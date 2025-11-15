Bé trai đào được thứ đáng sợ trên bãi biển, người lớn lập tức gọi cảnh sát
Một vụ việc gây rúng động đã xảy ra tại bãi biển Saunton Sands ở Devon (Anh), khi bé trai 2 tuổi đang chơi đùa vô tình phát hiện ra nhiều xương người.
Cô Gabrielle Prentice, đến từ Braunton, Devon, Anh cho biết con trai cô là bé Lake đang vui vẻ đào bới trong cát trên bãi biển Saunton Sands thì tìm thấy khúc xương đầu tiên.
Cô kể: "Lake bắt chúng tôi di chuyển ba lần mới tìm được chỗ cần đào. Gần như ngay lập tức, con trai tôi tìm thấy một khúc xương. Sau đó, cháu nhanh chóng mang thêm ba khúc xương nữa đến".
Gia đình đã tìm kiếm thông tin trên Google và hỏi chị gái cô Gabrielle, một bác sĩ đang thực tập, người đã nghi ngờ rằng những chiếc xương và răng này là của con người.
Họ lập tức gọi cảnh sát. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa khu vực và thu giữ xô xương mà cậu bé Lake tìm thấy. Ngày hôm sau, cảnh sát đã trả lại chiếc xô cho Lake.
Mẹ cậu bé cho biết: "Điều Lake thích làm nhất hiện nay là chơi cướp biển và săn tìm kho báu, vì vậy bây giờ con trai tôi thực sự cảm thấy mình giống như một tên cướp biển ngoài đời thực".
Cảnh sát Devon và Cornwall đã xác nhận việc khám nghiệm xương đang được tiến hành.
Lực lượng này cho biết: "Các sĩ quan được gọi đến vào lúc 2 giờ 50 phút chiều thứ Bảy ngày 11 tháng 10 (giờ địa phương) sau khi phát hiện xương người ở bãi biển Saunton Sands. Một người bảo vệ hiện trường vẫn ở đó trong khi các vật dụng được thu hồi".
Cảnh sát cho biết thêm những mẩu xương này sẽ được một nhà khảo cổ học pháp y kiểm tra để xác định tuổi. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định danh tính và nguyên nhân cái chết.
Đây không phải là lần đầu tiên xương người được phát hiện trên các bãi biển trong khu vực. Vào tháng 5, cảnh sát Devon và Cornwall từng thông báo tìm thấy xương người ở cuối bãi biển Westward Ho! Tại Bideford, Bắc Devon, và sau đó cùng ngày, thêm xương khác được tìm thấy gần Appledore. Cảnh sát chưa xác định được danh tính và không chắc liệu những bộ xương này có liên quan đến cùng một người hay không.
Quốc Tiệp (theo thesun.co.uk, devonlive.com)
