Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ bất ngờ trước đề nghị trơ trẽn của nhân tình

Chồng thiếu trách nhiệm nhưng lại ngoại tình

Ngày còn yêu nhau, Chi từng mê Kiệt như điếu đổ. Anh có ngoại hình sáng sủa, ăn nói khéo léo, lúc nào cũng biết cách khiến phụ nữ vui lòng. Khi ấy, Chi tin mình đã tìm được người đàn ông lý tưởng. Thế nhưng, hôn nhân lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Sau khi kết hôn và sinh con, Chi mới nhận ra Kiệt gần như không có trách nhiệm với gia đình. Anh thích quần áo đẹp, nước hoa đắt tiền, thường xuyên chăm chút ngoại hình nhưng chẳng mấy khi động tay vào việc nhà. Con ốm, vợ bận, nhà cửa bừa bộn cũng không khiến anh bận tâm.

Có lần, Chi than thở với mẹ chồng, bà mới tiết lộ Kiệt là con trai hiếm muộn, bố mẹ phải chạy chữa nhiều năm mới có được. Vì thế, từ nhỏ anh đã được chiều chuộng hết mực, muốn gì được nấy. Lớn lên, những thói quen hưởng thụ ấy vẫn không thay đổi.

Kiệt có công việc văn phòng ổn định nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phấn đấu. Lương tháng chỉ đủ cho những khoản chi tiêu cá nhân, còn mọi gánh nặng gia đình gần như đặt lên vai Chi.

Khi vợ góp ý, anh còn thản nhiên đáp: "Ít nhất anh chưa phải ngửa tay xin tiền em ngày nào. Em cũng đừng đòi hỏi quá nhiều".

Chi nghe mà chán nản. Cô từng nghĩ chỉ cần chồng không rượu chè, cờ bạc, vũ phu hay ngoại tình thì cuộc sống như vậy cũng có thể chấp nhận được. Không ngờ, điều cuối cùng cô tự an ủi mình lại chính là thứ Kiệt âm thầm phản bội.

Tin nhắn tình tứ phơi bày bí mật ngoại tình

Một buổi tối, khi Kiệt đang tắm, điện thoại anh bất ngờ sáng màn hình. Chi vốn không có thói quen kiểm tra điện thoại chồng, nhưng dòng tin nhắn hiện lên khiến cô không thể làm ngơ.

"Nhớ cưng quá! Chiều tối anh qua chỗ em nhé. Hôm nay không được gặp anh, em buồn chết mất".

Người gửi được lưu bằng một cái tên rất bình thường, nhưng nội dung lại chẳng thể là lời nhắn giữa những người bạn.

Chi cầm điện thoại, bàn tay lạnh ngắt. Cô không khóc, cũng không lao vào phòng tắm chất vấn chồng. Thay vào đó, cô bấm gọi lại số điện thoại vừa nhắn tin.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng phụ nữ ngọt ngào: "Cuối cùng anh cũng gọi rồi! Hôm nay bận gì mà chẳng thèm hỏi han em thế? Tối nhớ qua nhé, em nhớ anh lắm rồi".

Chi bình tĩnh đáp: "Chiều nay chồng tôi không qua đâu. Nhưng tôi sẽ đến gặp cô". Đầu dây bên kia im bặt.

Kiệt vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy vợ cầm điện thoại. Sắc mặt anh biến đổi, vội vàng giật lại máy rồi lắp bắp giải thích rằng đó chỉ là mối quan hệ xã giao, người phụ nữ kia đang hiểu lầm.

Chi nhìn chồng, bật cười chua chát: "Anh không cần giải thích. Chiều nay tôi sẽ đi gặp cô ta. Còn anh cứ ở nhà mà suy nghĩ xem mình đã làm những gì".

Kiệt hoảng hốt níu tay vợ nhưng Chi lạnh lùng gạt ra.

Người phụ nữ đề nghị gửi Chi một khoản tiền hằng tháng để mượn chồng. Ảnh minh họa

Nhân tình đề nghị chu cấp tiền để "mượn" chồng

Đúng giờ hẹn, Chi có mặt tại quán cà phê. Người phụ nữ kia bước vào với bộ váy hàng hiệu, túi xách đắt tiền và lớp trang điểm cầu kỳ. Chị ta trông lớn tuổi hơn Kiệt, phong thái tự tin của người không phải lo nghĩ về tiền bạc.

