Bắt nhóm 'nữ quái' trộm hàng ngàn mét cáp điện đi bán phế liệu

Ngày 3/10, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng về hành vi trộm cáp điện và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

4 đối tượng tại cơ quan công an.

Các đối tượng gồm Nguyễn Thị Liễu (SN 1979, trú phường Cửa Nam, TP Vinh); Nguyễn Thị An (SN 1971), Nguyễn Thị Xuân (SN 1976), cùng trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Văn Cậy (SN1980, trú huyện Nghi Lộc) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, tháng 9/2024, tại một số công trình đang thi công tại đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài thuộc xã Hưng Hòa và đường 72m thuộc địa phận xã Nghi Đức (TP Vinh), xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc) liên tiếp xảy ra tình trạng cắt trộm dây cáp điện. Ngoài ra một số tủ, ống nhựa dùng để bảo vệ dây điện cũng bị cạy bung, đứt gãy, dập nát, gây thiệt hại ước tính hơn 1,5 tỷ đồng.

Tang vật vụ án.

Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp, thường lựa chọn thời điểm đêm khuya, rạng sáng vắng người qua lạ để thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi theo dõi, ngày 1/10, cơ quan chức năng bắt giữ 4 đối tượng trên.Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu, Công an TP Vinh làm rõ, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, từ ngày 10 - 26/9, lợi dụng đêm khuya, rạng sáng và sơ hở của bảo vệ, các đối tượng đã 3 lần trộm cắp dây cáp điện tại các công trình thi công hơn 6.900 m dây cáp điện ngầm giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi, số dây cáp điện ngầm và dây đồng trần tiếp địa xoắn trộm được 3 đối tượng bán cho Nguyễn Văn Cậy, chủ cửa hàng phế liệu ở xã Nghi Phong. Mặc dù biết số vật liệu này do các đối tượng trộm được, song Cậy vẫn thu mua. Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng vụ án.

