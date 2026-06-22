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Công an bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Văn Sáng

Thứ hai, 07:04 22/06/2026 | Pháp luật

GĐXH - Lực lượng Công an xã Quang Minh (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Văn Sáng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài sau nhiều tháng lẩn trốn.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an xã Quang Minh, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Văn Sáng (SN 1996; Nơi ĐKTT: Thôn Thanh Trí, xã Kim Anh, TP Hà Nội) về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Công an bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Văn Sáng - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Văn Sáng tại trụ sở Công an xã. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 9/2/2026, Hoàng Văn Sáng bị Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 28/2/2026, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đặc biệt với đối tượng Hoàng Văn Sáng. Quá trình bỏ trốn đối tượng đã lưu trú tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội và cắt đứt tất cả liên hệ với mọi người nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Công an bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Văn Sáng - Ảnh 2.

Quyết định truy nã đối tượng. Ảnh: CACC

Ngày 16/6/2026, Công an xã Quang Minh đã bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Văn Sáng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm, không để các đối tượng truy nã tiếp tục lẩn trốn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân.

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