Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Bị cả gia đình quay lưng vì 200 triệu tiền thừa kế, giờ họ muốn làm hòa, tôi có nên chấp nhận?

Thứ hai, 10:35 18/08/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Họ đều quay lưng với ông bà và vợ chồng tôi, không ai đến thăm ông bà, coi việc chăm sóc là của vợ chồng tôi vì đã nhận 200 triệu ông bà cho.

Ông bà nội tôi có 5 người con, tất cả đều đã U70, và ông bà thì đã U90 nhưng vẫn rất minh mẫn. 

Bố mẹ chồng tôi sinh được 3 người con. Chồng tôi là con trai út và là cháu đích tôn của ông bà nội, chúng tôi đều 35 tuổi.

Hai năm trước, ông bà nội cảm thấy sức khỏe yếu nên đã chia tài sản cho các con. Vợ chồng tôi là cháu đích tôn nên được ông bà cho riêng một cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu đồng, các cháu khác thì không được gì. Sóng gió bắt đầu nổi lên từ đó. 

Sau khi chia tài sản xong thì cả hai ông bà đều đổ bệnh. Các bác và bố mẹ chồng tôi đều đã lớn tuổi, không thể chăm sóc chu đáo được, phải dựa vào các cháu. Nhưng mọi người biết không, họ đều quay lưng với ông bà và vợ chồng tôi, không ai đến thăm ông bà, coi việc chăm sóc là của vợ chồng tôi vì đã nhận 200 triệu ông bà cho.

Bị cả gia đình quay lưng vì 200 triệu tiền thừa kế, giờ họ muốn làm hòa, tôi có nên chấp nhận? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Người thì nhắn tin chửi vợ chồng tôi không ra gì, nói chúng tôi dụ dỗ ông bà, tham lam. Người thì bôi nhọ vợ chồng tôi lên mạng xã hội. Người thì bịa đặt những chuyện mà tôi không làm.

Người ngoài thì đánh giá vợ chồng tôi, nói chúng tôi tham lam, diễn xuất, xúi giục ông bà. 

Hai năm ông bà ốm, một tay vợ chồng tôi chăm sóc ông bà, vừa vất vả cực khổ, vừa bị gia đình quay lưng. Có những lần ông hoặc bà ốm nhập viện một tuần, chỉ có chồng tôi đi chăm. Tôi mong là có một người nào đó chung tay, giúp đỡ ông bà một đêm để chồng tôi nghỉ ngơi, nhưng ai cũng viện lý do công việc. Khoảng thời gian đó nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ, vừa vất vả, vừa thương ông bà, vừa bị mang tiếng xấu xa.

Gần đây, ông bà đều mất, mọi người trong gia đình đều muốn làm hòa với vợ chồng tôi, nhưng thật sự trong lòng vợ chồng tôi không thể bỏ qua và tha thứ. Nếu một người nào đó nói xấu, bôi nhọ danh dự bạn, thì bạn có bỏ qua không? Vợ chồng tôi thì không buông bỏ được, càng không thể giả tạo nói nói cười cười, nên đã chọn sống khép kín, không nói chuyện với những người đó. 

Vợ chồng tôi làm vậy là đúng hay sai ạ? Xin lời khuyên từ mọi người. Xin cảm ơn.

L.H
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Gửi tiền nuôi con riêng, nàng dâu bị nỗi oan 'trời thấu'

Gửi tiền nuôi con riêng, nàng dâu bị nỗi oan 'trời thấu'

Tâm sự - 3 giờ trước

Nhà mất trộm vàng cưới, nhà chồng nghi ngờ nàng dâu thông đồng với thủ phạm, dàn cảnh đánh cắp của hồi môn để nuôi con riêng.

Chồng không muốn bố mẹ tôi đi cùng chuyến du lịch với 10 người nhà chồng

Chồng không muốn bố mẹ tôi đi cùng chuyến du lịch với 10 người nhà chồng

Tâm sự - 18 giờ trước

Năm nào tôi cũng phải chi trả hết các khoản cho cả chuyến du lịch 10 người nhà chồng, nhưng khi tôi ngỏ ý mời bố mẹ tôi đi cùng thì chồng không hài lòng

Mẹ chồng mắc bệnh hiểm nghèo, lời đề nghị của chồng khiến tôi sửng sốt

Mẹ chồng mắc bệnh hiểm nghèo, lời đề nghị của chồng khiến tôi sửng sốt

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH – Vì không làm theo lời đề nghị của chồng, giờ tôi đang vô cùng khổ sở, bị coi như “tội đồ” của gia đình, chưa biết phải làm thế nào…

Sau một đêm, tôi từ nàng dâu có hiếu chuyển sang bất hiếu với bố mẹ chồng vì một lý do

Sau một đêm, tôi từ nàng dâu có hiếu chuyển sang bất hiếu với bố mẹ chồng vì một lý do

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đêm ấy, tôi không sao chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, tôi thấy mình cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà mình đã từng muốn gắn bó lâu dài.

