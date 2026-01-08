Bí mật sau lời chia tay tàn nhẫn: 11 năm tình nghĩa và sự thật đau lòng

Tôi từng hận anh, hận người đàn ông đã vứt bỏ 11 năm tình nghĩa chỉ bằng một câu nói "hết yêu" lạnh lùng...

Tôi năm nay 29 tuổi, đang trong một mối quan hệ mới. Tôi từng có một mối tình kéo dài suốt 11 năm, từ khi chúng tôi mới 16 tuổi cho đến năm 27 tuổi thì tan vỡ. Đó là cả một hành trình dài từ thuở còn là học sinh, sinh viên cho đến lúc ra trường đi làm. Chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch tỉ mỉ cho tương lai: từ công việc, chuyện lập gia đình, sinh con đẻ cái, cho đến việc tiết kiệm mua nhà, mua xe…

Thực ra, chúng tôi có thể lấy nhau sớm hơn vì khi ấy đã bên nhau cả chục năm rồi. Nhưng một phần vì dịch bệnh, một phần cả hai đều muốn có thêm thời gian đi làm để thử thách bản thân và vững vàng kinh tế trước khi về chung một nhà. Chúng tôi hiểu rằng khi đã chính thức kết hôn, cả hai sẽ phải dành nhiều thời gian cho gia đình đôi bên và con cái, nên muốn tranh thủ nỗ lực khi còn trẻ.

Ảnh minh họa

Thế rồi một ngày, anh đột ngột nói với tôi rằng anh đã hết yêu tôi rồi. Anh bảo anh cảm thấy chán chường, cảm thấy việc yêu đương thật vô nghĩa. Anh nói tôi xứng đáng có một người tốt hơn và cứ thế cắt đứt mọi liên lạc. Tôi đã đau đớn níu kéo, thậm chí dầm mưa cả đêm để chờ anh mở cửa nhưng anh nhất quyết không mủi lòng. Anh còn tàn nhẫn nói rằng anh đã yêu người khác rồi, bỏ mặc tôi đứng đó một mình trong mưa lạnh. Sau ngày hôm ấy, chúng tôi chính thức chia tay. Tôi cũng quyết định cắt đứt liên lạc vì nghĩ rằng anh không xứng đáng với tình cảm 11 năm qua của mình.

Tôi mất một thời gian dài để tĩnh tâm và hồi phục lại bản thân. Tôi lao vào làm việc, tập thể thao, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn để tự xây dựng một cuộc sống mới không có hình bóng anh. Đến nay, tôi đã mở lòng và có người yêu mới được 3 tháng.

Cách đây hơn một tháng, người yêu cũ của tôi qua đời. Lúc nhận được tin, tôi không mấy quan tâm vì đã tự hứa sẽ coi anh như người xa lạ. Nhưng cho đến đợt Tết dương lịch vừa rồi, khi về chơi với bạn cũ cấp 3, một người bạn mới tiết lộ lý do thật sự: Anh chia tay tôi vì bị ung thư.

Anh phát hiện bệnh khi chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều về việc có nên nói cho tôi biết hay không, và cuối cùng anh chọn cách im lặng. Anh giấu kín sự thật vì không muốn tôi phải đau khổ lâu dài; anh thà để tôi đau một lần rồi thôi. Hóa ra từ "người tốt hơn" mà anh nói năm ấy chính là người có sức khỏe tốt để chăm sóc tôi cả đời, vậy mà tôi lại chẳng hề nghĩ ra.

Anh đã một mình chiến đấu với bệnh tật. Đến lúc bệnh trở nặng bố mẹ mới biết vì anh làm việc trên Hà Nội, ít khi về nhà. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ, cho người yêu hay bất kỳ ai. Anh dặn dò những người biết chuyện tuyệt đối phải giấu tôi, để tôi có được cuộc sống bình yên như anh hằng mong muốn.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc nếu một ngày bí mật này bị lộ ra thì tôi sẽ ra sao. Nghe tin ấy, tôi thấy bản thân có lỗi vô cùng vì đã không tìm hiểu kỹ, đã để anh cô độc trong những ngày cuối đời. Tôi cũng thấy có lỗi với người yêu hiện tại, bởi trái tim tôi bỗng chốc lại đong đầy hình bóng người cũ. Nhiều lần bên cạnh người mới, tôi lại vô thức nhớ về anh và nghĩ rằng: "Chẳng ai tốt bằng anh cả".

Đau lòng quá! Đến tận bây giờ, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao anh lại chọn cách chia tay tuyệt tình đến thế để rồi ra đi trong lặng lẽ một mình...

L.N

