Vờ bán bông tai rồi "cuỗm" luôn vòng vàng 20 triệu đồng ngay tối 29 Tết, "nữ quái" chưa kịp ăn Tết đã phải “ăn cơm tù”
Lợi dụng lúc tiệm vàng đang tấp nập khách sắm Tết, Trần Thúy An đã diễn vở kịch đi bán vàng để thừa cơ "thó" mất chiếc vòng tay giá trị rồi tẩu thoát. Thế nhưng, màn "ảo thuật" vụng về này đã bị Công an phường Chánh Hưng lật tẩy thần tốc, bắt giữ đối tượng ngay khi không khí Tết đang rộn ràng khắp phố phường.
Ngày 18/2, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) vừa bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn.
Trước đó, Công an phường Chánh Hưng tiếp nhận tin báo của anh M.H.S. (SN 1986) về việc bị trộm cắp tài sản. Theo nội dung trình báo, khoảng 19h30 ngày 16/2 (29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), có 1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi đến cửa hàng kinh doanh vàng H.A. trên đường Nguyễn Thị Tần để bán chiếc bông tai.
Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng mất cảnh giác, người phụ nữ đã lấy 1 vòng đeo tay trọng lượng 2,5 chỉ trắng, trị giá 20 triệu đồng rồi rời đi.
Nhận tin, công an điều tra xác định nghi phạm gây án là Trần Thúy An (SN 1990, ngụ TP.HCM) nên bắt giữ.
Tại công an, An thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm vàng H.A.. Công an đề nghị các hộ kinh doanh vàng và người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan trong công tác bảo vệ tài sản.
