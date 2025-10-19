Phan Đinh Tùng tái xuất cùng Quang Anh, Ngọc Yến trong 'Chuyến xe âm nhạc xanh'

Tập 13 của chương trình "Chuyến xe âm nhạc xanh" được phát trên kênh VTV3 vào 21h tối nay (19/10) sẽ mang đến cho khán giả hành trình âm nhạc rực rỡ cùng ca sĩ Phan Đinh Tùng và các thí sinh của "Điểm hẹn tài năng".

Chương trình mở đầu bằng chuyến trải nghiệm thú vị tại làng Chuông, nơi các nghệ sĩ trẻ Minh Khôi, Quang Huy, Quang Anh, Ni Ni và Ngọc Yến cùng tìm hiểu văn hóa truyền thống và gửi gắm thông điệp "giữ gìn, sáng tạo" trong âm nhạc.

Các nghệ sĩ góp mặt trong tập 13 "Chuyến xe âm nhạc xanh". Ảnh VTV

Không khí trở nên sôi động khi Phan Đinh Tùng bất ngờ xuất hiện với ca khúc "Yêu đời" trên sân khấu của "Chuyến xe âm nhạc xanh", mở màn cho chuỗi tiết mục tràn đầy năng lượng tích cực. Nam ca sĩ chia sẻ, anh nhìn thấy trong các thí sinh hình ảnh của chính mình thời mới bắt đầu và mong muốn âm nhạc sẽ là hành trình lan tỏa yêu thương.

Các tiết mục nổi bật trong chương trình gồm: "Tình yêu diệu kỳ" - Phan Đinh Tùng song ca cùng Quang Anh; Nguyện cầu sau cơn lũ" - sáng tác mới nhất của Phan Đình Tùng, "Dòng thời gian" - cùng Ni Ni và Ngọc Yến; "Cô đơn trên sofa" - màn kết hợp trẻ trung của toàn bộ nhóm Điểm hẹn tài năng...

Ca sĩ Phan Đinh Tùng giao lưu, biểu diễn tại Chương trình "Chuyến xe âm nhạc xanh". Ảnh VTV

Ca sĩ, nhạc sĩ Phan Đinh Tùng không phải cái tên xa lạ tại làng nhạc Việt. Anh được nhớ đến qua các ca khúc như: “Bởi Vì Anh Yêu Em”, “Ngôi Sao Lẻ Loi", “Dòng Thời Gian", “Cạm Bẫy Tình Yêu", “Tình Yêu Diệu Kỳ" và đặc biệt là “Khúc Hát Mừng Sinh Nhật". Trước bắt đầu sự nghiệp solo, Phan Đinh Tùng từng là thành viên trong nhóm nhạc nam nổi tiếng MTV.

Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết 'từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú' GĐXH - NSƯT Phạm Cường được mệnh danh là "nam thần" của điện ảnh phía Bắc thập niên 1990 đầu năm 2000, sự xuất hiện của anh trong phim "Lằn ranh" được đông đảo khán giả háo hức chờ đợi.