Tôi ngột ngạt trước sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nhà vợ

Tôi ngột ngạt trước sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nhà vợ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều lúc nhìn lại cuộc sống hiện có đều do gia đình vợ giúp sức thì tôi lại cảm thấy bị phụ thuộc, bản thân vô dụng...

Có cô gái nào 19 tuổi vẫn bị bố mẹ lắp camera trong phòng để giám sát như tôi?

Có cô gái nào 19 tuổi vẫn bị bố mẹ lắp camera trong phòng để giám sát như tôi?

Tâm sự - 2 ngày trước

"Không có gì mờ ám thì sao phải sợ?", lý lẽ ngang phè của bố khiến tôi bất lực, liệu có cô gái nào 19 tuổi vẫn bị bố mẹ lắp camera trong phòng để giám sát như tôi?

Bị mẹ chồng coi thường vì mẹ tôi thách cưới 100 triệu

Bị mẹ chồng coi thường vì mẹ tôi thách cưới 100 triệu

Tâm sự - 2 ngày trước

Mẹ chồng coi thường từ chuyện tôi có bầu trước khi cưới, đến chuyện gia đình tôi nghèo phải thách cưới lên đến 100 triệu đồng. Bà còn nói số tiền đó tuy nhỏ đối với nhà trai nhưng nó là thước đo liêm sỉ của gia đình tôi…

Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười

Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười

Tâm sự - 2 ngày trước

Ly hôn lẽ ra phải là dấu chấm hết để mỗi người tìm cho mình một cuộc sống mới. Nhưng với tôi và chồng cũ, dấu chấm ấy lại… treo lơ lửng, vì căn nhà chung vẫn chưa bán được.

Làm 40 mâm cỗ đón quý tử, 3 năm sau chồng chết lặng khi xét nghiệm ADN

Làm 40 mâm cỗ đón quý tử, 3 năm sau chồng chết lặng khi xét nghiệm ADN

Tâm sự - 3 ngày trước

Cuộc đời tôi quả là một trò đùa của số phận. Kể từ ngày nhận kết quả xét nghiệm ADN, tôi cảm thấy nhục nhã và chán chường.

Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, vợ làm những việc khiến tôi muốn khóc

Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, vợ làm những việc khiến tôi muốn khóc

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, tôi nhận ra vợ không còn yêu thương mình như trước nữa. Cảm nhận của tôi rất rõ ràng.

Xem nhiều

3 con giàu có, nhưng tuổi già tôi vẫn chọn viện dưỡng lão: Lý do khiến ai cũng bất ngờ

3 con giàu có, nhưng tuổi già tôi vẫn chọn viện dưỡng lão: Lý do khiến ai cũng bất ngờ

Tâm sự

GĐXH - Thay vì chờ đợi con cái về chăm sóc, tôi chủ động đưa vợ vào viện dưỡng lão, sống những ngày tuổi già an nhàn bằng chính số tiền mình tích góp.

Đối xử tệ bạc vì nghĩ mẹ già phân chia tài sản không đều, sau khi bà qua đời, tôi đau đớn khi biết sự thật

Đối xử tệ bạc vì nghĩ mẹ già phân chia tài sản không đều, sau khi bà qua đời, tôi đau đớn khi biết sự thật

Tâm sự
Sau một đêm, tôi từ nàng dâu có hiếu chuyển sang bất hiếu với bố mẹ chồng vì một lý do

Sau một đêm, tôi từ nàng dâu có hiếu chuyển sang bất hiếu với bố mẹ chồng vì một lý do

Tâm sự
Hai người ngoại tình: Ba gia đình tan vỡ, một đứa trẻ chưa kịp chào đời và sự thật trớ trêu

Hai người ngoại tình: Ba gia đình tan vỡ, một đứa trẻ chưa kịp chào đời và sự thật trớ trêu

Tâm sự
Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, vợ làm những việc khiến tôi muốn khóc

Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, vợ làm những việc khiến tôi muốn khóc

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top