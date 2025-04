Bắt nhóm thu tiền bảo kê tại khu du lịch biển

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 4 đối tượng thu tiền bảo kê của một số người dân buôn bán, kinh doanh tại khu du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa).

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Ngọc Thái (22 tuổi), Lê Trung Lượng (19 tuổi), Lê Bá Vũ (22 tuổi) - cùng trú xã Hoằng Tiến (huyện Hoằng Hóa) và Phan Văn Thành (30 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ).

Theo lời khai ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Thái nảy ra ý định thu tiền của những người từ các nơi đến kinh doanh nhỏ lẻ như bán hàng quán đồ uống, giải khát, vui chơi giải trí… tại khu vực biển Hải Tiến vào đêm khai mạc lễ hội.

Để thực hiện hành vi của mình, tối 19/4 Thái rủ Lê Trung Lượng, Phan Văn Thành và Lê Bá Vũ đều là những người quen biết qua mạng xã hội, chia làm 2 nhóm đi đe dọa, thu tiền bảo kê của những người dân đến kinh doanh, bán hàng tại khu vực biển Hải Tiến số tiền từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng/hộ với lý do sắp xếp vị trí và dọn dẹp vệ sinh.

Trong khi các đối tượng đang thực hiện hành vi thu tiền bảo kê thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại hiện trường, công an đã thu hơn 2 triệu đồng mà nhóm trên vừa thu được trước đó.

Được biết trong số 4 đối tượng bị bắt giữ, Lê Ngọc Thái, Phan Văn Thành và Lê Bá Vũ đã từng có tiền án về các tội Gây rối trật tự công cộng và Cướp tài sản.

Công an tỉnh Thanh Hóa cảnh báo người dân phát hiện các đối tượng có biểu hiện hoạt động bảo kê, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất và thông tin của người dân cung cấp sẽ được giữ bí mật, bảo đảm an toàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.