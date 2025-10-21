Mới nhất
Vợ Chủ tịch xã Thứ tiết lộ giấu được mấy chục cây vàng

Thứ ba, 15:31 21/10/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 49 "Có anh, nơi ấy bình yên", bà Nga động viên ông Thứ yên tâm "xa nhà" một thời gian vì luôn có vợ con đợi ở nhà.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 49 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ bị đột quỵ nên phải nằm viện điều trị. Ông suy tư, lo âu vì biết mình giờ đây như "cá nằm trên thớt", có thể sẽ vướng vòng lao lý bất cứ lúc nào. Thấy vậy, bà Nga lại động viên tinh thần chồng, để ông yên tâm xa nhà một thời gian.

Bà Nga tiết lộ bí mật giấu vàng Trong có anh nơi ấy bình yên - Ảnh 1.

Chủ tịch xã Thứ bị đột quỵ nằm ở bệnh viện. Ảnh VTV

"Tôi vẫn còn giấu được mấy chục cây vàng với cả tiền ông ạ. Số vàng mà tôi đưa cho ông để chạy việc chỉ là một tý thôi. Còn lại bao nhiêu tôi giấu hết rồi. Ở đời này tin được ai, không tin được bố con thằng nào ngoài vợ, chồng, con và tiền. Ông cứ vào trong đấy nghỉ dưỡng đi, khi nào ông ra có tiền có vàng, có vợ con ông ở nhà chờ ông rồi" - bà Nga nói.

Bà Nga tiết lộ bí mật giấu vàng Trong có anh nơi ấy bình yên - Ảnh 2.

Chồng bị bắt, Vân chịu sự miệt thị từ người khác. Ảnh VTV

Trong khi đó, Vân đi mua thuốc cho mẹ vô tình gặp Na – cháu của Hồng Phát. Na livestream ngay lập tức buông những lời miệt thị, mỉa mai cô giáo đã tiếp tay cho chồng thâu tóm trại lợn. Dù Vân đã yêu cầu Na ngừng việc livestream nhưng cô gái này vẫn không dừng lại.

Bà Nga tiết lộ bí mật giấu vàng Trong có anh nơi ấy bình yên - Ảnh 3.

Cường "gà" tìm cách để vợ ở lại với con trai. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, thấy vợ đưa con trai về nhà, Cường "gà" nói chìa khóa vẫn để ở chỗ cũ. Cường lấy cớ phải đi giao hàng để vợ phải ở lại với con trai.

Tập 49 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 21/10 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

T.Hằng (th)
