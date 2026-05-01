Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Nữ quái trộm kim cương, túi hàng hiệu trị giá hơn 10 tỷ của mẹ người yêu để 'nuôi' bạn trai mới

Thứ sáu, 10:16 01/05/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của gia đình bạn trai, Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (trú tại Hà Nội) đã 8 lần thực hiện hành vi trộm cắp nhẫn kim cương, đồng hồ Rolex và hàng loạt túi xách hàng hiệu với tổng trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn số tiền bán đồ trộm cắp được thiếu nữ này dùng để chuyển cho... bạn trai mới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (19 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) về tội "Trộm cắp tài sản". Đây là kết quả sau quá trình đấu tranh, làm rõ vụ mất trộm tài sản "khủng" tại một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Từ Liêm.

Theo trình báo của người bị hại, bà đã sinh sống tại căn hộ này cùng con trai suốt 4 năm qua và chưa từng xảy ra mất mát. Các tài sản giá trị như trang sức kim cương, đồng hồ xa xỉ và túi xách hàng hiệu thường được bà để trong hộp, đặt trên hộc tủ kính không khóa tại phòng ngủ riêng.

Tuy nhiên, đến ngày 20/3, bà tá hỏa phát hiện nhiều trang sức như nhẫn kim cương, lắc tay, đồng hồ Rolex và túi Hermes Birkin biến mất. Vào cuộc điều tra, lực lượng công an nhanh chóng xác định Nguyễn Đỗ Mỹ Anh – người thường xuyên đến nhà với danh nghĩa "người yêu của con trai chủ nhà" – là nghi phạm số một.

Tại cơ quan điều tra, Mỹ Anh thừa nhận do quan sát thấy tủ đồ giá trị nhưng không khóa, lại thường xuyên được ở lại nhà bạn trai nên đã nảy sinh lòng tham. Lợi dụng những lúc bạn trai xuống sảnh mua đồ hoặc sơ hở không chú ý, Mỹ Anh đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm trong vòng chưa đầy 2 tháng (từ 31/1 đến giữa tháng 3).

Một số tang vật trong vụ án. Ảnh: CAHN

Cụ thể, cuối tháng 1/2026, Mỹ Anh đã lấy trộm dây đeo Chanel bán lấy 14 triệu đồng. Đến tháng 2, đối tượng lấy trộm túi xách Chanel, thắt lưng hiệu bán được 36 triệu đồng. Thấy "ngon ăn", đối tượng tiếp tục lấy vòng tay Cartier, ví LV, khuyên tai vàng và đồng hồ Rolex.

Đến tháng 3, Mỹ Anh tiếp tục trộm túi Hermes Birkin và loạt nhẫn kim cương, thu về số tiền lên tới hơn một tỷ đồng. Mỗi lần đem đồ đi bán, Mỹ Anh đều sử dụng màn kịch: "Đây là quà bố mẹ tặng nhưng em không thích nên bán lại" để qua mắt các cửa hàng thu mua đồ hiệu.

Kết quả điều tra khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng về mục đích sử dụng số tiền phạm pháp của thiếu nữ 19 tuổi. Tổng cộng, Mỹ Anh thu về khoảng 1,7 tỷ đồng từ việc bán số tài sản trị giá 10 tỷ đồng. Thay vì sử dụng cho gia đình hay đầu tư, Mỹ Anh chỉ giữ một phần nhỏ chi tiêu cá nhân, còn lại đã chuyển hơn 1,4 tỷ đồng cho bạn trai mới.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Nữ quái trộm kim cương, túi hàng hiệu trị giá hơn 10 tỷ của mẹ người yêu để 'nuôi' bạn trai mới - Ảnh 2.'Siêu trộm' vừa ra tù tiếp tục phạm tội

GĐXH - Vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2025, Luật mang 4 tiền sự về hành vi trộm cắp tiếp tục đột nhập nhà dân lấy xe đạp điện.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Pháp luật - 14 giờ trước

Sau khi gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, mang xe đi xóa dấu vết.

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Mâu thuẫn xuất phát từ mạng xã hội, hai người đàn ông ở Tuyên Quang xảy ra xô xát ngay tại nhà riêng, khiến một người bị đập đá vào mặt, chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với quy mô lớn, thu hút hàng chục đối tượng tham gia vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá, thu giữ số tiền lên tới gần 500 triệu đồng.

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2025, Luật mang 4 tiền sự về hành vi trộm cắp tiếp tục đột nhập nhà dân lấy xe đạp điện.

Pháp luật - 23 giờ trước

Cơ quan chức năng xác định xe máy do nam sinh lớp 12 điều khiển trong vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk đã bị thay đổi kết cấu, nâng dung tích động cơ.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng sơ hở, lỏng lẻo trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa, hai nhân viên công ty liên tục trộm cắp gần 4 tấn cuộn dây đồng lấy tiền tiêu xài.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao Vũ Thị Mai Phương (SN 1988, trú tại phường An Hải, TP Hải Phòng) đã chiếm đoạt 180 tỷ đồng của nhiều người.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Biết chồng uống rượu, không có giấy phép lái xe nhưng người vợ vẫn giao xe để điều khiển dẫn đến tai nạn làm 1 người tử vong.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu, Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một cuộc hẹn với bạn gái cũ trong đêm cận Tết đã kết thúc bằng thảm kịch khiến 2 người tử vong. Nam thanh niên gây án bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình.

Xem nhiều

Pháp luật

GĐXH - Biết chồng uống rượu, không có giấy phép lái xe nhưng người vợ vẫn giao xe để điều khiển dẫn đến tai nạn làm 1 người tử vong.

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top