Vừa ngồi xuống, người phụ nữ đã chủ động gọi đồ uống cho Chi rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Chị biết em đã phát hiện chuyện giữa chị và Kiệt. Trước hết, chị xin lỗi vì khiến em khó xử. Nhưng chị nghĩ chúng ta đều là phụ nữ trưởng thành, có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau".

Chi im lặng chờ đợi.

Người phụ nữ tiếp tục: "Chị biết hoàn cảnh gia đình em. Kiệt không phải người đàn ông có thể gánh vác kinh tế, cũng chẳng giúp được em nhiều trong chuyện chăm sóc con cái. Chị hiểu có thể em cũng chẳng còn mấy tình cảm với anh ấy".

Chị ta dừng lại, nhấp một ngụm cà phê rồi bất ngờ đưa ra đề nghị: "Chị không thiếu tiền. Chị chỉ cần một người đàn ông biết quan tâm, chiều chuộng mình. Kiệt có thể đáp ứng điều đó. Vậy nên chị muốn đề nghị thế này: Chị sẽ gửi cho em một khoản tiền hằng tháng, coi như bù đắp những thiệt thòi em phải chịu. Đổi lại, em để chị và Kiệt tiếp tục mối quan hệ này. Mọi chuyện sẽ được giữ kín".

Nghe đến đây, Chi không nhịn được nữa, bật cười.

"Chị định trả tôi bao nhiêu để mua chồng tôi vậy?".

Người phụ nữ hơi khựng lại nhưng vẫn giữ vẻ bình thản hỏi cô muốn nhận 10 triệu hay 20 triệu đồng mỗi tháng. Chị ta nói số tiền ấy chẳng đáng là bao so với thu nhập của mình, còn Chi có thể xem như chồng đang đi làm xa, mỗi tháng vẫn có tiền nuôi con.

Chi nhìn thẳng vào mặt tình địch, chậm rãi đáp: "Chị có tiền nên nghĩ cái gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Nhưng chị nhầm rồi, tôi cần tiền thật, bởi một mình nuôi con chẳng dễ dàng gì. Tuy nhiên, tôi không muốn con mình lớn lên bằng khoản tiền mà mẹ nó nhận được để đổi lấy việc bố nó ngoại tình".

Cô đứng dậy, nói thêm một câu khiến người phụ nữ hoàn toàn chết lặng: "Chị thích Kiệt thì cứ giữ lấy. Tôi cho không đấy, chẳng cần chị phải chu cấp một đồng nào. Thú thật, tôi đã nhiều lần hối hận vì lấy anh ta. Hôm nay chị còn giúp tôi nhận ra mình chẳng có gì phải tiếc nuối nữa".

Nói xong, Chi cầm túi xách bước ra khỏi quán, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Khi chồng không còn đáng để giữ

Tối hôm đó, Kiệt liên tục gọi điện cho Chi. Anh trách vợ làm mọi chuyện ầm ĩ, thậm chí còn nói cô đang đẩy anh vào tình thế khó xử.

Chi chỉ nhắn lại một dòng: "Anh không cần phải khó xử nữa. Tôi sẽ làm thủ tục ly hôn".

Kiệt lập tức gọi lại, nhưng lần này Chi không nghe máy. Cô biết cuộc sống phía trước sẽ chẳng dễ dàng. Một mình nuôi con, lo kinh tế và bắt đầu lại sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ chưa bao giờ là chuyện đơn giản.

Nhưng ít nhất, cô không còn phải gồng mình chăm sóc một người đàn ông trưởng thành mà sống như một đứa trẻ, càng không phải thấp thỏm lo sợ anh ta sẽ tiếp tục phản bội mình.

Có những cuộc ngoại tình khiến người trong cuộc đau đớn đến suy sụp. Nhưng cũng có những lần phản bội lại trở thành giọt nước tràn ly, giúp người ta đủ tỉnh táo để rời khỏi cuộc hôn nhân vốn đã nguội lạnh từ lâu.

Với Chi, Kiệt không còn là người đàn ông đáng để tranh giành. Và cô càng không có lý do gì phải nhận tiền từ một người phụ nữ muốn mua lại thứ mà chính cô đã chẳng còn muốn giữ.