Vợ Chủ tịch xã Thứ tiết lộ giấu được mấy chục cây vàng
GĐXH - Trong tập 49 "Có anh, nơi ấy bình yên", bà Nga động viên ông Thứ yên tâm "xa nhà" một thời gian vì luôn có vợ con đợi ở nhà.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 49 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ bị đột quỵ nên phải nằm viện điều trị. Ông suy tư, lo âu vì biết mình giờ đây như "cá nằm trên thớt", có thể sẽ vướng vòng lao lý bất cứ lúc nào. Thấy vậy, bà Nga lại động viên tinh thần chồng, để ông yên tâm xa nhà một thời gian.
"Tôi vẫn còn giấu được mấy chục cây vàng với cả tiền ông ạ. Số vàng mà tôi đưa cho ông để chạy việc chỉ là một tý thôi. Còn lại bao nhiêu tôi giấu hết rồi. Ở đời này tin được ai, không tin được bố con thằng nào ngoài vợ, chồng, con và tiền. Ông cứ vào trong đấy nghỉ dưỡng đi, khi nào ông ra có tiền có vàng, có vợ con ông ở nhà chờ ông rồi" - bà Nga nói.
Trong khi đó, Vân đi mua thuốc cho mẹ vô tình gặp Na – cháu của Hồng Phát. Na livestream ngay lập tức buông những lời miệt thị, mỉa mai cô giáo đã tiếp tay cho chồng thâu tóm trại lợn. Dù Vân đã yêu cầu Na ngừng việc livestream nhưng cô gái này vẫn không dừng lại.
Ở một diễn biến khác, thấy vợ đưa con trai về nhà, Cường "gà" nói chìa khóa vẫn để ở chỗ cũ. Cường lấy cớ phải đi giao hàng để vợ phải ở lại với con trai.
Tập 49 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 21/10 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Kim Ngân bị đánh ghen vì tin nhắn đáng sợ của 'tổng tài'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Vì tin nhắn của "Tổng tài" Trường với anh Đại có nhắc tới Kim Ngân nên cô đã bị hai người phụ nữ tìm đến tận nơi làm việc để đánh ghen.
Chồng Việt Hương 'chơi lớn' khi cover nhạc phim 'Cục vàng của ngoại' tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Hoài Phương cover ca khúc “Ngoại yêu con”, nhạc phim "Cục Vàng của ngoại" dành tặng nhân ngày đặc biệt này.
Chồng Mỹ Anh (Phương Oanh) thú nhận ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 31 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng (Doãn Quốc Đam) lo sợ bị phát hiện ngoại tình nên chủ động thú tội với vợ.
'Không cần nói nhiều' mang về chiến thắng cho Top 11 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Áp lực nhân đôi trong Công diễn 2 khi đối đầu với 2 nhóm nhạc từ Hàn Quốc và Nhật Bản đòi hỏi các "Tân binh toàn năng" Việt phải nỗ lực hết sức để chiến thắng.
Phan Đinh Tùng tái xuất cùng Quang Anh, Ngọc Yến trong 'Chuyến xe âm nhạc xanh'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Phan Đinh Tùng và các ca sĩ “Điểm hẹn tài năng” mang đến hành trình âm nhạc rực rỡ, lan tỏa năng lượng xanh tích cực.
Gần 4000 khán giả thổn thức hình ảnh quê hương Việt Nam hiện lên trên nền nhạc của Secret GardenXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Huyền thoại Secret Garden đã khiến gần 4000 khán giả Việt thổn thức với 20 nhạc phẩm bất hủ nổi tiếng khắp thế giới của ban nhạc Bắc Âu này.
Con gái NSND Trần Nhượng casting phim võ thuật lịch sửXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bộ phim mong muốn tái hiện hình tượng bảy vị anh hùng trong phong trào Tây Sơn. Đại tá - NSND Trần Nhượng đã tiến cử con gái - diễn viên Anh Phương đến thử vai.
Gần 700 triệu đồng được quyên góp trong đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim' để ủng hộ đồng bào vùng caoXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Đêm nhạc thiện nguyện “Thắp lửa trái tim” là hành trình âm nhạc mang thông điệp sẻ chia, hướng về những đồng bào đang oằn mình gượng dậy sau hoàn lưu bão số 10 và 11 tại Hà Giang - Tuyên Quang.
Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chứcXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 47 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng định tự tử vì bị khởi tố, Vân đã nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng buông súng, chọn đối mặt với sai lầm.
Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Tập 14 "Cách em 1 milimet" hé lộ sự trở về lần lượt của Biên, Đức và Bách mang đến hy vọng rằng đám bạn của "Đại bản doanh" ở làng Mây ngày nào sắp hội tụ.
Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-ConcertXem - nghe - đọc
GĐXH - Chương trình Y-Concert kéo dài thời gian biểu diễn lên tới 10 tiếng, quy tụ 55 nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt trong đó có dàn "Anh trai", "Chị đẹp"...