Sau tuổi 70, cha mẹ không cần nhiều, chỉ sợ con cái làm 3 điều này
GĐXH - Ở tuổi xế chiều, cha mẹ cần sự tôn trọng và lắng nghe hơn là sự kiểm soát. Một số hành động quen thuộc có thể khiến họ không thoải mái.
Cách hiếu thảo đúng: Tôn trọng và giữ sự tự do cho cha mẹ
Khi cha mẹ bước sang tuổi 70, nhu cầu không chỉ dừng lại ở việc được chăm sóc mà còn là cảm giác được tôn trọng và tự do trong cuộc sống. Nếu quan tâm không đúng cách, những hành động tưởng là tốt lại có thể khiến cha mẹ cảm thấy áp lực và mất đi sự thoải mái.
Video trên đây chỉ ra 3 điều con cái nên tránh gồm: kiểm soát quá mức thói quen sinh hoạt, làm thay mọi việc khiến cha mẹ mất tính tự lập và áp đặt suy nghĩ cá nhân với lý do "tốt cho cha mẹ". Những điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý và cảm giác giá trị của người lớn tuổi.
Để hiếu thảo đúng cách, con cái cần biết lắng nghe, tôn trọng lựa chọn và giữ sự cân bằng giữa hỗ trợ và để cha mẹ tự chủ. Khi cách ứng xử phù hợp, cha mẹ không chỉ sống khỏe mà còn cảm thấy an yên và hạnh phúc hơn.
