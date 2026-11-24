Hành trình điều trị của bé N.H.Y. (4 tuổi, trú tại Lào Cai) bắt đầu từ một tai nạn tưởng chừng rất nhỏ tại trường mầm non khi bé bị bạn cào xây xát vùng chân.

Sau giấc ngủ trưa, bé kêu đau và sưng nề chân trái. Gia đình đưa bé đi khám ngay trong tối hôm đó và chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do triệu chứng ban đầu chưa rõ ràng, các bác sĩ chưa thể xác định ngay nguyên nhân gây bệnh.

Hình ảnh tổn thương trước vào sau áp dụng kỹ thuật hút áp lực âm (VAC) áp lực cao, sau đó chiếu plasma lạnh.Ảnh: BVCC

Chỉ một ngày sau, bệnh diễn tiến rất nhanh. Bé sốt cao, vùng cổ chân trái sưng to, nóng, đỏ và đau dữ dội. Tại một bệnh viện chuyên khoa Nhi, trẻ được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, biến chứng viêm xương cẳng chân trái.

Từ đây, bé bước vào quá trình điều trị kéo dài nhiều tháng. Trẻ phải trải qua 3 lần phẫu thuật giải phóng chèn ép khoang và khoảng 2 tháng sau mới cắt được cơn sốt. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau khi xuất viện, vết mổ lại rỉ dịch mủ. Bé tiếp tục nhập viện điều trị thêm một tháng và trải qua ca phẫu thuật lần thứ 4 để nạo vét ổ xương viêm, hoại tử.

Dù đã phẫu thuật 4 lần và dùng kháng sinh kéo dài, tình trạng viêm xương và rò dịch mủ ở cổ chân trái vẫn không dứt điểm. Gia đình quyết định đưa bé đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

ThS.BS Nguyễn Văn Nam, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, cho biết khi nhập viện, bệnh nhi bị nhiễm trùng vết mổ trên nền viêm xương mạn tính. Vết mổ cũ khuyết da, rỉ dịch mủ vàng; phần mềm xung quanh sưng nề, nóng đỏ. Đặc biệt, vùng cổ chân và cẳng chân xơ chai diện rộng do di chứng của nhiều lần phẫu thuật, khiến chân trái hạn chế vận động, đi lại khó khăn. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận tình trạng viêm xương tủy lan tỏa tại đầu dưới xương chày, xương mác và các xương vùng cổ chân trái.

"Vùng khuyết hổng phần mềm ở cổ chân bệnh nhi còn rộng, trong khi mô xung quanh đã xơ cứng sau nhiều lần mổ. Nếu ghép da hoặc chuyển vạt trên nền mô này, nguy cơ thất bại rất cao", bác sĩ Nam nhận định.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bé gái. Ảnh: BVCC

Trước tình hình đó, ê-kíp quyết định phẫu thuật nạo bỏ tổ chức viêm ở đầu dưới hai xương cẳng chân và xương cổ chân trái, đồng thời trám vùng khuyết xương bằng xi măng kháng sinh để diệt khuẩn tại chỗ. Với vùng phần mềm, thay vì ghép da, các bác sĩ chọn phương án bảo tồn tối đa tổ chức tại chỗ bằng kỹ thuật hút áp lực âm (VAC) áp lực cao, sau đó chiếu plasma lạnh.

Theo các bác sĩ, hút áp lực âm liên tục giúp kiểm soát dịch tiết, làm sạch nền vết thương và kích thích mô hạt phát triển. Kết hợp cùng plasma lạnh giúp diệt khuẩn tại chỗ và thúc đẩy quá trình liền thương. Do bệnh nhi còn nhỏ, phác đồ chiếu plasma lạnh được tính toán riêng: chia nhỏ liệu trình trong 10 ngày, rút ngắn thời gian mỗi lần chiếu và điều chỉnh khoảng cách giữa các lần tùy theo đáp ứng thực tế của vết thương.

Bác sĩ khám lại cho bệnh nhi sau ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Sau 5 ngày áp dụng phác đồ này, vết thương của bé Y. ngừng chảy mủ, giảm hẳn sưng nóng đỏ. Đến ngày thứ 10, hai mép vết mổ liền tốt, bé tỉnh táo, hết sốt, đi lại vui chơi bình thường và đủ điều kiện xuất viện.