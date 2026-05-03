Đừng chủ quan: Những thứ quen thuộc này đang khiến trẻ giảm IQ từng ngày

Nhiều bậc cha mẹ từng rơi vào cảm giác khó hiểu, con được chăm sóc đầy đủ, học hành trong môi trường tốt, nhưng vẫn chậm tiếp thu, thiếu tập trung, dễ mệt mỏi khi học. Ít ai ngờ rằng, phía sau những biểu hiện này có thể là một nguyên nhân âm thầm nhưng nguy hiểm như ô nhiễm không khí – yếu tố trực tiếp dẫn đến tình trạng giảm IQ ở trẻ nhỏ.

Ô nhiễm không khí: Nguyên nhân âm thầm gây giảm IQ ở trẻ

Một nghiên cứu kéo dài gần 10 năm đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm trong thai kỳ và giai đoạn đầu đời có thể khiến trẻ giảm IQ rõ rệt.

Các nhà khoa học theo dõi hơn 200 bà mẹ và con của họ, tập trung vào nhóm chất độc hại hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) – sản sinh từ khí thải xe cộ, đốt than và hoạt động công nghiệp.

Kết quả cho thấy, trẻ có mức phơi nhiễm PAH cao từ trong bụng mẹ có chỉ số IQ thấp hơn 4–5 điểm so với nhóm còn lại. Đây là mức giảm IQ đủ để ảnh hưởng lâu dài đến khả năng học tập, tư duy logic và hiệu suất trí tuệ của trẻ.

Không chỉ ngoài đường: Không khí trong nhà cũng có thể khiến trẻ giảm IQ

Nhiều người lầm tưởng ô nhiễm chỉ tồn tại ngoài đường phố. Nhưng thực tế, các tác nhân gây giảm IQ như bụi mịn và PAH có thể xuất hiện ngay trong chính ngôi nhà: từ bếp gas, khói thuốc lá, hương đốt, nến thơm cho đến không khí ô nhiễm lọt vào từ cửa sổ.

Đáng lo ngại hơn, trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn 0–5 tuổi, có não bộ đang phát triển mạnh, cực kỳ nhạy cảm với độc chất. Việc tiếp xúc thường xuyên với không khí ô nhiễm trong nhà có thể khiến quá trình phát triển trí não bị ảnh hưởng, dẫn đến nguy cơ giảm IQ mà cha mẹ khó nhận ra ngay.

Giảm IQ không phải chuyện nhỏ: Hệ luỵ kéo dài đến tương lai

Nhiều người cho rằng giảm vài điểm IQ không đáng kể. Nhưng thực tế, trong môi trường học tập cạnh tranh, chỉ một chút giảm IQ cũng có thể tạo ra khoảng cách lớn, từ khả năng tiếp thu bài, giải quyết vấn đề đến sự tự tin và cơ hội phát triển của trẻ.

Việc giảm IQ còn có thể khiến trẻ bị đánh giá thấp, mất lợi thế trong học tập và dần hình thành tâm lý tự ti.

Tuy nhiên, điều quan trọng là IQ không phải con số "đóng khung". Nếu được can thiệp kịp thời, trẻ hoàn toàn có thể cải thiện và phát triển tốt hơn.

Làm gì để ngăn nguy cơ giảm IQ ở trẻ?

Để hạn chế nguy cơ giảm IQ do ô nhiễm không khí, cha mẹ cần chủ động thay đổi môi trường sống của con.

Trước hết, nên hạn chế cho trẻ tiếp xúc với khu vực giao thông đông đúc, đặc biệt vào giờ cao điểm, nơi nồng độ khí thải cao.

Trong không gian sống, việc sử dụng máy lọc không khí, giữ phòng ngủ sạch sẽ và tránh khói thuốc là những biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu tác nhân gây giảm IQ.

Đồng thời, hạn chế đốt hương, nến thơm hay sử dụng bếp than trong nhà kín cũng giúp cải thiện chất lượng không khí.

Ngoài ra, dinh dưỡng đầy đủ vi chất, tăng cường vận động và tương tác ngôn ngữ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ não bộ, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa tình trạng giảm IQ.

Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong môi trường sống, cha mẹ đã có thể góp phần bảo vệ trí tuệ và tương lai của con khỏi nguy cơ giảm IQ không đáng có.