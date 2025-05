Bắt nữ nghi phạm giết người tình hơn 16 tuổi

Chiều 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 31 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, ngày 18/5, người dân phát hiện ông Trần Đắc Phong (47 tuổi, cùng ngụ huyện Thoại Sơn) tử vong bất thường trong phòng ngủ từ nhiều ngày trước, trên người có nhiều vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp với Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an) nhanh chóng vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối cùng ngày, lực lượng công an đã xác định Nguyễn Thị Kim Hoa là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Dù ban đầu quanh co, chối tội, nhưng trước các chứng cứ thu thập được, Hoa đã cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan điều tra, Hoa khai nhận do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, tối 14/5, lợi dụng lúc ông Phong đang ngủ, Hoa dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người ông. Gây án xong, Hoa khoá cửa phòng rồi bỏ đi.