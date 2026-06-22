Bắt 'nữ quái' là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
GĐXH - Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Đoàn Thị Thơ bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng chức năng thành lập chuyên án và tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin việc bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi đang lẩn trốn ở tỉnh Lâm Đồng.
Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Đoàn Thị Thơ (SN 1992, trú tại xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Trước đó, Đoàn Thị Thơ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Xác định đối tượng phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh.
Ban Chuyên án nhiều lần tổ chức xác minh thông tin lẩn trốn của đối tượng tại các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Đoàn Thị Thơ thường xuyên thay đổi thông tin, nơi lẩn trốn và làm nhiều nghề nghiệp khác nhau dẫn đến quá trình phá án gặp nhiều khó khăn.
Sau nhiều lần triển khai truy bắt, đến giữa tháng 6/2026, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ Đoàn Thị Thơ khi đang lẫn trốn tại xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng.
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