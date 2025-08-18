Bị cả gia đình quay lưng vì 200 triệu tiền thừa kế, giờ họ muốn làm hòa, tôi có nên chấp nhận?

Ông bà nội tôi có 5 người con, tất cả đều đã U70, và ông bà thì đã U90 nhưng vẫn rất minh mẫn.

Bố mẹ chồng tôi sinh được 3 người con. Chồng tôi là con trai út và là cháu đích tôn của ông bà nội, chúng tôi đều 35 tuổi.

Hai năm trước, ông bà nội cảm thấy sức khỏe yếu nên đã chia tài sản cho các con. Vợ chồng tôi là cháu đích tôn nên được ông bà cho riêng một cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu đồng, các cháu khác thì không được gì. Sóng gió bắt đầu nổi lên từ đó.

Sau khi chia tài sản xong thì cả hai ông bà đều đổ bệnh. Các bác và bố mẹ chồng tôi đều đã lớn tuổi, không thể chăm sóc chu đáo được, phải dựa vào các cháu. Nhưng mọi người biết không, họ đều quay lưng với ông bà và vợ chồng tôi, không ai đến thăm ông bà, coi việc chăm sóc là của vợ chồng tôi vì đã nhận 200 triệu ông bà cho.

Ảnh minh họa

Người thì nhắn tin chửi vợ chồng tôi không ra gì, nói chúng tôi dụ dỗ ông bà, tham lam. Người thì bôi nhọ vợ chồng tôi lên mạng xã hội. Người thì bịa đặt những chuyện mà tôi không làm.

Người ngoài thì đánh giá vợ chồng tôi, nói chúng tôi tham lam, diễn xuất, xúi giục ông bà.

Hai năm ông bà ốm, một tay vợ chồng tôi chăm sóc ông bà, vừa vất vả cực khổ, vừa bị gia đình quay lưng. Có những lần ông hoặc bà ốm nhập viện một tuần, chỉ có chồng tôi đi chăm. Tôi mong là có một người nào đó chung tay, giúp đỡ ông bà một đêm để chồng tôi nghỉ ngơi, nhưng ai cũng viện lý do công việc. Khoảng thời gian đó nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ, vừa vất vả, vừa thương ông bà, vừa bị mang tiếng xấu xa.

Gần đây, ông bà đều mất, mọi người trong gia đình đều muốn làm hòa với vợ chồng tôi, nhưng thật sự trong lòng vợ chồng tôi không thể bỏ qua và tha thứ. Nếu một người nào đó nói xấu, bôi nhọ danh dự bạn, thì bạn có bỏ qua không? Vợ chồng tôi thì không buông bỏ được, càng không thể giả tạo nói nói cười cười, nên đã chọn sống khép kín, không nói chuyện với những người đó.

Vợ chồng tôi làm vậy là đúng hay sai ạ? Xin lời khuyên từ mọi người. Xin cảm ơn.