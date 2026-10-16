Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Theo TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, việc đầu tư trang thiết bị hiện đại cần đi đôi với khai thác hiệu quả, an toàn, bảo đảm thiết bị phát huy giá trị trong thực tiễn khám chữa bệnh. Điều này đòi hỏi đội ngũ nhân lực có chuyên môn, quy trình thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa.

Ông nhấn mạnh vai trò của chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp trong suốt quá trình điều trị, từ phát hiện, đánh giá bệnh, lập kế hoạch can thiệp đến theo dõi sau điều trị. Bệnh viện sẽ tiếp tục chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong chẩn đoán và điều trị.

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GS.TS Phạm Minh Thông, Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, cho biết chẩn đoán hình ảnh hiện đại không chỉ giúp phát hiện tổn thương mà còn cung cấp thông tin định lượng, chức năng, hỗ trợ bác sĩ đánh giá đặc điểm và phạm vi bệnh lý, lựa chọn phương án điều trị, lập kế hoạch can thiệp và theo dõi đáp ứng sau điều trị.

Theo GS.TS Phạm Minh Thông, việc lựa chọn giữa MRI 1.5 Tesla và 3.0 Tesla cần căn cứ vào mục tiêu lâm sàng, nhằm sử dụng thiết bị hợp lý, tối ưu chi phí và bảo đảm chất lượng chẩn đoán. Bệnh viện cũng cần phát triển các nhóm chuyên sâu về tim mạch, thần kinh, cơ xương khớp, ung bướu và điện quang can thiệp, phối hợp với các chuyên khoa lâm sàng để chuẩn hóa quy trình và khai thác hiệu quả công nghệ.

Trước đó, Bệnh viện E đã có các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như CT phổ và MRI 1.5 Tesla. Hệ thống MRI 3.0 Tesla bổ sung năng lực khảo sát chuyên sâu, tạo điều kiện phát triển các ứng dụng phù hợp với nhu cầu thực tế của người bệnh.

Hệ thống MRI 3.0 Tesla được đưa vào hoạt động ngày 15/10 tại Bệnh viện E. Ảnh BVCC

BSCKII Nguyễn Minh Châu, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện E, cho biết quy trình chụp được xây dựng cùng các chuyên khoa theo từng nhóm bệnh, giúp lựa chọn kỹ thuật, vùng chụp và mục tiêu khảo sát phù hợp. Với những trường hợp phức tạp, bác sĩ có thể trao đổi trực tiếp để thống nhất hướng đánh giá. Đội ngũ chuyên môn chịu trách nhiệm lựa chọn quy trình chụp, kiểm tra chất lượng hình ảnh và đưa ra kết luận.

Việc đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla vào vận hành nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 59 năm thành lập Bệnh viện E (17/10/1967–17/10/2026). Trong khuôn khổ chương trình, hội thảo khoa học chuyên đề chẩn đoán hình ảnh cũng tập trung thảo luận về ứng dụng AI trong MRI, lựa chọn chỉ định giữa hai hệ thống 1.5 Tesla và 3.0 Tesla, cũng như phát triển các nhóm chuyên sâu gắn với nhu cầu điều trị thực tế.