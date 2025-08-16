Mới nhất
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại

Thứ bảy, 12:39 16/08/2025 | Đời sống
Bé gái bị bỏ rơi cùng đồ sơ sinh trước cổng một công ty ở Đồng Nai. Chính quyền phát thông báo tìm thân nhân, hy vọng mẹ quay lại nhận con.

Ngày 16/8, UBND xã Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai ) cho biết, đã có thông báo về việc tìm người thân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng một công ty ở Đồng Nai. Ảnh: A.X

Theo đó, sáng 15/8, người dân phát hiện bé gái trong giỏ nhựa màu hồng, bên trong có quần áo và đồ dùng sơ sinh, đặt trước cổng Công ty Hansoll Việt Nam, thuộc KCN Bàu Xéo (ấp 9, xã Trảng Bom). Người mẹ không để lại bất kỳ giấy tờ hay thông tin gì về bé gái.

Bé nhanh chóng được đưa tới Trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Cân nặng khoảng 3,1kg, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường; hiện bé đang được các nhân viên y tế chăm sóc chu đáo.

Chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm người thân. Trong 7 ngày, nếu không ai đến nhận UBND xã sẽ giải quyết theo quy định. Ai là thân nhân của bé gái trên liên hệ bà Nguyễn Diệu Linh - công chức Phòng văn hóa xã hội để được hướng dẫn thủ tục nhận lại cháu.

"Chúng tôi vừa thông báo tìm người thân cho cháu bé. Hy vọng người mẹ hồi tâm, suy nghĩ lại và đến UBND xã để nhận lại con", đại diện UBND xã Trảng Bom chia sẻ.

