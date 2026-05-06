Khôn lanh vẫn 'dậm chân tại chỗ'? 3 lý do khiến bạn mãi không thăng tiến

Thăng tiến trong công việc phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Không phải cứ khôn lanh và nhanh nhạy là sẽ thăng tiến trong công việc. Trên thực tế, nhiều người có năng lực tốt nhưng vẫn "dậm chân tại chỗ" vì thiếu những yếu tố quan trọng như định hướng rõ ràng, sự kiên định và khả năng xây dựng niềm tin với người khác.

Ba sai lầm phổ biến khiến sự nghiệp bị chững lại gồm thiếu nhất quán trong mục tiêu, quá chú trọng lợi ích trước mắt và không tạo được sự tin tưởng trong môi trường làm việc. Những yếu tố này khiến cơ hội phát triển bị hạn chế dù bản thân có nhiều tiềm năng.

Tóm lại, thăng tiến không chỉ phụ thuộc vào sự nhanh nhạy mà còn cần sự bền bỉ, tư duy dài hạn và cách hành xử đáng tin cậy. Khi khắc phục được những điểm này, con đường sự nghiệp sẽ trở nên rõ ràng và bền vững hơn.