Bênh em, chém hàng xóm

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong: Vì sao người cha bị khởi tố về Tội cố ý gây thương tích? Như Báo ANTĐ đã đưa tin, liên quan đến vụ cháu bé 6 tuổi tử vong, mới đây Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Lê Thành Công (43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Công an phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước) đang hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Đặng Văn Giàu (SN 1990, ở xã Đắk Sin, huyện Đăk R'lấp, Đắk Nông) cho Công an huyện Đăk R'lấp. Giàu là đối tượng bị Công an huyện Đăk R'lấp phát lệnh truy tìm về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Đặng Văn Giàu (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Phước)

Ngày 15/9, Công an phường Phước Bình nhận được thông tin từ Công an huyện Đăk R'lấp truy tìm đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích đang tạm trú trên địa bàn phường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/9 Công an phường Phước Bình xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn nên đã đưa về trụ sở.

Bước đầu xác định, do có mâu thuẫn trong quá trình làm ăn giữa em của Giàu và anh Phạm Thế Hoan (SN 1993, ở xã Đắk Sin, huyện Đăk R'lấp), ngày 8/9/2024 Đặng Văn Giàu rủ thêm bạn tên Bi đi từ thị xã Phước Long, mua 2 con dao rựa đến trước cửa hàng của anh Hoan dùng dao chém 1 nhát vào tay phải, khiến nạn nhân bị thương. Gây án xong, Giàu bỏ trốn đến phường Phước Bình.