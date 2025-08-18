Bị cả gia đình quay lưng vì 200 triệu tiền thừa kế, giờ họ muốn làm hòa, tôi có nên chấp nhận?
GĐXH - Họ đều quay lưng với ông bà và vợ chồng tôi, không ai đến thăm ông bà, coi việc chăm sóc là của vợ chồng tôi vì đã nhận 200 triệu ông bà cho.
Ông bà nội tôi có 5 người con, tất cả đều đã U70, và ông bà thì đã U90 nhưng vẫn rất minh mẫn.
Bố mẹ chồng tôi sinh được 3 người con. Chồng tôi là con trai út và là cháu đích tôn của ông bà nội, chúng tôi đều 35 tuổi.
Hai năm trước, ông bà nội cảm thấy sức khỏe yếu nên đã chia tài sản cho các con. Vợ chồng tôi là cháu đích tôn nên được ông bà cho riêng một cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu đồng, các cháu khác thì không được gì. Sóng gió bắt đầu nổi lên từ đó.
Sau khi chia tài sản xong thì cả hai ông bà đều đổ bệnh. Các bác và bố mẹ chồng tôi đều đã lớn tuổi, không thể chăm sóc chu đáo được, phải dựa vào các cháu. Nhưng mọi người biết không, họ đều quay lưng với ông bà và vợ chồng tôi, không ai đến thăm ông bà, coi việc chăm sóc là của vợ chồng tôi vì đã nhận 200 triệu ông bà cho.
Người thì nhắn tin chửi vợ chồng tôi không ra gì, nói chúng tôi dụ dỗ ông bà, tham lam. Người thì bôi nhọ vợ chồng tôi lên mạng xã hội. Người thì bịa đặt những chuyện mà tôi không làm.
Người ngoài thì đánh giá vợ chồng tôi, nói chúng tôi tham lam, diễn xuất, xúi giục ông bà.
Hai năm ông bà ốm, một tay vợ chồng tôi chăm sóc ông bà, vừa vất vả cực khổ, vừa bị gia đình quay lưng. Có những lần ông hoặc bà ốm nhập viện một tuần, chỉ có chồng tôi đi chăm. Tôi mong là có một người nào đó chung tay, giúp đỡ ông bà một đêm để chồng tôi nghỉ ngơi, nhưng ai cũng viện lý do công việc. Khoảng thời gian đó nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ, vừa vất vả, vừa thương ông bà, vừa bị mang tiếng xấu xa.
Gần đây, ông bà đều mất, mọi người trong gia đình đều muốn làm hòa với vợ chồng tôi, nhưng thật sự trong lòng vợ chồng tôi không thể bỏ qua và tha thứ. Nếu một người nào đó nói xấu, bôi nhọ danh dự bạn, thì bạn có bỏ qua không? Vợ chồng tôi thì không buông bỏ được, càng không thể giả tạo nói nói cười cười, nên đã chọn sống khép kín, không nói chuyện với những người đó.
Vợ chồng tôi làm vậy là đúng hay sai ạ? Xin lời khuyên từ mọi người. Xin cảm ơn.
Gửi tiền nuôi con riêng, nàng dâu bị nỗi oan 'trời thấu'Tâm sự - 3 giờ trước
Nhà mất trộm vàng cưới, nhà chồng nghi ngờ nàng dâu thông đồng với thủ phạm, dàn cảnh đánh cắp của hồi môn để nuôi con riêng.
Chồng không muốn bố mẹ tôi đi cùng chuyến du lịch với 10 người nhà chồngTâm sự - 18 giờ trước
Năm nào tôi cũng phải chi trả hết các khoản cho cả chuyến du lịch 10 người nhà chồng, nhưng khi tôi ngỏ ý mời bố mẹ tôi đi cùng thì chồng không hài lòng
Mẹ chồng mắc bệnh hiểm nghèo, lời đề nghị của chồng khiến tôi sửng sốtTâm sự - 18 giờ trước
GĐXH – Vì không làm theo lời đề nghị của chồng, giờ tôi đang vô cùng khổ sở, bị coi như “tội đồ” của gia đình, chưa biết phải làm thế nào…
Sau một đêm, tôi từ nàng dâu có hiếu chuyển sang bất hiếu với bố mẹ chồng vì một lý doTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Đêm ấy, tôi không sao chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, tôi thấy mình cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà mình đã từng muốn gắn bó lâu dài.
Tôi ngột ngạt trước sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nhà vợTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều lúc nhìn lại cuộc sống hiện có đều do gia đình vợ giúp sức thì tôi lại cảm thấy bị phụ thuộc, bản thân vô dụng...
Có cô gái nào 19 tuổi vẫn bị bố mẹ lắp camera trong phòng để giám sát như tôi?Tâm sự - 2 ngày trước
"Không có gì mờ ám thì sao phải sợ?", lý lẽ ngang phè của bố khiến tôi bất lực, liệu có cô gái nào 19 tuổi vẫn bị bố mẹ lắp camera trong phòng để giám sát như tôi?
Bị mẹ chồng coi thường vì mẹ tôi thách cưới 100 triệuTâm sự - 2 ngày trước
Mẹ chồng coi thường từ chuyện tôi có bầu trước khi cưới, đến chuyện gia đình tôi nghèo phải thách cưới lên đến 100 triệu đồng. Bà còn nói số tiền đó tuy nhỏ đối với nhà trai nhưng nó là thước đo liêm sỉ của gia đình tôi…
Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cườiTâm sự - 2 ngày trước
Ly hôn lẽ ra phải là dấu chấm hết để mỗi người tìm cho mình một cuộc sống mới. Nhưng với tôi và chồng cũ, dấu chấm ấy lại… treo lơ lửng, vì căn nhà chung vẫn chưa bán được.
Làm 40 mâm cỗ đón quý tử, 3 năm sau chồng chết lặng khi xét nghiệm ADNTâm sự - 3 ngày trước
Cuộc đời tôi quả là một trò đùa của số phận. Kể từ ngày nhận kết quả xét nghiệm ADN, tôi cảm thấy nhục nhã và chán chường.
Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, vợ làm những việc khiến tôi muốn khócTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, tôi nhận ra vợ không còn yêu thương mình như trước nữa. Cảm nhận của tôi rất rõ ràng.
3 con giàu có, nhưng tuổi già tôi vẫn chọn viện dưỡng lão: Lý do khiến ai cũng bất ngờTâm sự
GĐXH - Thay vì chờ đợi con cái về chăm sóc, tôi chủ động đưa vợ vào viện dưỡng lão, sống những ngày tuổi già an nhàn bằng chính số tiền mình tích góp.