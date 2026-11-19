Hà Nội: 5 bệnh viện làm chủ kỹ thuật khó, bệnh nhân nặng không còn phải 'gánh' tiền tỷ ra nước ngoài chữa bệnh
GĐXH - Những ca can thiệp bào thai từ trong bụng mẹ, kỹ thuật ghép tạng phức tạp hay công nghệ xạ trị Proton hàng đầu thế giới đang dần trở nên quen thuộc ngay tại các bệnh viện của Thủ đô. Bước chuyển mình mạnh mẽ của y tế chuyên sâu đang mở ra cơ hội sống khỏe và tiết kiệm chi phí lớn cho hàng triệu gia đình.
Người dân Thủ đô được hưởng dịch vụ y tế chuẩn quốc tế
Trước đây, không ít gia đình có người thân mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là ung thư hay các dị tật bẩm sinh phức tạp, phải chấp nhận bán nhà cửa, gom góp hàng tỷ đồng để sang Singapore, Nhật Bản tìm cơ hội chữa trị.
Nỗi lo ấy đang dần được tháo gỡ khi Hà Nội dồn lực đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng cho hạ tầng y tế giai đoạn 2026 – 2030, đưa công nghệ đỉnh cao về phục vụ ngay tại chỗ.
Dấu ấn rõ nét nhất là dự án Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 tại Thượng Cát với quy mô 650 giường bệnh, tổng vốn đầu tư hơn 4.760 tỷ đồng.
Ngay trong lòng dự án này, một Trung tâm xạ trị Proton ngang tầm quốc tế với kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng đang được triển khai. Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là một trong những trung tâm xạ trị tiên tiến bậc nhất Đông Nam Á, giúp người bệnh ung thư tiếp cận phác đồ điều trị chính xác cao mà chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với ra nước ngoài.
Cùng với đó, hàng loạt bệnh viện cửa ngõ và chuyên khoa như Bệnh viện Nhi Hà Nội (giai đoạn II), Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức... cũng đang được mở rộng, nâng cấp đồng bộ.
Sự góp mặt của gần 5.000 cơ sở y tế tư nhân với 47 bệnh viện cũng tạo nên một mạng lưới chăm sóc sức khỏe đa dạng, giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn chất lượng.
5 bệnh viện đầu ngành bứt phá làm chủ kỹ thuật khó
Không chỉ dừng ở xây dựng cơ sở vật chất, 5 bệnh viện đầu ngành của Thủ đô đang trực tiếp "chạy đua" chuẩn hóa quy trình điều trị theo tiêu chuẩn khắt khe của thế giới, mang lại lợi ích thiết thực cho từng nhóm đối tượng người bệnh.
Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, toàn bộ 160 quy trình chuyên môn, quản trị tại Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội đã được chuẩn hóa theo bộ tiêu chuẩn quốc tế của Australia (ACHSI). Các bác sĩ tại đây đã thực hiện thành công hàng chục ca thay khớp gối ứng dụng công nghệ in 3D chính xác đến từng milimet, nội soi điều trị máu tụ trong não hay kéo dài chi bằng đinh nội tủy từ tính.
Với các gia đình có con nhỏ, Bệnh viện Nhi Hà Nội đang trở thành điểm tựa tin cậy. Chỉ trong vài tháng hoạt động, Trung tâm điều trị toàn diện khe hở môi - vòm miệng tại đây đã phẫu thuật thành công cho hơn 1.330 em nhỏ, trả lại nụ cười trọn vẹn cho các bé. Bệnh viện cũng vừa đưa vào vận hành các đơn nguyên chuyên sâu về di truyền, cấy ốc tai điện tử phục hồi thính giác và đang gấp rút hoàn tất những khâu cuối cùng để thực hiện ca ghép thận trẻ em đầu tiên vào đầu năm 2027.
Trong khi đó, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hoàn thiện hệ sinh thái 5 trung tâm chuyên sâu, tiên phong trong lĩnh vực can thiệp bào thai – cứu sống những thai nhi mắc bệnh lý nguy hiểm ngay từ khi còn trong bụng mẹ, và chuẩn bị triển khai kỹ thuật nội soi buồng ối điều trị thoát vị hoành bẩm sinh vào đầu năm 2027.
Tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Khoa Quốc tế đã đi vào hoạt động với hệ thống phẫu thuật nội soi 3D thế hệ mới và đang chuẩn bị nhận chuyển giao kỹ thuật ghép tim.
Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cũng làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, mở ra hướng điều trị đích cá thể hóa cho từng bệnh nhân.
Giữ chân người bệnh trong nước, đón kiều bào về chăm sóc sức khỏe
Trình độ chuyên môn sâu không chỉ bó hẹp ở một vài cơ sở mà đã lan tỏa rộng khắp. Tính đến hết tháng 9/2026, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện thành công 122 ca ghép thận (tại BV Xanh Pôn, Đức Giang, Tâm Anh), 143 ca ghép gan (tại BV Vinmec Times City) cùng nhiều ca ghép giác mạc, thay van tim qua da...
Để duy trì sức bật bền vững, ngành y tế Thủ đô đặc biệt chú trọng đào tạo lớp kế cận với hơn 70.000 lượt cán bộ được tập huấn chuyên môn trong 9 tháng qua, đồng thời xúc tiến thành lập Trường Đại học Y - Dược Thủ đô để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ.
Từ nền tảng kỹ thuật tiệm cận quốc tế, Hà Nội đang phối hợp triển khai mô hình "du lịch y tế" chất lượng cao.
Thay vì cảnh người Việt phải xuất ngoại chữa bệnh, Thủ đô đang từng bước khẳng định vị thế điểm đến an toàn, hiện đại để giữ chân người bệnh trong nước, đồng thời đón kiều bào và du khách quốc tế về nghỉ dưỡng kết hợp điều trị chuyên sâu với chi phí hợp lý.
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