.600 tỷ đồng, cuộc sống hiện tại ra sao?

Chàng trai Việt sinh ra nghèo khó bất ngờ có cha là tỷ phú Mỹ, thừa kế tài sản tới 2.600 tỷ đồng, cuộc sống hiện tại ra sao?

Tiêu điểm

GĐXH - Chàng trai Việt bỗng đổi đời vì phát hiện là “con rơi” của tỷ phú Mỹ, hưởng thừa kế 2.600 tỷ đồng có cuộc sống kín tiếng bên Mỹ.

Đang ăn ốc luộc, người đàn ông bỗng nhiên đổi đời vì cắn trúng kho báu 8 tỷ ngay trong miệng

Đang ăn ốc luộc, người đàn ông bỗng nhiên đổi đời vì cắn trúng kho báu 8 tỷ ngay trong miệng

Tiêu điểm
Điều gì sẽ xảy ra khi Mặt Trăng ngày càng cách xa Trái Đất?

Điều gì sẽ xảy ra khi Mặt Trăng ngày càng cách xa Trái Đất?

Tiêu điểm
Lựa chọn khi trưởng thành của thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học khiến ai cũng sốc

Lựa chọn khi trưởng thành của thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học khiến ai cũng sốc

Tiêu điểm
Kỳ tích "như khoa học viễn tưởng" của châu Âu đang làm rung chuyển giới vật lý toàn cầu

Kỳ tích "như khoa học viễn tưởng" của châu Âu đang làm rung chuyển giới vật lý toàn cầu

Tiêu điểm

