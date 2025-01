Bắt nhân viên ngân hàng ‘bẫy’ người phụ nữ để chiếm đoạt 3,9 tỷ đồng

Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Mộng (32 tuổi, ngụ thị xã Duyên Hải) để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT thi hành các quyết định đối với Nguyễn Tuấn Mộng. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Theo điều tra ban đầu, năm 2018, bà P. (53 tuổi, ngụ huyện Trà Cú) quen biết Mộng, khi đó anh ta đang là nhân viên của một ngân hàng.

Đến năm 2020, Mộng chuyển công tác đến Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Lúc này, bà P. thường xuyên nhờ Mộng giải quyết hồ sơ vay vốn cho bà và người quen.

Tháng 4/2023, bà P. cần vay 5 tỷ đồng để trả nợ nên nói cho Mộng biết. Khi đó, Mộng nói, bà P. phải cho anh ta đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới vay được 5 tỷ đồng (do Mộng là nhân viên ngân hàng).

Bà P. đồng ý và làm thủ tục sang tên cho Mộng.

Sau khi xong thủ tục, Mộng đã vay thế chấp tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Mộng không giao cho bà P. mà sử dụng để trả nợ cá nhân.

Tháng 5/2023, Mộng gian dối lập văn bản khống việc thỏa thuận rằng bà P. cho anh ta vay số tiền nói trên không thời hạn, nhằm mục đích chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi của Mộng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

