Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại
Bé gái bị bỏ rơi cùng đồ sơ sinh trước cổng một công ty ở Đồng Nai. Chính quyền phát thông báo tìm thân nhân, hy vọng mẹ quay lại nhận con.
Ngày 16/8, UBND xã Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai ) cho biết, đã có thông báo về việc tìm người thân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.
Theo đó, sáng 15/8, người dân phát hiện bé gái trong giỏ nhựa màu hồng, bên trong có quần áo và đồ dùng sơ sinh, đặt trước cổng Công ty Hansoll Việt Nam, thuộc KCN Bàu Xéo (ấp 9, xã Trảng Bom). Người mẹ không để lại bất kỳ giấy tờ hay thông tin gì về bé gái.
Bé nhanh chóng được đưa tới Trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Cân nặng khoảng 3,1kg, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường; hiện bé đang được các nhân viên y tế chăm sóc chu đáo.
Chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm người thân. Trong 7 ngày, nếu không ai đến nhận UBND xã sẽ giải quyết theo quy định. Ai là thân nhân của bé gái trên liên hệ bà Nguyễn Diệu Linh - công chức Phòng văn hóa xã hội để được hướng dẫn thủ tục nhận lại cháu.
"Chúng tôi vừa thông báo tìm người thân cho cháu bé. Hy vọng người mẹ hồi tâm, suy nghĩ lại và đến UBND xã để nhận lại con", đại diện UBND xã Trảng Bom chia sẻ.
Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biếtĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Từ năm 2025, giấy phép lái xe sẽ tăng lên 15 hạng theo quy định của Luật Trật tự an toàn, giao thông đường bộ 2024. Theo đó, thời hạn của giấy phép lái xe được quy định thế nào?
Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhànĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có 4 tháng sinh Âm lịch được xem là "mùa vàng" của vận mệnh. Người sinh vào những thời điểm này thường được quý nhân phù trợ, cuộc sống no đủ và viên mãn đến cuối đời.
Từ 15/8/2025, tỷ phú và người nổi tiếng vào Việt Nam được miễn thị thực?Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Từ 15/8/2025, Nghị định 221/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Tin sáng 16/8: Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình ngày 17/8Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát hành bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Từ hôm nay (15/8), người dân cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến BHYTĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nghị định 188/2025/NĐ-CP về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực từ 15/8 với nhiều điểm mới tác động trực tiếp đến quyền lợi người tham gia.
Người dân cần lưu ý: Không được thiếu những loại giấy tờ này khi làm sổ đỏ lần đầuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2025, thủ tục làm sổ đỏ có nhiều thay đổi do sắp xếp lại đơn vị hành chính và thực hiện phân quyền, phân cấp. Khi thực hiện quy trình làm sổ đỏ lần đầu người dân cần chuẩn bị những loại giấy tờ nào?
Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tậtĐời sống - 1 ngày trước
Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, các món phụ kiện in hình cờ Tổ quốc đang được tất bật sản xuất bởi đôi tay của những người khuyết tật, tự kỷ.
Ngày sinh Âm lịch của người 'nói là làm', càng khó khăn càng dễ bứt phá để vươn tới đỉnh caoĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào những ngày Âm lịch đặc biệt này sở hữu ý chí kiên định, tinh thần bền bỉ và sự cầu tiến mạnh mẽ.
Không phải ai cũng muốn làm sếp: Sự thật ít người nói raĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong suy nghĩ phổ biến, trở thành lãnh đạo đồng nghĩa với thành công và thu nhập cao. Thực tế lại không ít người lại chẳng mảy may khao khát chiếc ghế đó. Nghe thì có vẻ "lạ đời", nhưng lý do đằng sau lại rất thực tế.
Hà Nội: Người đi xe máy tử vong sau cú tông vào đuôi xe tải cứu hộĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển trong lúc di chuyển trên đường Lê Quang Đạo (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đã bất ngờ tông vào đuôi xe tải cứu hộ đang dừng bên đường. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ.
Ngày sinh Âm lịch của người 'nói là làm', càng khó khăn càng dễ bứt phá để vươn tới đỉnh caoĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào những ngày Âm lịch đặc biệt này sở hữu ý chí kiên định, tinh thần bền bỉ và sự cầu tiến mạnh mẽ.