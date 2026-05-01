Hà Nội: Nữ quái trộm kim cương, túi hàng hiệu trị giá hơn 10 tỷ của mẹ người yêu để 'nuôi' bạn trai mới
GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của gia đình bạn trai, Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (trú tại Hà Nội) đã 8 lần thực hiện hành vi trộm cắp nhẫn kim cương, đồng hồ Rolex và hàng loạt túi xách hàng hiệu với tổng trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn số tiền bán đồ trộm cắp được thiếu nữ này dùng để chuyển cho... bạn trai mới.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (19 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) về tội "Trộm cắp tài sản". Đây là kết quả sau quá trình đấu tranh, làm rõ vụ mất trộm tài sản "khủng" tại một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Từ Liêm.
Theo trình báo của người bị hại, bà đã sinh sống tại căn hộ này cùng con trai suốt 4 năm qua và chưa từng xảy ra mất mát. Các tài sản giá trị như trang sức kim cương, đồng hồ xa xỉ và túi xách hàng hiệu thường được bà để trong hộp, đặt trên hộc tủ kính không khóa tại phòng ngủ riêng.
Tuy nhiên, đến ngày 20/3, bà tá hỏa phát hiện nhiều trang sức như nhẫn kim cương, lắc tay, đồng hồ Rolex và túi Hermes Birkin biến mất. Vào cuộc điều tra, lực lượng công an nhanh chóng xác định Nguyễn Đỗ Mỹ Anh – người thường xuyên đến nhà với danh nghĩa "người yêu của con trai chủ nhà" – là nghi phạm số một.
Tại cơ quan điều tra, Mỹ Anh thừa nhận do quan sát thấy tủ đồ giá trị nhưng không khóa, lại thường xuyên được ở lại nhà bạn trai nên đã nảy sinh lòng tham. Lợi dụng những lúc bạn trai xuống sảnh mua đồ hoặc sơ hở không chú ý, Mỹ Anh đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm trong vòng chưa đầy 2 tháng (từ 31/1 đến giữa tháng 3).
Cụ thể, cuối tháng 1/2026, Mỹ Anh đã lấy trộm dây đeo Chanel bán lấy 14 triệu đồng. Đến tháng 2, đối tượng lấy trộm túi xách Chanel, thắt lưng hiệu bán được 36 triệu đồng. Thấy "ngon ăn", đối tượng tiếp tục lấy vòng tay Cartier, ví LV, khuyên tai vàng và đồng hồ Rolex.
Đến tháng 3, Mỹ Anh tiếp tục trộm túi Hermes Birkin và loạt nhẫn kim cương, thu về số tiền lên tới hơn một tỷ đồng. Mỗi lần đem đồ đi bán, Mỹ Anh đều sử dụng màn kịch: "Đây là quà bố mẹ tặng nhưng em không thích nên bán lại" để qua mắt các cửa hàng thu mua đồ hiệu.
Kết quả điều tra khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng về mục đích sử dụng số tiền phạm pháp của thiếu nữ 19 tuổi. Tổng cộng, Mỹ Anh thu về khoảng 1,7 tỷ đồng từ việc bán số tài sản trị giá 10 tỷ đồng. Thay vì sử dụng cho gia đình hay đầu tư, Mỹ Anh chỉ giữ một phần nhỏ chi tiêu cá nhân, còn lại đã chuyển hơn 1,4 tỷ đồng cho bạn trai mới.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
