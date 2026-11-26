Vừa qua, Khoa Chẩn đoán chức năng, Bệnh viện TWQĐ 108 đã tiếp nhận người bệnh Đ.N.T. (54 tuổi) đến khám vì tình trạng tê bì và teo cơ bàn tay phải kéo dài.

Khoảng một năm trước, người bệnh bắt đầu xuất hiện cảm giác tê bì ở ngón út và ngón áp út bàn tay phải, không có tiền sử chấn thương. Người bệnh đã thăm khám tại nhiều cơ sở y tế và được chẩn đoán mắc bệnh lý cột sống cổ. Tuy nhiên, sau điều trị, các triệu chứng không cải thiện đáng kể.

Bệnh nhân xuất hiện tình trạng tê bì và teo cơ bàn tay phải kéo dài. Ảnh: BVCC.

Gần đây, tình trạng teo cơ bàn tay phải ngày càng rõ rệt, ảnh hưởng đến khả năng vận động các ngón tay. Trước những biểu hiện kéo dài và có xu hướng nặng lên, người bệnh đến Bệnh viện TWQĐ 108 để tiếp tục thăm khám.

Tại đây, thông qua khảo sát điện cơ, các bác sĩ phát hiện bất thường dẫn truyền của dây thần kinh trụ phải, xác định vị trí tổn thương tại vùng khuỷu tay. Từ kết quả này, người bệnh được chỉ định siêu âm khuỷu tay phải. Kết quả cho thấy có tổn thương dạng nang gây chèn ép dây thần kinh trụ.

Sau khi xác định được vị trí và nguyên nhân tổn thương, người bệnh được phẫu thuật giải phóng chèn ép.

Theo BSCKII Nguyễn Tường Ngọc Linh, Phó Chủ nhiệm Khoa Chẩn đoán chức năng, Bệnh viện TWQĐ 108, các biểu hiện tê bì, yếu và teo cơ bàn tay có thể xuất phát từ nhiều vị trí tổn thương khác nhau, như rễ thần kinh cổ, đám rối thần kinh cánh tay hoặc các dây thần kinh ngoại vi.

Đáng chú ý, chèn ép dây thần kinh trụ tại khuỷu tay có thể gây ra những triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh lý cột sống cổ. Điều này khiến việc xác định đúng nguyên nhân trở nên khó khăn nếu chỉ dựa vào biểu hiện lâm sàng.

Trong trường hợp trên, kỹ thuật điện cơ đã giúp các bác sĩ xác định vị trí bất thường dẫn truyền thần kinh, từ đó định hướng thực hiện thêm các thăm dò cần thiết để tìm ra nguyên nhân chèn ép.

Điện cơ là phương pháp thăm dò chức năng giúp đánh giá hoạt động dẫn truyền của dây thần kinh và tình trạng hoạt động điện của cơ, qua đó phát hiện, đánh giá mức độ tổn thương thần kinh.

Bác sĩ thực hiện điện cơ thăm dò chức năng thần kinh tại khuỷu tay bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bên cạnh điện cơ, siêu âm có vai trò bổ trợ trong đánh giá hình thái dây thần kinh và phát hiện những bất thường ở các mô xung quanh. Nếu điện cơ giúp xác định vị trí và mức độ rối loạn chức năng thần kinh, siêu âm hỗ trợ làm rõ nguyên nhân chèn ép, chẳng hạn tổn thương dạng nang như trường hợp người bệnh trên.

Sự phối hợp giữa hai phương pháp góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán, giúp bác sĩ xác định đúng nguyên nhân và lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Từ trường hợp này, BSCKII Nguyễn Tường Ngọc Linh khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng tê bì kéo dài, đặc biệt khi kèm theo yếu cơ, giảm sức cầm nắm hoặc teo cơ bàn tay.

Việc thăm khám chuyên khoa và thực hiện các phương pháp thăm dò chức năng phù hợp giúp phát hiện sớm, xác định đúng vị trí tổn thương, tránh điều trị kéo dài không hiệu quả và hạn chế nguy cơ suy giảm chức năng bàn tay.