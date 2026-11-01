Những điều các cặp đôi hạnh phúc thường làm để vun vén tổ ấm

Tìm ra những mối quan tâm chung

Theo Báo Giáo dục và Thời dại, mối quan hệ vợ chồng giống như một điệu nhảy phức tạp đòi hỏi sự cân bằng, phối hợp và nhịp điệu. Bạn phải biết khi nào nên dẫn dắt và khi nào nên theo sau, và đôi khi bạn cần phải thay đổi giữa chừng. Một cuộc hôn nhân hoàn hảo cũng giống như điệu Macarena, nhưng phức tạp hơn nhiều.

Có những ngày, bạn và người ấy đồng điệu, và mọi thứ dường như đang đâu vào đấy. Nhưng cũng có những ngày, bạn lại như giẫm đạp lên nhau, và dường như chẳng thể nào làm cho đúng được. Nhưng đừng lo, chuyện này ai cũng có thể xảy ra. Điều quan trọng là các bạn luôn yêu thích thời gian bên nhau. Chưa chắc gì chồng đã thích xem chương trình thời trang và vợ chưa chắc gì đã hiểu luật đá banh, thế nhưng mọi người đều sẽ có sở thích riêng của mình và sở thích đó được nửa kia ủng hộ hết mình.

Dù có khi chỉ việc cả 2 cùng chuẩn bị một món ăn mới hay việc cùng nhau chạy bộ buổi sáng – hãy tìm một hoạt động nào đó mà cả hai bạn cùng thấy thú vị.

Chạm vào nhau

Những cử chỉ rất nhỏ như cầm tay của người kia, đặt tay lên đầu gối anh ấy, cạ cằm vào vai – luôn làm cho cả hai cảm thấy gần gũi hơn, và đó là những điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống vợ chồng. Khi bạn nắm tay anh ấy bạn sẽ cho anh ấy biết rằng bạn rất quan tâm đến anh ấy.

Tin tưởng là yếu tố quan trọng của một mối quan hệ yêu thương

Một yếu tố quan trọng khác trong đời sống hôn nhân lành mạnh là sự tin tưởng giữa vợ và chồng. Niềm tin đóng vai trò then chốt trong việc duy trì một cuộc sống hôn nhân lành mạnh, đặc biệt là trong các tương tác hàng ngày và việc ra quyết định. Những cặp đôi tin tưởng lẫn nhau có nhiều khả năng có một cuộc hôn nhân viên mãn, bền vững và ổn định.

Mọi người đều sẽ có sở thích riêng của mình và sở thích đó được nửa kia ủng hộ hết mình.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các cặp đôi có mức độ tin tưởng cao, thường có sự hài lòng, cam kết và thân mật hơn trong các mối quan hệ.

Bao dung

Vợ chồng nên học cách bao dung trước những khuyết điểm, thiếu sót của nhau, không nên ầm ĩ chuyện gì, cũng không ép buộc nhau phải thay đổi. Bao dung không những giúp củng cố hôn nhân nhiều lúc đã như răng bà lão, mà còn giúp người ta yên vui với bức tranh lớn của gia đình, của tình cảm thay vì sa vào tức giận các chi tiết nhỏ.

Theo tờ Womenzmag, hôn nhân thành công là ai cũng có quyền có ý kiến, nhưng gặp chuyện nhỏ thì đừng khăng khăng đấu cho bằng được, cũng không phải là nén lại trong lòng đợi dịp trả thù.

Bao dung chỉ có thể tồn tại ở những cặp vợ chồng còn muốn giữ nhau. Nếu không còn tình cảm, sẽ chỉ còn những cuộc đối đầu của các khác biệt. Người này ngầm trách người kia ích kỷ, không biết nhường mình. Đến mức độ đó, khi mỗi người không đẹp lên trong mắt người kia nữa, thì cuộc hôn nhân rất khó để tồn tại.

Chia sẻ công việc nhà

Thông tin trên VTC News, trong một cuộc nghiên cứu với những cặp vợ chồng, có 56% trong số những người được hỏi đồng ý rằng chia sẻ việc nhà rất quan trọng để có một cuộc hôn nhân thành công.

Việc nhà không nên là trách nhiệm của riêng mình ai. Chia sẻ việc nhà là cách để các cặp vợ chồng thấu hiểu và dễ nhìn nhận những khó khăn, vấn đề của nửa kia, hiểu rằng công việc của ai cũng đều không dễ dàng. Để có thể làm được điều này, các cặp vợ chồng kinh nghiệm sẽ tạo ra một hệ thống để phân chia nhiệm vụ, tuỳ thuộc vào khả năng và lịch trình của đôi bên. Trong một số trường hợp, họ cùng nhau làm chung một công việc để tình cảm thêm gắn kết.

Thẳng thắn nói về tiền

Cũng giống như việc nhà, các khoản chi tiêu trong gia đình cũng nên được coi là trách nhiệm chung. Các cặp vợ chồng đôi khi cần ngồi xuống để thẳng thắn thảo luận về những hoá đơn hàng tháng, từ đó thoả hiệp về cách chi tiêu phù hợp với khả năng của cả hai.

Chia sẻ việc nhà rất quan trọng để có một cuộc hôn nhân thành công.

Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ cũng chia sẻ những mẹo để tránh tranh cãi về tài chính. Một trong số đó bao gồm việc thường xuyên ngồi lại để xem xét các khoản chi tiêu và kế hoạch tiết kiệm. Một điều cần lưu ý, đối với vấn đề tiền bạc, cả hai đều phải trung thực để giữ gìn niềm tin với đối phương.

Sự chấp nhận

Không có điều gì trên thế gian là hoàn hảo, con người và tình yêu cũng vậy. Vì thế, khi yêu một ai đó, điều đó có nghĩa chúng ta chấp nhận mọi thứ thuộc về đối phương, cả những điều tích cực lẫn khuyết điểm của họ.

Những cặp đôi có tình yêu bền vững luôn biết cách trân trọng và đón nhận những yếu điểm và cả những điểm khác biệt của nhau bằng sự bao dung và thông cảm. Nếu bạn tìm được một người có thể đáp ứng 60% những tiêu chuẩn mà bạn đang tìm kiếm, điều này đã là một diễm phúc.

Bằng cách chấp nhận con người thật của nhau, bạn và người ấy sẽ cảm thấy an tâm khi chia sẻ mọi thứ về nhau mà không sợ bị phán xét.