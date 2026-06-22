Công an bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Văn Sáng
GĐXH - Lực lượng Công an xã Quang Minh (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Văn Sáng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài sau nhiều tháng lẩn trốn.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an xã Quang Minh, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Văn Sáng (SN 1996; Nơi ĐKTT: Thôn Thanh Trí, xã Kim Anh, TP Hà Nội) về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".
Trước đó, ngày 9/2/2026, Hoàng Văn Sáng bị Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Ngày 28/2/2026, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đặc biệt với đối tượng Hoàng Văn Sáng. Quá trình bỏ trốn đối tượng đã lưu trú tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội và cắt đứt tất cả liên hệ với mọi người nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
Ngày 16/6/2026, Công an xã Quang Minh đã bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Văn Sáng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Việc bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm, không để các đối tượng truy nã tiếp tục lẩn trốn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân.
Khép lại Hội Báo toàn quốc 2026: Dấu ấn chuyển đổi số và khát vọng đổi mới của báo chí Việt NamPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Sau ba ngày diễn ra sôi nổi tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 đã chính thức bế mạc vào chiều 21/6, khép lại một kỳ hội báo quy mô với hàng loạt hoạt động chuyên môn, trưng bày và giao lưu, phản ánh sinh động diện mạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.
11 đối tượng bị khởi tố khi mua bán trái phép hóa đơn trên 20 nghìn tỷ đồngPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Công an TP Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới trên 20 nghìn tỷ đồng. 11 đối tượng đã bị khởi tố.
Thông tin mới nhất về sức khỏe nạn nhân sống sót sau vụ thảm án ở Bắc NinhPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Cháu N.B.N (nạn nhân bị thương trong vụ án mạng xảy ra tại phường Việt Yên, Bắc Ninh) sức khỏe đã ổn định sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.
Án mạng kinh hoàng ở Bắc Ninh: 3 mẹ con tử vong, nghi phạm tự sátPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Vụ án mạng xảy ra tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh đã cướp đi sinh mạng của 4 người, trong đó có hai trẻ nhỏ, để lại nỗi đau xót cho gia đình và người dân địa phương.
Tạm giữ hình sự kẻ biến thái sàm sỡ cô gái giữa đường ở Hải PhòngPháp luật - 1 ngày trước
Kẻ biến thái sàm sỡ cô gái lúc nửa đêm vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi dâm ô.
Hà Nội: Đối tượng cầm hung khí chém người ở chung cư New Horizon ra đầu thú sau 5 ngày lẩn trốnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trưa ngày 20/6, Nguyễn Văn Minh – đối tượng trực tiếp cầm hung khí chém tài xế và truy đuổi khách gửi xe tại hầm chung cư New Horizon City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) đã đến cơ quan Công an đầu thú và bị tạm giữ hình sự.
Uống rượu rồi hỗn chiến, 3 thanh niên ở Cao Bằng bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ mâu thuẫn trong lúc uống rượu, các đối tượng đã dùng gạch, ghế nhựa và dao lao vào tấn công nhau, khiến một người bị thương phải nhập viện. Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Giày Dép Thắng ĐạtPháp luật - 1 ngày trước
Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Giày Dép Thắng Đạt và quản lý do có hành vi sản xuất, tiêu thụ 10.000 đôi dép giả thương hiệu
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm đánh úp ổ nhóm ma túy dựng lán giữa rừng sâu ở Lào CaiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phát hiện nhóm đối tượng dựng lán sâu trong rừng, bố trí người cảnh giới và hoạt động chủ yếu vào ban đêm, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức cuộc đột kích quy mô lớn, bắt giữ 20 đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật.
Tin lời kẻ tự xưng 'thân thiết với cán bộ địa chính', nhiều nạn nhân bị lừa hàng tỷ đồngPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Để thực hiện hành vi lừa đảo, Quyên đưa ra các thông tin gian dối về việc có mối quan hệ thân thiết với nhiều địa chính xã nên làm được bìa đỏ. Tuy nhiên, khi nhận được tiền của các nạn nhân, đối tượng đã chiếm đoạt…
Tin lời kẻ tự xưng 'thân thiết với cán bộ địa chính', nhiều nạn nhân bị lừa hàng tỷ đồngPháp luật
GĐXH - Để thực hiện hành vi lừa đảo, Quyên đưa ra các thông tin gian dối về việc có mối quan hệ thân thiết với nhiều địa chính xã nên làm được bìa đỏ. Tuy nhiên, khi nhận được tiền của các nạn nhân, đối tượng đã chiếm đoạt…