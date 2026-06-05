'Nữ quái' mạo danh giáo viên trường chuyên Hà Nội - Amsterdam để lừa đảo đầu tư, mua ô tô, nhà đất

Ngày 5/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố hiện đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội được xác định là Lê Bích Hạnh (SN 1993; Nơi thường trú: Tổ dân phố Viên 4, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội).

Đối tượng Lê Bích Hạnh. Ảnh: CAHN

Theo cơ quan Công an, Lê Bích Hạnh vốn không có công việc hay thu nhập ổn định. Tuy nhiên, để tạo dựng niềm tin và dễ dàng tiếp cận các "con mồi", Hạnh đã tự giới thiệu bản thân hiện đang là giáo viên giảng dạy tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Để tăng thêm sức nặng cho thông tin, đối tượng này còn rêu rao rằng mình có người thân đang công tác tại nhiều cơ quan Nhà nước lớn, có khả năng kết nối và xử lý nhiều công việc.

Do tin tưởng vào mác giáo viên trường chuyên cùng mối quan hệ mà Lê Bích Hạnh tự vẽ ra, nhiều bị hại đã không ngần ngại giao những khoản tiền lớn cho đối tượng. Thủ đoạn của Hạnh là đưa ra các thông tin gian dối về cơ hội góp vốn đầu tư kinh doanh, hoặc hứa hẹn hỗ trợ mua xe ô tô, mua nhà đất với giá ưu đãi.

Sau khi nhận được tiền từ các nạn nhân, Lê Bích Hạnh không thực hiện bất kỳ nội dung nào như đã cam kết. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ hành vi lừa đảo này đã được đối tượng nhanh chóng sử dụng để tiêu xài cá nhân và đem đi trả các khoản nợ riêng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là bị hại của Lê Bích Hạnh thì liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT Điều tra viên thụ lý - 0908191983) để giải quyết vụ án theo quy định.